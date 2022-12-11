«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

По результатам восьми месяцев инвестирования лучшими инвестиционными идеями этого года пока остаются покупка высокорисковых акций, корпоративных и государственных облигаций. В апреле аналитики «Финама» составили по запросу «Известий» шесть разных по своей структуре биржевых портфелей. Иностранные валюты и акции компаний первого эшелона пока принесли инвесторам только убытки, причем весьма существенные. Куда выгоднее всего было вкладываться — в материале «Известий».

Итоги месяца

В ноябре почти всё внимание участников фондового рынка России было привязано к «нефтяной» теме, а именно — перспективе введения потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель странами «большой семерки», Евросоюза и Австралией. Забегая вперед, можно сказать, что после принятия этого решения в начале декабря значительных изменений на российском фондовом рынке не произошло — котировки отраслевых компаний поддерживал в том числе слабеющий рубль. Из других хороших новостей «нефтяного фронта» — объявленные «Лукойлом» дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию.

Открытый портфель_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Среди важных новостей ноября, встряхнувших российский фондовый рынок, — сообщение о делистинге акций ритейлера «Детский мир». В начале месяца руководство компании объявило, что намерено поэтапно трансформироваться в полностью частный бизнес из публичного, — эта информация вызвала непонимание со стороны инвесторов, в результате чего котировки ценных бумаг компании стремительно упали на 30% за две торговые сессии.

Третьим самым заметным событием российского рынка можно назвать резкий и внезапный рост котировок акций производителя OR Group, известного на рынке под брендом «Обувь России». Практически мгновенный скачок котировок на 40% вызвала новость о том, что компания договаривается с кредитором о мировом соглашении и в случае успеха может избежать банкротства.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Рублевая стоимость классического валютного портфеля в ноябре выросла на символические 0,02%, но учитывая, что на протяжении всего года этот вариант инвестирования приносил одни убытки, это скорее хорошая новость. Но по итогам восьми месяцев покупка долларов и евро по-прежнему остается одной из худших инвестиционных идей: с начала апреля вложенные в эти валюты 200 тыс. рублей превратились в 144,5 тыс. на конец ноября.

В целом за последний месяц осени существенных движений в долларе не наблюдалось, а вот евро начал укрепление по отношению ко всем валютам, в том числе к рублю. Как объясняет инвестконсультант «Финама» Иван Пуховой, рост европейской валюты связан с тем, что ее ослабление ранее сделало товары из стран ЕС более привлекательными, усилив рост экономической активности. При этом некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление евро по отношению к доллару. На этом фоне, считает Пуховой, можно провести ребалансировку портфеля и увеличить долю евро до 50%, продав часть долларов.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Незначительный рост наблюдался и в портфеле, состоящем из нескольких экзотических валют — плюс 0,81% к прошлому месяцу. Он же остается худшей инвестиционной идеей среди всех, которые участвуют в биржевом эксперименте: за восемь месяцев от первоначальных 200 тыс. вложенных рублей осталось всего 112 тыс . — всему виной не только укрепление рубля, но и остановка торгов по швейцарским франкам, которые ранее составляли значительную долю этого портфеля.

В лидерах нынешнего вида этого инвестпортфеля по-прежнему находится белорусский рубль — с момента последней ребалансировки в августе рост составил около 10%. В декабре наблюдается тренд на ослабление российской валюты, что можно в целом считать положительной тенденцией как для валютных инвесторов, так и для всей экономики страны: отечественные экспортеры, которые переориентируются на Китай, также нуждаются в относительно слабом рубле.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Государственные долговые бумаги по-прежнему остаются не просто «тихой гаванью» для инвесторов: по сути, такая предельно консервативная стратегия дает значительно более высокую доходность, чем большинство других более агрессивных инвестиционных стратегий. За месяц портфель подорожал на 1,2% в рублевом выражении — до 224,3 тыс. рублей, а общая доходность за восемь месяцев по нему составила 12,2% на последний день торгов ноября.

Пришедшие выплаты по выпуску ОФЗ 26229 из этого портфеля можно реинвестировать в те же бумаги. Из интересного, что может повлиять на доходность портфеля в будущем: ЦБ РФ пока не торопится с дальнейшим снижением ключевой ставки, а наоборот, рассуждает на тему ее повышения. На этом новостном фоне портфель будет вести себя стабильно, даже несмотря на возможную просадку в номинале дальних облигаций, уверены аналитики.

Крупные компании, а не Минфин, — четыре выпуска корпоративных облигаций

Стоимость портфеля корпоративных облигаций по итогам месяца осталась на том же уровне, снизившись на символические 0,07%, — это произошло из-за незначительных колебаний в рыночной стоимости самих бумаг. Но в целом этот вариант формирования инвестиционного портфеля остается одной из лучших идей и по итогам восьми месяцев показывает доходность в размере 13,5% — таким образом, первоначально вложенные 200 тыс. рублей превратились в 227 тыс. рублей к концу осени.

В декабре ожидаются купонные выплаты по двум эмитентам из этого портфеля, и пришедшие суммы аналитики рекомендуют потратить на покупку тех же бумаг.

Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»

Значительных изменений в ноябре не произошло и в портфеле, состоящем из акций крупнейших российских компаний. Но всё же биржевые колебания и разнонаправленное движение в ценных бумагах отдельных компаний привели к снижению рублевой стоимости портфеля на 2,4%. Таким образом, его суммарная стоимость на конец ноября составила 164,7 тыс. рублей — минус 17,6% с начала эксперимента.

В целом можно сказать, что рынок застыл после бурного роста в октябре. Отличились акции «Магнита», упавшие на 8% после слухов о возможном делистинге компании. В лидерах роста — акции «Полюса», взлетевшие в ноябре на 23% на фоне общего восстановления котировок золота на мировых площадках.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Спекулятивный портфель по итогам ноября сохранил звание лучшей инвестиционной идеи за прошедшие восемь месяцев: несмотря на то, что индекс Мосбиржи практически не изменился в цене, стоимость этого портфеля в рублевом выражении выросла на 3,5%, до 259,6 тыс. рублей — плюс 29,8% от первоначальной суммы.

Одна из причин такого результата — бумаги, вошедшие в спекулятивный портфель, в меньшей степени потеряли в цене, чем акции первого эшелона в конце сентября. А впоследствии такие значимые события, как резкая переориентация России на импорт и экспорт в страны АТР, привели к стремительному росту котировок ценных бумаг одного из главных бенефициаров этого процесса — логистической компании ДВМП.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).