Никогда-нибудь: создание фонда защиты инвестиций откладывается

Создание фонда гарантирования инвестиций россиян будет отложено , рассказал «Известиям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Причина в росте неопределенности на рынке и падении доходов инвесторов . В Банке России «Известиям» сообщили, что разделяют позицию рынка. Его участники полагают, что к вопросу формирования механизма защиты вложений стоит вернуться не ранее 2024–2025 годов . Отсрочка несет риски того, что идея будет отложена на крайне неопределенное время вплоть до ее забвения, опасаются эксперты.

До лучших времен

Формирование фонда защиты вложений розничных инвесторов будет отложено, рассказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев . По его словам, предыдущий и текущий кризисы продемонстрировали, что он был бы не нужен, так как рынок избежал тех рисков, от которых фонд защитил бы. А в течение всей истории российского финансового рынка насчитывается всего два случая, когда в таком механизме была необходимость, что говорит об эффективности системы управления рисками. Кроме того, вряд ли профучастники рынка и инвесторы в конечном итоге способны нести дополнительные расходы, связанные с формированием системы гарантирования вложений, считает он. К вопросу формирования такой системы стоит вернуться в период роста рынка акций, отметил глава ассоциации.

Речь идет о страховании вложений россиян на ИИС по аналогии с банковскими вкладами . Например, если кредитная организация обанкротится, граждане могут вернуть до 1,4 млн рублей из своих депозитов через АСВ. Тогда как для инвестиций физических лиц таких защитных механизмов при крахе или уходе с рынка брокера и управляющей компании не предусмотрено.

В 2022-м законопроект о системе гарантирования инвестиций был реанимирован . Поводом вернуться к обсуждению механизма страхования вложений на фондовом рынке стал кризис, делился в интервью «Известия» Алексей Тимофеев в мае этого года.

А разработан проект закона был еще в 2017 году и предусматривал страхование инвестиций на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) на базе Агентства по страхованию вкладов. Тогда после первого чтения мнения о своевременности и условиях функционирования такой системы разделились, поэтому вопрос отложили. В нынешнем году документ был подготовлен ко второму чтению.

Согласно доработанной версии законопроекта, страховой случай включал аннулирование лицензии профучастника, отзыв у страхователя в лице банка лицензии ЦБ и введение последним моратория на удовлетворение требований кредиторов . Предполагаюсь, что источником финансирования фонда защиты инвестиций частных лиц станут взносы брокеров, управляющих и депозитариев. Предельная сумма выплат планировалась в размере 1,4 млн рублей, как и по вкладам в банках . Участники рынка прогнозировали, что механизм гарантирования инвестиций может заработать не раньше чем через три-пять лет.

Никогда-нибудь Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сейчас рынок не видит необходимости в создании фонда гарантирования инвестиций физлиц, поскольку затраты на это были бы достаточно велики, а выгоды не всегда очевидны , пояснили «Известиям» в Банке России. Участники рынка предложили отложить рассмотрение своей инициативы о формировании такого фонда на несколько лет и Центробанк разделяет эту позицию, подытожили в регуляторе.

«Известия» спросили мнение крупных брокеров о том, почему следует отложить создание механизма защиты инвестиций граждан. Сейчас не самое удачное время для формирования подобного фонда , считает руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. Стоит учитывать, что 2022-й в значительной степени повлиял на доходы компаний, которые должны будут принять на себя значительную часть «спонсорства» создания такого механизма . Решение об отсрочке абсолютно оправданно в текущих условиях, уверен он.

Или до забвения

На российском рынке столько неопределенности и рисков, что до создания нового механизма защиты инвесторов просто не доходят руки , сказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, вновь к обсуждению этого вопроса рынок, скорее, вернется уже после окончания СВО и снятия риска введения новых санкций.

— В принципе позитивная идея создания фонда гарантирования инвестиций находится в парадоксальной стадии. Сейчас наличие такого механизма очень актуально — из-за сложного периода и просадок активов на финансовых рынках. Дополнительные гарантии способны содействовать большему доверию к этим инвестициям, возврату ушедших из этой сферы средств частных инвесторов и их притоку, их большей защищенности, — отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Но по его словам, возможность реальных действий по формированию такого фонда определяется не конкретным периодом времени в перспективе, а совокупностью наступления необходимых условий . В частности, речь о стабилизации экономической и геополитической ситуаций, а также самого финрынка и о повышении доходов его институциональных участников до уровня возможности взносов.

— Вернуться к обсуждению вопроса о создании механизма гарантирования вложений россиян следует не ранее чем в 2024–2025 годах . Для этого в первую очередь брокерам необходимо удостовериться в устойчивости роста интереса инвесторов к вложению средств в российский фондовый рынок, — полагает Дмитрий Леснов из «Финама».

При этом, говоря о сумме взноса, он добавил: размер отчислений будет зависеть от итоговых параметров фонда. Эксперт считает, что основной риск переноса срока создания системы гарантирования — это снижение защищенности граждан , которое, в свою очередь, влияет на общий уровень доверия к инвестированию.

По мнению Марка Гойхмана, перенос сроков формирования фонда защиты инвестиций несет риски того, что идея будет отложена на крайне неопределенное время вплоть до ее забвения.

Согласно данным Мосбиржи, к середине декабря количество физлиц, открывших брокерский счет, достигло 23 млн, увеличившись с начала года на 6 млн.