Попали в десяток: почему инвесторам разморозили мало зарубежных акций

Большинству частных инвесторов разблокировали лишь от 1 до 10% зарубежных акций в портфелях , следует из их жалоб в специализированных чатах, с которыми ознакомились «Известия». Некоторые также сообщают о разморозке менее 1% бумаг или о том, что вовсе не разблокировано ни одной иностранной акции. Брокеры знают об этих проблемах и отмечают: в силу ряда причин такие случаи могут встречаться достаточно часто. С 7 ноября россияне получили доступ к части замороженных в рамках санкций активов. Эксперты уверены, что это разовая акция, и рекомендуют перевести разблокированные акции к другим брокерам либо продать их.

Оттепель

С 7 ноября СПБ Биржа открыла доступ к части иностранных акций, которые были заморожены в начале лета в рамках санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД). Это значит, что частные инвесторы с 7 ноября могут свободно распоряжаться ценными бумагами 674 зарубежных корпораций . В их числе Tesla, Apple, Microsoft, Coca-Cola и другие.

Однако большинство инвесторов оказались недовольны долей разблокированных в их портфелях бумаг. Информацией об этом они активно делились в Telegram и на форумах. В некоторых чатах запустили опрос среди инвесторов, где им предложили указать процент размороженных активов . Так, согласно результатам голосования в чате «Разборки с Цифра Брокер» (ранее «Фридом Финанс». — «Известия»), почти половина участников рассказала о разморозке менее 1% бумаг от портфеля, 22% — до 5%, а около трети — до 10% . Лишь каждый 12-й сообщил об открытии доступа к 50% активов и более.

В опросе другой группы под названием «Разборки — пострадавшие инвесторы» около трети участников вовсе указали, что им ничего не разблокировали. 18% инвесторов рассказали об открытии им доступа к менее 1% бумаг иностранных компаний. Почти аналогичное количество сообщило о разморозке в диапазоне от 1 до 5% и столько же — до 10% . Оставшимся повезло больше: им разблокировали от 20% портфеля.

Уже второй день остаются неразблокированными иностранные бумаги компании Tesla , поделилась с «Известиями» москвичка Наталья. Об аналогичной проблеме говорит и Андрей, клиент «Цифра Брокер».

— Настроения у участников групп негативные. Причины этого в том, что у некоторых инвесторов разблокировали только одну акцию или всего несколько штук . Они обращались к брокерам, однако повлиять на их решения не удалось, — рассказала «Известиям» создатель Telegram-чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. — Подобной ситуации вовсе можно было избежать, например, распределив бумаги равномерно между клиентами .

«Известия» направили запросы в ЦБ и СПБ Биржу.

Справка «Известий» ЕС 3 июня ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), что привело к заморозке иностранных акций россиян, которые там учитывались. По оценкам ЦБ, стоимость заблокированных активов физлиц превышает 320 млрд рублей. Блокировки коснулись более 5 млн человек. В СПБ Бирже ранее поясняли, что возможность разблокировки появилась в рамках договоренности биржи с зарубежным институциональным инвестором. Акции планировалось распределить среди брокеров пропорционально количеству имеющихся у них бумаг соответствующего наименования. Далее брокеры должны были самостоятельно поделить акции среди своих клиентов.

Частое явление

Брокеры «Финам» и «БКС Мир Инвестиции» рассказали, что с 7 ноября их клиентам стали доступны сделки с частью иностранных бумаг . Большого количества жалоб не фиксируется, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Лесной: есть вопросы от инвесторов по разморозке активов, но в основном они снимаются после консультации с менеджером. Цифра от клиента к клиенту разнится, но в среднем процент разблокированных акций в компании выше 10% , оценил он.

Говоря о причинах возникших проблем и недовольства инвесторов, Дмитрий Леснов указал на то, что не все брокеры смогли вовремя осуществить перевод замороженных активов с неторгового на торговый раздел. Также у многих клиентов в результате распределения было разблокировано очень незначительное число акций или вовсе ни одной из-за округления , так как брокеры не могут зачислить количество акций менее одной штуки, отметил он. А с учетом незначительной общей доли как среди всех брокеров, так и внутри конкретного профучастника такие случаи, когда инвестору в итоге вообще не разморозили активы, могут встречаться достаточно часто, пояснил эксперт.

— Привести точную оценку поведения владельцев размороженных акций будет трудно, но, по нашим наблюдениям, инвесторы действовали 50/50. Половина продавала активы, другая решила держать их дальше , — поделился руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

В «Фридом Финанс» и РСХБ не ответили на запросы «Известий».

Прошедшая разблокировка зарубежных бумаг — не системное решение, а разовая акция , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Отмечалось, что процесс распределения будет осуществляться по пропорциональному принципу. Но механика на уровне брокера непрозрачна, так что клиенту есть смысл задавать вопросы и отстаивать свои права, уверен он.