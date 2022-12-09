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Присмотреться к соседям: прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год

Размер вливаний в экономики Армении, Казахстана и Киргизии кратно увеличился из-за санкций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прямые инвестиции в экономики стран ЕАЭС выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в рамках инвестиционного саммита в Бишкеке. Так, размер вливаний в экономику Армении увеличился в 5 раз, Казахстана — в 2 раза, Киргизии — в 1,9 раза, Белоруссии — в 1,6 раза. Таким образом, прогнозы от зарубежных экспертов не подтвердились: они предрекали снижение ВВП стран ЕАЭС на 7–10%. Подробнее — в материале «Известий».

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Усиление связей

В рамках поддержки трансграничной торговли в пределах ЕАЭС более тысячи товарных позиций освободили от уплаты таможенных сборов. На этом бизнес сэкономил около $2 млрд.

Рост прямых инвестиций в ЕАЭС ускорился за счет происходящей в России перестройки торговых, логистических и финансовых связей, релокации части бизнеса, возникновения промежуточных хабов для экспорта и импорта, объясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович назвал основных бенефициаров притока прямых иностранных вливаний в первом полугодии 2022 года. Армения (рост инвестиций почти в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года), Казахстан (в 2 раза), Киргизия (в 1,9 раза), Белоруссия (в 1,6 раза), — объяснила она.

Присмотреться к соседям
таможня
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По прогнозу экономиста, в 2023 году, скорее всего, положительная динамика прямых инвестиций из-за рубежа сохранится, хотя темпы могут замедлиться из-за более высокой базы.

— Среди перспективных направлений, по-видимому, останутся Казахстан, Армения, Киргизия, может добавиться Узбекистан, — допускает Ольга Беленькая.

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Рынки для роста

Приток инвестиций в экономики стран Таможенного союза, вероятно, продолжится в следующем году, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Это связано, прежде всего, с упрощенными таможенными процедурами, относительной простотой входа и закрытостью стран Запада для поставок российских товаров. Если для B2B-бизнеса всё упрощено, то компании из сферы B2C вообще не испытывают проблем со сбытом в страны ЕАЭС. Так, отправить заказ в Казахстан или Белоруссию дешевле и быстрее, чем внутри страны, например из Москвы в Якутию. За исключением Армении, куда доставка осуществляется только воздушным транспортом, все товары доставляют на грузовых автомобилях. Семимильными темпами растет рынок e-commerce, в государства ЕАЭС приходят российские маркетплейсы. Перед российскими производителями открывается новый рынок сбыта с относительно низкой конкуренцией (за исключением, возможно, Белоруссии, где рынок интернет-торговли зрелый, как в РФ), — уточняет эксперт.

С точки зрения аналитика, в случае успеха российские компании, вероятно, будут активнее и охотнее открывать филиалы.

Присмотреться к соседям
маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это сделать даже легче, чем с тем же Китаем, из-за разницы в менталитетах и языкового барьера. А значит, появятся новые рабочие места и стабильная выручка. Кроме того, важно будет принять во внимание не только вливания денег в экономику той или иной страны, но и взаимные инвестиции — что получит от сотрудничества Россия, — замечает собеседница «Известий».

По ее словам, в последующие два года динамика роста будет положительной.

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Несмотря на высокую базу, полагаю, прирост в инвестициях будет порядка 5–10%. Причем рост будет связан не только с вложениями из России, но и из других стран, которые наладят поставки в РФ в обход санкций через государства-посредники. Соответственно, страны ЕАЭС, вероятно, комфортнее остальных проходят и будут проходить кризисные месяцы, — резюмирует Екатерина Косарева.

В обход санкций

Из-за санкций российский бизнес стал пристальнее смотреть на страны ЕАЭС и с удивлением узнал, что там конкуренция меньше, законы проще и вопросы можно решать, как в России 2000-х, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Для многих инвесторов из РФ это хороший повод зайти на рынок ЕАЭС и принести свои бизнес-модели. Другим важным фактором является обход санкций. Российским компаниям нужны местные дочерние общества, которые будут вести внешнеэкономическую деятельность за пределами РФ. Так развиваются прямые инвестиции в ЕАЭС в 2022 году, — говорит аналитик.

В 2023 году мы уже не увидим такой рост вливаний в страны ЕАЭС, за исключением, может, Беларуси, полагает доцент Базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда.

Присмотреться к соседям
бизнесмены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дело в том, что рост инвестиций в Армению, Казахстан и Киргизию связан с санкционным давлением на Россию и Белоруссию. Бизнес переходит в страны, не попавшие под санкции, но имеющие льготный доступ к российскому рынку сбыта, — полагает эксперт.

Но в случае с Белоруссией рост инвестиций имеет иную природу, отмечает он.

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— Приток инвестиций объясняется реализацией интеграционных программ, подписанных в прошлом году в рамках Союзного государства. Исполнение этих программ должно завершиться примерно к 2024–2025 году. Соответственно, для российского капитала на этом направлении будут открываться новые возможности, — поясняет Рекеда.

Фактор кризиса

В 2022 году страны ЕАЭС показали огромный скачок в плане инвестиций в эти страны, традиционно считающиеся развивающимися (например, в Киргизию), комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Однако далеко не факт, что сбудутся радужные прогнозы и в 2023 году случится похожий рост привлеченных в экономику этих стран денег, — рассказывает аналитик.

По мнению финансиста, нельзя сбрасывать со счетов давление кризиса на экономику.

— Большая часть этих инвестиций напрямую зависит от санкций. На мой взгляд, это ненадежный аргумент. Так, если вдруг случится потепление в геополитике и экономические санкции в отношении России смягчат. Когда компании снова получат выходы, к примеру, на европейский рынок, они покинут страну пребывания в ЕАЭС. Скорее всего, это произойдет из-за нерентабельности предприятия, и это означает отток средств, причем такой же резкий, каким был и приток в 2022 году, но последствия могут быть сокрушительными, — добавляет она.

Присмотреться к соседям
офис
Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

На данный момент объем вливаний существенно снижается, и это общая тенденция для всех инвесторов.

— Не сказать, чтобы они начали проедать свои капиталы, но с большей осторожностью отбирают проекты для инвестирования. Если падают вложения внутренние, что уж говорить о притоке средств из-за рубежа, — подытоживает Юлия Макаренко.

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