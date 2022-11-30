Свои правила: зачем нужна единая платежная система ЕАЭС и БРИКС

В Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС. По замыслу система объединит национальные платежные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы «Мир» и «Белкарт»). Новая система предполагает выпуск общей платежной карты. Зачем нужна такая система, какие преимущества она даст и легко ли реализовать проект, выясняли «Известия».

Собственная инфраструктура

Создание единой платежной системы предполагает внедрение специальной облачной платформы, которая свяжет национальные платежные системы стран ЕАЭС и БРИКС. В планах — разработка онлайн-счетов и мобильного приложения, с помощью которых можно будет совершать покупки в любой стране БРИКС. Таким образом, собственные национальные валюты будут использоваться для внешних платежей без участия доллара и евро.

По словам экспертов, речь идет о создании независимого расчетного механизма на основе мультивалютной корзины стран БРИКС и отдельной самостоятельной финансовой инфраструктуры.

— Внешние расчеты с использованием безналичных трансакций UnionPay, например «рубль-юань», всё равно требуют участие доллара США как посредника для конвертации валют, а это значит, что задействуется использование банков США. Этот процесс создает дополнительные операционные риски, связанные с угрозой санкций, и дополнительные комиссии. Точно так же платежи UnionPay с использованием карт в евро проходят через европейские банки. Расчет в национальных валютах в обход доллара повысит надежность, уберет посредников и снизит расходы на проведение трансакций. Единая платежная система станет первым шагом к созданию расчетов и экономики, где правила будут сами определять участники стран регионов, — указывает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.

Как подчеркивает Антон Свириденко, директор Института экономики роста имени Столыпина, союз уважающих себя стран должен иметь независимость от системы расчетов, такой как SWIFT, где их могут дискриминировать (SWIFT).

— Это дает возможность миновать доллар и евро в торговле, возможность модулировать спрос за счет эмиссии национальных валют, возможность давать в кредит по внешнеторговым сделкам в своих валютах. То есть фактически открываются горизонты для расширения торговли и инвестиций, которые больше не ограничены запасами конвертируемых валют, — говорит экономист.

Свободная торговля

На то, что единая платежная система станет инструментом, который упростит проведение платежей между странами, рассчитывают и предприниматели. Рынок ЕАЭС крайне перспективен и привлекателен для россиян.

— Создание общей платежной системы будет способствовать развитию интернет-торговли между странами. С марта 2022 года прием платежа — это одна из основных задач, которую должен решить продавец, если он хочет работать на нескольких рынках (включая дружественные России страны). Сейчас есть несколько платежных систем, которые предлагают прием платежей со всех карт без исключений, но они дорогие (комиссия 8–9%) или требуют трудоемких доработок. Для использования альтернативных вариантов требуется открыть юридическое лицо в другой стране, — говорит Михаил Конев, директор направления Boxberry СНГ.

Свои правила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Система, по мнению экспертов, потенциально может серьезно потеснить на рынке не только потребительские расчетные системы вроде Visa и Mastercard, но и коммерческую SWIFT.

— Платежи, проходящие через общую систему стран БРИКС, будут доступны, скорее всего, не только физическим, но и юридическим лицам, проще будет рассчитываться за экспортные и импортные поставки. Она будет предполагать взаимное открытие счетов банками стран, присоединившихся к этой системе. А это уже серьезная альтернатива не только картам Visa и Mastercard, но и платежной системе SWIFT, — добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Общие интересы

Эксперты констатируют: создание такой платежной системы выгодно всем. Реализовать этот проект технически будет нетрудно — нужно только общее согласие всех стран, которые захотят участвовать в проекте. Однако есть не только экономический, но и геополитический нюанс.

Свои правила Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— У стран-участниц есть свои национальные платежные системы, которые они активно продвигают в мировом пространстве. С точки зрения безопасности внутренних расчетных систем и развития технологий каждому государству выгодно иметь свою систему, — поясняет Анастасия Хрусталева, вице-президент ИК Fontvielle. Поэтому развитие общего для этих стран проекта будет во многом зависеть от того, насколько будут учтены интересы уже существующих систем, таких как Union Pay, RuPay, Elo и др.