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Сила токена: компании готовятся выпускать цифровые облигации и права на золото

Почему новые инструменты могут быть более прибыльными, чем традиционные
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские компании готовятся к выпуску цифровых аналогов облигаций и других ценных бумаг, а также токенов на золото и драгоценные камни. О таких планах «Известиям» заявили в «Ростелекоме» и «Лайтхаузе» (партнер Трансмашхолдинга), о них известно также в ВТБ. Токены на драгметаллы и камни позволят владеть правами на актив и не хранить его дома. Кроме того, важным преимуществом цифровых активов станет возможность выпускать новые инструменты и делить их стоимость на токены, если она слишком велика, рассказали участники рынка.

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Каждому по цифре

Покупка россиянами токенов на ценные бумаги, редкоземельные металлы и драгоценные камни приближается к реализации. Участники рынка уже прорабатывают выпуск новых продуктов, рассказали в пресс-службе ВТБ. По их мнению, спрос на цифровые финансовые активы (ЦФА) со стороны инвесторов будет формироваться в 2023 году. Таким образом они смогут приобрести аналог традиционного инструмента в цифровой форме и заработать на росте цены актива или купонном доходе в случае облигаций.

Наиболее востребована будет именно цифровизация тех активов, которые сейчас недоступны широкому кругу лиц. Так, можно создать ЦФА на физический товар, владение которым сопряжено с рисками, например на драгоценные камни и металлы. Покупка цифровых прав на них позволит владеть активом и избежать рисков хранения драгоценностей «под подушкой».

Кроме того, инвесторы смогут купить токены, которые закрепляют право на получение золота в физической форме. Возможность выпуска такого инструмента сейчас прорабатывают в компании «Лайтхаус», рассказал гендиректор Денис Иорданиди. По его словам, продажу этого продукта через платформу компании будут осуществлять эмитенты, которые предлагают металл на рынке.

Сила токена
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россияне также смогут инвестировать в цифровые облигации. В «Ростелекоме» рассматривают выпуск в формате ЦФА аналогов облигаций и других инструментов, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. Там отметили, что одним из преимуществ таких продуктов перед классическими будет быстрота их выпуска.

Справка «Известий»

ЦФА — это цифровые права, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. К ним не относятся криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. Согласно российскому законодательству, они также не могут выступать средством платежей. Их основные преимущества для инвесторов — возможность «поделить» стоимость ценной бумаги на несколько токенов и совершать программируемые сделки, отметил ЦБ в консультативном докладе.

Купить цифровые облигации, токены на золото и другие цифровые активы россияне смогут через брокерские приложения, объяснил Денис Иорданиди.

Брокеры готовы участвовать в размещении ЦФА, сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его мнению, их участие как организаторов выпуска или продавцов с большой клиентской базой — условие успеха вывода новых активов.

Сила токена
золото
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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По предварительным оценкам, интеграция с платформой оператора информационных систем, где обращаются ЦФА, может занять несколько месяцев, оценил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он добавил: компания пока не планирует такого взаимодействия, однако в случае интереса со стороны клиентов готова присоединиться к процессу.

Более высокая гибкость цифровых инструментов позволит сделать ликвидными нестандартные права требования и расширит спектр инвестиционных возможностей, отметил управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов.

Сейчас цифровые активы уже выпускают, например, «Норникель» и «Сбер», однако они недоступны розничным инвесторам. На рынке также скоро появятся короткие рублевые облигации одного крупного эмитента в формате ЦФА, но покупателями также выступят юрлица. С таким пилотом Мосбиржа подала заявку на включение в реестр операторов информационных систем, рассказал Артем Железнов.

Общий доступ

Необходимо разработать дополнительное регулирование, которое позволит розничным инвесторам совершать сделки с цифровыми активами через брокеров и управляющих, заявили в пресс-службе ЦБ. Предполагается, что клиенты будут иметь непосредственный доступ к своим цифровым кошелькам на платформе операторов информационных систем. Ранее регулятор предложил такую концепцию в докладе о развитии рынка ЦФА.

Сила токена
камень
Фото: ТАСС/Петр Зуев

Сейчас неквалицифированные инвесторы могут приобретать любые цифровые права, которые не включены в перечень инструментов для квалифицированных, в пределах лимита 600 тыс. рублей в год. Однако регулятор готов рассмотреть расширение списка активов, доступных россиянам, в том числе без ограничения суммы вложений по низкорискованным цифровым продуктам.

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В данный момент в реестре ЦБ зарегистрированы три платформы для обращения ЦФА, однако ряд других участников уже подали заявки, отметил управляющий директор АКРА Алексей Мухин. По его словам, еще предстоит оценить риски вложений в различные ЦФА и установить ограничения для разных категорий инвесторов.

Наибольшим спросом у россиян будут пользоваться цифровые аналоги облигаций с высокими купонными выплатами, а также токены, обеспеченные физическими драгоценными металлами, ожидает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он добавил: розничных инвесторов также могут заинтересовать долевые ценные бумаги, например акции инновационных или технологических компаний. Основные риски вложений в такие активы — сложность доказать что-либо в случае атаки на оператора ЦФА. Однако регуляторы должны предусмотреть такие случаи, считает эксперт.

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