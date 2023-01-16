Точно в десятке: ЕС обсуждает меры против патриарха и «Росатома»

В рамках десятого пакета ЕС обсуждает санкции против «Росатома» и снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом «Известиям» сообщили в Европарламенте (ЕП), добавив, что в черные списки также может попасть патриарх Кирилл. Брюссель стремится принять новый пакет к началу февраля — до саммита ЕС – Украина. Ранее сообщалось, что западные рестрикции могут коснуться также Белоруссии и Ирана из-за поддержки России. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что экономический ущерб от новых мер непринципиален на фоне уже введенных мер. Кроме того, некоторые страны ЕС, включая Венгрию, могут выступить против предлагаемых ограничений.

Атом и речь

Перед саммитом ЕС – Украина, который запланирован на 3 февраля, Брюссель активизирует усилия по согласованию десятого пакета санкций против РФ. В него представители Евросоюза планируют включить те меры, которые не удалось согласовать ранее. Напомним, Венгрия выступала против ограничений в области атомной энергетики. Однако санкции против «Росатома» теперь обсуждаются вполне серьезно, заверяют опрошенные «Известиями» европейские политики.

Депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек отметил: шведское председательство в Совете ЕС ясно дало понять, что хочет быстро продвигаться вперед с принятием новых мер, хотя согласовать их становится всё труднее.

— Самое конкретное предложение сейчас на столе — это снижение потолка цен на российскую нефть (ранее он был согласован на уровне $60 за баррель — «Известия»). Также ведутся переговоры о введении санкций против российской государственной компании «Росатом». Недавний визит на Украину вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса (отвечает за вопросы климата — «Известия») может свидетельствовать о том, что Брюссель благосклонно относится к предложению Киева ввести эту меру, — заявил «Известиям» евродепутат.

Он отметил, что пока официально сотрудничество с «Росатомом» прекратила только Финляндия (приостановила проект по зарубежному строительству). «Еще неизвестно, найдут ли такие санкции поддержку у остальных стран-членов. У Венгрии давние партнерские отношения с РФ в атомной отрасли, поэтому она может заблокировать санкции в этой области», — считает Гуннар Бек.

Хорватский политик, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич подтвердил «Известиям», что в ЕС обсуждаются санкции против «Росатома», а также ограничения на экспорт российских алмазов (доход от этого в российский бюджет оценивается в €4,5 млрд). К слову, эти меры страны Прибалтики и Польша предлагали ввести в рамках девятого пакета.

— Варшава и другие страны — члены ЕС уже активно работают над новыми санкциями против Москвы. Европарламент ожидает получить проект мер в феврале. Однако я ожидаю, что Будапешт может выразить сопротивление и это немного задержит принятие санкций, — добавил депутат.

Еще до согласования девятого пакета премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт постарается не допустить санкций в отношении ядерной энергетики, поскольку у них будут трагические последствия для страны.

«Известия» направили вопрос в «Росатом» о состоянии сотрудничества со странами Евросоюза и рисках его прекращения.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев отметил, что санкции ЕС против российской атомной отрасли не будут иметь существенного влияния, поскольку сотрудничество в этой отрасли было достаточно ограниченным.

— Если сравнивать со сделками по нефти или нефтепродуктам, то наше сотрудничество с ЕС по атому невелико. Скорее всего, санкции в этой отрасли будут касаться проектов «Росатома» за рубежом. Такая перспектива есть, но гораздо важнее, что параллельно с возможным введением десятого пакета 5 февраля вступает в силу эмбарго на российские нефтепродукты. Кроме того, Брюссель вместе с другими партнерами оставил за собой право понижать потолок цен на нефть, — добавил эксперт.

Десятые заповеди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Напомним, Россия ввела ответные меры на предел цен. С 1 февраля 2023 года начнет действовать запрет на поставки российского сырья в страны, использующие потолок.

По словам Ивана Тимофеева, Брюссель в десятом пакете может также расширить запрет на поставки определенных товаров в РФ, хотя в этой области «трудно придумать что-то новое».



Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал комментировать возможные меры и сроки принятия десятого пакета. При этом он добавил, что все члены едины в своем намерении продолжать санкционное давление против РФ до тех пор, пока Москва «продолжает эскалацию».

Reuters со ссылкой на источники сообщил 13 января, что ЕС в рамках десятого пакета может отключить от SWIFT новые российские банки, а также запретить больше российских СМИ. По информации агентства, пакет будет принят к концу февраля.

Очевидное и вероятное

Почти ни один европейский пакет не обходился без пополнения черного списка новыми российскими именами. Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что сейчас обсуждаются санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Этот вопрос в конце декабря активно лоббировала украинская сторона.

Напомним, ранее санкции против российского первосвященника блокировала Венгрия. Как сообщил польскому агентству PAP источник в ЕС, Будапешт не соглашается с некоторыми фамилиями в санкционных списках и сейчас. К слову, другие западные страны уже давно преуспели на этом поприще. ­­Так, Лондон ввел санкции против патриарха Кирилла еще прошлым летом. Тогда глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти меры абсурдными. «Попытки запугать чем-либо предстоятеля русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», — отметил он.

Десятые заповеди Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Исполнительный директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в беседе с «Известиями», однако, не исключил, что в этот раз венгры не смогут переломить ситуацию.

— Несмотря на их дружественную позицию по этому вопросу, надо понимать, что сейчас готовится война всех против всех. Пора забыть о международном праве, — добавил религиовед.

«Известия» направили запрос в пресс-службу РПЦ.

Вопрос времени

При подготовке десятого пакета ЕС пришел к выводу, что надо расширять санкции против Минска за его поддержку Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекала на это еще 11 января. «Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военно поддерживает [действия] России, таких как Белоруссия и Иран», — сказала она, не уточнив деталей.

Петер Стано в комментарии «Известиям» не стал отрицать введение Евросоюзом мер против Минска и Ирана. При этом Гуннар Бек напомнил, что еще в декабре ЕС добавил иранские физические и юридические лица в санкционный список за якобы содействие в поставках России беспилотных летательных аппаратов. «Если Иран продолжит и усилит материально-техническую поддержку России, следует ожидать новых санкций. Иранские оппозиционные НПО очень активно лоббируют в Брюсселе более жесткую позицию по отношению к иранскому правительству», — сказал он «Известиям».

Десятые заповеди Фото: Getty Images/Martin Pope

Иван Вилибор Синчич, в свою очередь, отметил, что попадание белорусских политиков и бизнесменов в черные списки ЕС — «лишь вопрос времени».

— В отличие от иранской, белорусская экономика все-таки остается открытой, поэтому эффект Минск ощутит. Напомним, ЕС уже вводил санкции против калийных удобрений Белоруссии из-за миграционного кризиса. Ряд санкций был введен и на фоне СВО РФ. Ожидаемо, что сейчас Брюссель будет грозиться расширением мер экспортного контроля и новыми блокирующими санкциями против Минска. Но, конечно, речи о том же объеме санкций, как против Москвы, не идет, ­ — пояснил «Известиям» Иван Тимофеев.

ЕС также активно пытается привлекать третьи страны к санкционному давлению против России. Для этой работы обещают назначить даже специального посланника. Однако, как замечает Иван Тимофеев, эти попытки Запада пока не работают против крупных экономик Индии и Китая.