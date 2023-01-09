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Выводы не сделаны: завершит ли Европа процесс разморозки активов россиян

Когда граждане РФ смогут снова распоряжаться принадлежащими им иностранными ценными бумагами
Фото: REUTERS/Toby Melville
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Сроки, необходимые для разморозки активов россиян в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, могут быть пролонгированы, ожидают опрошенные «Известиями» экономисты. По их мнению, двух недель, которые финансовые власти Бельгии и Люксембурга ранее дали на вывод заблокированных денег и ценных бумаг граждан РФ, не хватило из-за плохой проработки соответствующей процедуры. Срок действия лицензий на операции с замороженными активами закончился 7 января. Однако удалось ли к этому сроку вывести из Euroclear и Clearstream хотя бы часть активов, до сих пор не сообщалось. Между тем Банк России прорабатывает способы обмена заблокированных активов россиян за рубежом на замороженные в РФ активы иностранцев.

Деньги назад

В субботу, 7 января, закончилось действие лицензий финансовых властей Люксембурга и Бельгии, которые позволяли разблокировать принадлежащие россиянам иностранные ценные бумаги. Они были выданы 20 и 22 декабря соответственно. Однако о результатах этого процесса в депозитариях Euroclear и Clearstream до сих пор не сообщили.

Справка «Известий»

В марте 2022 года Clearstream и Euroclear (их штаб-квартиры находятся на территории Люксембурга и Бельгии) прекратили обслуживание счетов российского Национального расчетного депозитария (НРД), а в июне ЕС ввел против него санкции. В результате ценные бумаги россиян были заморожены, а европейским резидентам запретили проводить сделки и операции с НРД.

По подсчетам ЦБ, заблокированными оказались активы более 5 млн инвесторов стоимостью 320 млрд рублей (€4,2 млрд по текущему официальному курсу). При этом, по данным Еврокомиссии, эта сумма составляет €68 млрд, из которых ценные бумаги на €50 млрд хранятся в Euroclear, а на €5,5 млрд — в Clearstream.

Лицензии, выданные властями Бельгии и Люксембурга, позволяли Clearstream и Euroclear удовлетворять запросы российских банков и брокерских компаний о разблокировке активов россиян. Предполагалось, что после получения таких запросов европейские депозитарии должны были перевести все активы клиентов — граждан РФ в новые места хранения, где ими можно было бы свободно распоряжаться. Все эти расчеты, согласно лицензиям, необходимо было завершить именно до 7 января.

«Известия» направили запрос в НРД, ЦБ, Мосбиржу и крупнейшим брокерам с просьбой оценить текущую ситуацию по разблокировке активов: удалось ли в столь короткие сроки вывести их из Clearstream и Euroclear.

Выводы не сделаны
портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ВТБ, который находится под санкциями ЕС, «Известиям» сообщили, что обратились в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга с просьбой получить лицензию на разморозку иностранных активов клиентов (тех, что находятся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг). Как отметили в финорганизации, ВТБ выполнил все известные процедуры и требования, но европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты обращения сложно.

Представители других брокеров оперативно не ответили на запрос «Известий». Однако, судя по информации официальных Telegram-каналов финансовых организаций и других из открытых источников, большинство брокеров подали заявки на разблокировку. Так, «Инвестиционная палата» направила заявки в оба регулятора 9 и 12 ноября, компания «Тинькофф Инвестиции» сделала это 30 ноября, «БКС Мир инвестиций» — 1 декабря, Альфа-банк — 13 декабря, «Финам» — 23 декабря и т.д.

Результаты этих обращений на данный момент публично не оглашались.

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Очевидно, что решение о временной разморозке ценных бумаг россиян было не до конца проработано, считает экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Судя по всему, технологический аспект вопроса не был продуман в полной мере. Кроме того, те сроки, которые были предоставлены — чуть больше двух недель — явно недостаточны для вывода активов в новые места хранения, отметил эксперт. По его словам, есть основания полагать, что финансовые власти Бельгии и Люксембурга могут пролонгировать выданные ими в декабре лицензии — это необходимо для завершения процесса разблокировки.

Сам процесс разморозки не занимает много времени — трудности возникают на этапе вывода денег и активов, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, главная сложность в возвращении средств из западных банков — это необходимость доказательств, что это «чистые» деньги, отметил эксперт.

Выводы не сделаны
евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, эти две страны всегда были достаточно лояльны к финансовым операциям, напомнил Георгий Остапкович. Например, 50% экономики Люксембурга держится на финансовой деятельности, поэтому они стараются не подрывать свою репутацию, строго выполняя санкции.

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При этом необходимо понимать, что разрешение на разморозку активов было согласовано с Евросоюзом, подчеркнул Георгий Остапкович. Маловероятно, что Бельгия и Люксембург стали бы принимать такие решения в одиночку, резюмировал экономист. А значит, шансы на успешный вывод активов из-под заморозки есть.

Обмен активами

Как отметили в Банке России в конце декабря, выданные Бельгией и Люксембургом разрешения не гарантируют, что россияне смогут в полной мере распоряжаться ценными бумагами и получать от них доход: на это указывают сжатые сроки, размытость формулировок и сложность процедуры разморозки.

Между тем Банк России прорабатывает способы обмена заблокированных активов россиян за рубежом на замороженные в РФ активы иностранцев. В частности, речь идет о создании компенсационного фонда для российских инвесторов, сообщала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Также министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия готова к диалогу в вопросе обмена заблокированными активами.

— Если западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами, мы найдем способ и механизм решения о разблокировке таких активов с нашей стороны, — подчеркнул он.

Выводы не сделаны
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее на базе Мосбиржи был создан Клуб защиты прав инвесторов, который подал коллективный иск по разблокировке бумаг. В свою очередь, НРД обратился в европейский суд, чтобы оспорить заморозку активов и включение в санкционный список.

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