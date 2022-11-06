На заем и риск: цифровой рубль может ограничить кредитование

Цифровой рубль может привести к дефициту ликвидности банковского сектора. Такие риски ЦБ обозначил в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы. Как пояснили на рынке, это ограничит возможности кредитования. Поскольку новая форма денег будет храниться на счетах регулятора, а не кредитных организаций, банки не смогут использовать такие средства для оформления займов . В результате вынужденно сократится число выданных ссуд и поднимутся ставки, опасаются на финансовом рынке. Вместе с тем ускорение расчетов в цифровых рублях может внести позитивный вклад в ВВП .

Третий — не наличный

Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может привести к переходу банковского сектора к структурному дефициту ликвидности . Об этом говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, которые изучили «Известия». Показатель ликвидности сектора показывает соотношение активов и пассивов кредитных организаций: выданных населению кредитов и принятых от граждан средств на вклады и накопительные счета.

Банковское сообщество неоднократно обращало внимание ЦБ на риски внедрения цифрового рубля для ликвидности , однако прежде регулятор их не признавал, напомнил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

— Поскольку цифровые деньги будут храниться на счетах в ЦБ, а не в кредитных организациях, банки не смогут направлять их на проведение активных операций. В частности, у финорганизаций сократится база, которую они могут направлять на кредитование . В результате вынужденно сократится число выданных займов и поднимутся ставки. А ЦБ придется развивать механизмы возврата ликвидности на рынок, — подчеркнул он.

На заем и риск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Андрея Емелина, цифровой рубль наиболее перспективно использовать для контроля бюджетных расходов (при осуществлении выплат из казначейства) и для реализации трансграничных операций (в том числе с конверсией в цифровые валюты других стран) и как раз эти направления развития проекта не повлияют на ликвидность.

Однако новую форму нацвалюты планируется внедрять сразу во все сферы расчетов, в том числе в розничных платежах . А это неизбежно поведет к дальнейшему усилению роли государства в функционировании банковской системы, подчеркнул глава НСФР.

Справка «Известий» Цифровой рубль — это третья форма денег. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие кошелька и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию.

ЦБ будет вводить цифровой рубль постепенно — это позволит минимизировать риск значительного оттока ликвидности из банковского сектора, говорится в Основных направлениях ДКП. Там уточняется, что в 2022 году проводится тестирование новой формы нацвалюты, в 2023-м планируется пропилотировать реальные расчеты с участием физлиц. В дальнейшем к системе подключится Федеральное казначейство. В 2025-м планируется реализовать офлайн-режим функционирования цифрового рубля.

На заем и риск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Бегство в качество

Как подчеркивается в документе, проценты на цифровые рубли, хранящиеся на кошельках в ЦБ, начисляться не будут. Это сделано, чтобы не создавать конкуренцию кредитным организациям , которые начисляют проценты на остаток. В связи с этим регулятор считает незначительными риски так называемого бегства в качество — перетока средств из банковских депозитов в кошельки с третьей формой валюты.

Вместе с тем Банк России располагает широким перечнем инструментов по предоставлению ликвидности, что позволит компенсировать в полном объеме ее возможный отток , подчеркивается в Основных направлениях ДКП. В нем уточняется, что в крайнем случае регулятор готов ввести количественные ограничения по операциям с цифровым рублем, в том числе в отношении размера средств в цифровом кошельке и объема операций.

По данным ЦБ на 3 ноября, которые изучили «Известия», структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ составил 900,9 млрд рублей. Дефицит показателя в течение 2022 года фиксировался несколько дней в январе и феврале, а также весь март.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки. В ПСБ считают, что безналичные деньги имеют преимущество перед цифровыми за счет процентов на остаток — это позволит избежать перетока средств.

На заем и риск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если банки по каким-то причинам не смогут получать дополнительную ликвидность от ЦБ, то для привлечения ресурсов им придется повышать привлекательность сберегательных продуктов , ожидает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она уточнила: это увеличит процентные расходы банков, которые будут компенсированы за счет кредитных ставок.

— Но, в условиях конкуренции сильно увеличивать проценты по кредитам нельзя , поскольку клиенты могут воспользоваться предложениями других банков. Соответственно, начнет сокращаться доход банков. Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на капитал и возможность дальнейшего кредитования экономики, — опасается эксперт.