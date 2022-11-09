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Токен и акция: зачем нужны цифровые финансовые активы

Регулятор предложил перевести ценные бумаги и облигации в новый формат
Фото: Getty Images/Tippapatt
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ЦБ предложил перевести в цифровую форму традиционные финансовые инструменты. По мнению регулятора, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе и ОФЗ, могут обзавестись цифровыми аналогами. Токенизировать можно и задолженность третьих лиц, и драгоценные металлы и камни. Зачем нужны цифровые финансовые активы, нужно ли переводить бумажные акции в цифровую форму, в чем преимущества сделок с ЦФА и их польза для экономики, выясняли «Известия».

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В цифровые активы

Как пишет ЦБ в докладе для общественных слушаний «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации», традиционные финансовые инструменты могут быть переведены в форму цифровых финансовых активов (ЦФА).

«В последние несколько десятилетий в мире происходит активное развитие и применение цифровых технологий в различных сферах деятельности... Внедрение технологий активно осуществляется и на финансовом рынке. Так, в 2021 году мировые инвестиции в финансовые технологии составили $210 млрд. По оценкам Allied Market Research, к 2030 году ожидается рост рынка финансовых технологий до $698,48 млрд», — указывает регулятор.

Токен и акция
брокер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мнению ЦБ, цифровыми аналогами могут обзавестись неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов. Последние могут быть выпущены сразу в виде ЦФА. Также токенизировать можно задолженность третьих лиц. Это, например, права требования к эмитенту, требования, обеспеченные ипотекой, драгоценные металлы и камни (в виде цифровых прав на физический камень или металл или эквивалент их стоимости), результаты интеллектуальной деятельности.

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Такие ЦФА могут обращаться на организованном рынке, предлагает ЦБ. Здесь два варианта: либо такие активы торгуются на биржевой площадке непосредственно, либо в виде ценных бумаг, которые удостоверяют принадлежность ЦФА владельцам таких бумаг.

Что такое ЦФА

Согласно законодательству, цифровые финансовые активы — это имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. То есть это цифровые права, включающие денежные требования к эмитенту, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.

— С появлением ЦФА появляется возможность оцифровать и закрепить право собственности за человеком на любой актив. С помощью блокчейна этот процесс становится более быстрым, выгодным и безопасным. Так, при утрате любых документов, подтверждающих право собственности, их достаточно сложно восстановить. Если же сведения будут оцифрованы, то это не составит труда, — поясняет советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Токен и акция
брокер
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

При этом порядок выпуска, учета и обращения ЦФА значительно упрощается.

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Под каждую единицу актива создается токен — цифровой код, где прописывается вся информация о владельце, дате выпуска, сроках и прочих обязательствах. Заключение сделок покупки-продажи ЦФА может происходить с использованием смарт-контракта (специальное программное обеспечение), где в цифровом формате фиксируются все его условия, а обязательства исполняются автоматически при наступлении прописанных обстоятельств. Поскольку оформление контрактов, как и последующие операции с цифровыми активами, будет производиться в онлайн-режиме, для подписания применяется форма цифровой подписи, — указывает заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Сократить издержки

Ценные бумаги в России давно существуют в электронной форме — в виде записей по счетам. Как выпуск и первичное размещение ценных бумаг, так и вторичная торговля ими всё равно связаны с достаточно значительным бумажным документооборотом.

— Токенизация ценных бумаг и создание для инвесторов специальных электронных кошельков-токенов, с которых они смогут осуществлять операции с ценными бумагами, позволит значительно сократить бумажный оборот, а в дальнейшем, возможно, полностью от него избавиться, — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. — Эмитенту при регистрации новых выпусков ценных бумаг уже не придется возить регулятору огромные пакеты регистрационных документов, так как вся история предыдущих выпусков и, возможно, история торгов ценными бумагами будет фиксироваться на блокчейне.

Токен и акция
портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По ее словам, удобно будет с токенизированными ценными бумагами и инвесторам: все истории операций будут доступны в мобильном приложении, как сегодня по банковским счетам.

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Однако у такой простоты и минимальных временных затрат выпуска есть и обратная сторона: качество самого финансового продукта может снизиться, что создаст риски для инвесторов.

Как замечает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная, вполне логичными в связи с этим являются предложения авторов доклада о применении принципа «одинаковые содержание и риски — одинаковое регулирование». Он подразумевает единую модель регулирования как для традиционных финансовых инструментов, так и для их цифровых аналогов.

Доступ к финансированию

По мнению аналитиков финансового рынка, перевод финансовых инструментов в первую очередь облегчит доступ к финансированию не только крупным игрокам, но и предприятиям малого и среднего бизнеса, для которых прежде было нецелесообразно заниматься процедурой эмиссии.

— Такая процедура занимает длительное время — до девяти месяцев, а затраты на такую эмиссию могут доходить до 5% от номинала, помимо обязательств по купону. В случае эмиссии ЦФА срок выпуска сокращается до 1–2 недель, а стоимость — до 1% комиссии оператору информационных систем (ОИС), который занимается выпуском цифровых активов, — указывает Анатолий Вожов.

Токен и акция
телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Таким образом, выпуск токенов, обеспеченных реальными активами, может сделать публичными и вывести на биржу большое количество компаний средней и малой капитализации. А для венчурных проектов и стартапов это реальная альтернатива выхода на IPO.

В рамках отключения России от системы SWIFT цифровые финансовые активы становятся единственным эффективным инструментом привлечения инвестиций в экономику России, добавляет Игорь Файнман, инвестиционный советник ГК «Европейская юридическая служба».

В числе первых таких сделок в России — выпуск ЦФА на основе коммерческой задолженности на платформе «Лайтхаус» и сделка на блокчейн-платформе «Атомайз» (один из ее ключевых инвесторов — «Интеррос»), выпустившая ЦФА, эквивалентные рыночной стоимости палладия. В ближайшее время последняя планирует выпуск ЦФА и на «голубые фишки» российского фондового рынка.

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