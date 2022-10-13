Нацвалютный контроль: внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс готовится в 2023-м

Минфин уже начал обсуждать с Центробанком варианты использования цифрового рубля в бюджетном процессе, в следующем году ведомство планирует участвовать в пилотировании новой формы нацвалюты , рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Цифровой рубль позволит государству лучше отслеживать целевое расходование бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег , сообщили в ЦБ. Там добавили, что потребуется доработка информационных систем, взаимные интеграции процессов и расширение нормативно-правовой базы.

Цифровой бюджет

Цифровой рубль обязательно планируется использовать в бюджетном процессе, это будет уникальный инструмент для контроля за расходованием государственных средств, однако для начала он должен быть отрегулирован , сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он добавил, что Минфин будет участвовать в пилотировании новой формы нацвалюты в 2023 году , кроме того, ведомство уже начало обсуждать с ЦБ, как именно инструмент будет использован в бюджетном процессе.

Последственный эксперимент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием денег из бюджета, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств , рассказали в регуляторе. Там добавили: на текущем этапе вместе с банками тестируются открытие цифровых кошельков, их пополнение, переводы между гражданами и оплата товаров и услуг.

Справка «Известий» Цифровой рубль планируется сделать дополнительной формой российской национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Она будет эмитироваться Банком России, а храниться в виде цифрового кода в электронных кошельках на платформе Центробанка. Предполагается, что проводить сделки с такими деньгами будут коммерческие банки, у россиян будет доступ к цифровым кошелькам через любую кредитную организацию.

В апреле 2023 года уже начнется пилотирование на реальных клиентах с цифровыми рублями , отметили в Банке России. После этого планируется поэтапно внедрять в том числе различные виды госплатежей и операций, что потребует совместной работы с Минфином, Казначейством и другими заинтересованными ведомствами. Кроме того, будут необходимы доработка информационных систем, взаимная интеграция процессов и расширение нормативно-правовой базы, рассказали в Центробанке.

Ранее в ЦБ сообщали, что введение цифрового рубля также позволит реализовать технологию «окрашивания», то есть возможность выбирать целевое использование, например виды товаров и услуг , за которые можно будет расплатиться такими средствами. В результате повысится эффективность целевых государственных расходов, в том числе в рамках госзакупок и госконтрактов.

Прозрачность и скорость

В бюджетном процессе цифровой рубль мог бы быть использован при выделении средств материнского капитала и других выплат разным категориям населения , а также целевого финансирования госпроектов — например, по строительству важных инфраструктурных объектов, считает руководитель Центра развития технологических инноваций Газпромбанка Евгений Коваль. Он добавил: при помощи новой формы нацвалюты можно не только отследить, куда были потрачены выделенные средства за счет их маркировки, но и сформировать смарт-контракты для проведения однотипных сделок . Такой инструмент повысит прозрачность распределения денег и ускорит однотипные процессы, а в отдельных случаях и сократит число посредников между контрагентами, что снизит стоимость сделки , уверен Евгений Коваль.

Последственный эксперимент Фото: ТАСС/Максим Стулов

Цифровой рубль создаст дополнительные возможности для государства и бизнеса, а банки получат новую инфраструктуру для переводов, сервисы и стимулы для конкуренции за клиентов , сообщил директор по инновациям банка «Синара» (ранее — СКБ-банк) Виталий Копысов. В ПСБ и банке «Синара» уже успешно протестировали операции с новой формой нацвалюты, сообщили в пресс-службах организаций. В Газпромбанке сейчас проверяют проведение трансакций между физлицами, рассказал представитель банка.

Новая форма нацвалюты должна сохранить все преимущества наличных денег, то есть позволять физлицам рассчитываться анонимно и без доступа в интернет , иначе россияне не будут ей пользоваться, отметил председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. При этом на этапе передачи денег от физлиц юрлицам цифровой рубль улучшит собираемость налогов.

Эксперты также ожидают положительного эффекта от внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. Он позволит контролировать расход государственных средств за счет записей всех трансакций на платформе ЦБ, в прежнем варианте пришлось бы отслеживать все банковские переводы бюджетных средств и получателей, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, такая система позволит ускорить возврат неизрасходованных денег за счет полной отчетности о тратах и остатках средств на счетах .

Последственный эксперимент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Цифровой рубль создается по технологии блокчейн, что дает возможность идентифицировать конкретные деньги , их движение по индивидуальным цифровым кодам, подобно номерам купюр на банкнотах, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, при использовании такой валюты в бюджетных процессах она не «затеряется» на банковских счетах, что позволит избежать злоупотреблений, серых схем, потерь денег, их увода . Это относится и к большим госконтрактам с миллиардными оборотами, и к поступлениям соцвыплат малоимущим, отметил эксперт.

Цифровая валюта выполняет функцию фиатных денег с большей защищенностью платежей, объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Однако снижение рисков использования средств не по назначению компенсируется неполным на сегодняшний день законодательным регулированием и возможной низкой ликвидностью цифровой валюты.

В Казначействе России не ответили на запрос «Известий», насколько они технически готовы к пилотированию начисления бюджетных средств в цифровом рубле.