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На заем и риск: цифровой рубль может ограничить кредитование

Почему рынок опасается такого сценария и какие меры примет ЦБ, чтобы этого не допустить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цифровой рубль может привести к дефициту ликвидности банковского сектора. Такие риски ЦБ обозначил в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы. Как пояснили на рынке, это ограничит возможности кредитования. Поскольку новая форма денег будет храниться на счетах регулятора, а не кредитных организаций, банки не смогут использовать такие средства для оформления займов. В результате вынужденно сократится число выданных ссуд и поднимутся ставки, опасаются на финансовом рынке. Вместе с тем ускорение расчетов в цифровых рублях может внести позитивный вклад в ВВП.

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Третий — не наличный

Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может привести к переходу банковского сектора к структурному дефициту ликвидности. Об этом говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, которые изучили «Известия». Показатель ликвидности сектора показывает соотношение активов и пассивов кредитных организаций: выданных населению кредитов и принятых от граждан средств на вклады и накопительные счета.

Банковское сообщество неоднократно обращало внимание ЦБ на риски внедрения цифрового рубля для ликвидности, однако прежде регулятор их не признавал, напомнил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Поскольку цифровые деньги будут храниться на счетах в ЦБ, а не в кредитных организациях, банки не смогут направлять их на проведение активных операций. В частности, у финорганизаций сократится база, которую они могут направлять на кредитование. В результате вынужденно сократится число выданных займов и поднимутся ставки. А ЦБ придется развивать механизмы возврата ликвидности на рынок, — подчеркнул он.

На заем и риск
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Андрея Емелина, цифровой рубль наиболее перспективно использовать для контроля бюджетных расходов (при осуществлении выплат из казначейства) и для реализации трансграничных операций (в том числе с конверсией в цифровые валюты других стран) и как раз эти направления развития проекта не повлияют на ликвидность.

Однако новую форму нацвалюты планируется внедрять сразу во все сферы расчетов, в том числе в розничных платежах. А это неизбежно поведет к дальнейшему усилению роли государства в функционировании банковской системы, подчеркнул глава НСФР.

Справка «Известий»

Цифровой рубль — это третья форма денег. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие кошелька и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию.

ЦБ будет вводить цифровой рубль постепенно — это позволит минимизировать риск значительного оттока ликвидности из банковского сектора, говорится в Основных направлениях ДКП. Там уточняется, что в 2022 году проводится тестирование новой формы нацвалюты, в 2023-м планируется пропилотировать реальные расчеты с участием физлиц. В дальнейшем к системе подключится Федеральное казначейство. В 2025-м планируется реализовать офлайн-режим функционирования цифрового рубля.

На заем и риск
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Бегство в качество

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Как подчеркивается в документе, проценты на цифровые рубли, хранящиеся на кошельках в ЦБ, начисляться не будут. Это сделано, чтобы не создавать конкуренцию кредитным организациям, которые начисляют проценты на остаток. В связи с этим регулятор считает незначительными риски так называемого бегства в качество — перетока средств из банковских депозитов в кошельки с третьей формой валюты.

Вместе с тем Банк России располагает широким перечнем инструментов по предоставлению ликвидности, что позволит компенсировать в полном объеме ее возможный отток, подчеркивается в Основных направлениях ДКП. В нем уточняется, что в крайнем случае регулятор готов ввести количественные ограничения по операциям с цифровым рублем, в том числе в отношении размера средств в цифровом кошельке и объема операций.

По данным ЦБ на 3 ноября, которые изучили «Известия», структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ составил 900,9 млрд рублей. Дефицит показателя в течение 2022 года фиксировался несколько дней в январе и феврале, а также весь март.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки. В ПСБ считают, что безналичные деньги имеют преимущество перед цифровыми за счет процентов на остаток — это позволит избежать перетока средств.

На заем и риск
займы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Если банки по каким-то причинам не смогут получать дополнительную ликвидность от ЦБ, то для привлечения ресурсов им придется повышать привлекательность сберегательных продуктов, ожидает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она уточнила: это увеличит процентные расходы банков, которые будут компенсированы за счет кредитных ставок.

Но, в условиях конкуренции сильно увеличивать проценты по кредитам нельзя, поскольку клиенты могут воспользоваться предложениями других банков. Соответственно, начнет сокращаться доход банков. Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на капитал и возможность дальнейшего кредитования экономики, — опасается эксперт.

Внедрение цифрового рубля — логичный этап развития финансовой системы, однако, как у любой новации, последствия ее использования до конца непредсказуемы, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он подчеркнул: очевидным представляется снижение стоимости трансакций и ускорение движения денежных средств в экономике, что будет стимулировать ее активность. По его словам, если это даст позитивный эффект на динамику ВВП, то компенсирует возможную потерю отдельными банками финансовых ресурсов.

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