Попали в десяток: почему инвесторам разморозили мало зарубежных акций
Большинству частных инвесторов разблокировали лишь от 1 до 10% зарубежных акций в портфелях, следует из их жалоб в специализированных чатах, с которыми ознакомились «Известия». Некоторые также сообщают о разморозке менее 1% бумаг или о том, что вовсе не разблокировано ни одной иностранной акции. Брокеры знают об этих проблемах и отмечают: в силу ряда причин такие случаи могут встречаться достаточно часто. С 7 ноября россияне получили доступ к части замороженных в рамках санкций активов. Эксперты уверены, что это разовая акция, и рекомендуют перевести разблокированные акции к другим брокерам либо продать их.
Оттепель
С 7 ноября СПБ Биржа открыла доступ к части иностранных акций, которые были заморожены в начале лета в рамках санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД). Это значит, что частные инвесторы с 7 ноября могут свободно распоряжаться ценными бумагами 674 зарубежных корпораций. В их числе Tesla, Apple, Microsoft, Coca-Cola и другие.
Однако большинство инвесторов оказались недовольны долей разблокированных в их портфелях бумаг. Информацией об этом они активно делились в Telegram и на форумах. В некоторых чатах запустили опрос среди инвесторов, где им предложили указать процент размороженных активов. Так, согласно результатам голосования в чате «Разборки с Цифра Брокер» (ранее «Фридом Финанс». — «Известия»), почти половина участников рассказала о разморозке менее 1% бумаг от портфеля, 22% — до 5%, а около трети — до 10%. Лишь каждый 12-й сообщил об открытии доступа к 50% активов и более.
В опросе другой группы под названием «Разборки — пострадавшие инвесторы» около трети участников вовсе указали, что им ничего не разблокировали. 18% инвесторов рассказали об открытии им доступа к менее 1% бумаг иностранных компаний. Почти аналогичное количество сообщило о разморозке в диапазоне от 1 до 5% и столько же — до 10%. Оставшимся повезло больше: им разблокировали от 20% портфеля.
Уже второй день остаются неразблокированными иностранные бумаги компании Tesla, поделилась с «Известиями» москвичка Наталья. Об аналогичной проблеме говорит и Андрей, клиент «Цифра Брокер».
— Настроения у участников групп негативные. Причины этого в том, что у некоторых инвесторов разблокировали только одну акцию или всего несколько штук. Они обращались к брокерам, однако повлиять на их решения не удалось, — рассказала «Известиям» создатель Telegram-чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. — Подобной ситуации вовсе можно было избежать, например, распределив бумаги равномерно между клиентами.
«Известия» направили запросы в ЦБ и СПБ Биржу.
Частое явление
Брокеры «Финам» и «БКС Мир Инвестиции» рассказали, что с 7 ноября их клиентам стали доступны сделки с частью иностранных бумаг. Большого количества жалоб не фиксируется, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Лесной: есть вопросы от инвесторов по разморозке активов, но в основном они снимаются после консультации с менеджером. Цифра от клиента к клиенту разнится, но в среднем процент разблокированных акций в компании выше 10%, оценил он.
Говоря о причинах возникших проблем и недовольства инвесторов, Дмитрий Леснов указал на то, что не все брокеры смогли вовремя осуществить перевод замороженных активов с неторгового на торговый раздел. Также у многих клиентов в результате распределения было разблокировано очень незначительное число акций или вовсе ни одной из-за округления, так как брокеры не могут зачислить количество акций менее одной штуки, отметил он. А с учетом незначительной общей доли как среди всех брокеров, так и внутри конкретного профучастника такие случаи, когда инвестору в итоге вообще не разморозили активы, могут встречаться достаточно часто, пояснил эксперт.
— Привести точную оценку поведения владельцев размороженных акций будет трудно, но, по нашим наблюдениям, инвесторы действовали 50/50. Половина продавала активы, другая решила держать их дальше, — поделился руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.
В «Фридом Финанс» и РСХБ не ответили на запросы «Известий».
Прошедшая разблокировка зарубежных бумаг — не системное решение, а разовая акция, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Отмечалось, что процесс распределения будет осуществляться по пропорциональному принципу. Но механика на уровне брокера непрозрачна, так что клиенту есть смысл задавать вопросы и отстаивать свои права, уверен он.
Говоря о том, что делать с разблокированными активами, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд порекомендовал рассмотреть возможность перевода бумаг иностранному брокеру или в зарубежный филиал российской компании, что позволит держать их в дальнейшем и торговать. В противном случае, по его мнению, в текущих реалиях их лучше продать. Эксперты напомнили, что с 2023-го только квалифицированные инвесторы смогут проводить операции с иностранными акциями.