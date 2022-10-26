Кредит недоверия: в России сократился объем выдачи микрозаймов

Выдача микрозаймов в России в сентябре сократилась на 5,8%. Спрос на кредиты «до зарплаты» упал впервые за последние четыре месяца. Почему россияне охладели к микрозаймам и как поменялось финансовое поведение граждан, выясняли «Известия».

Берут меньше

В сентябре 2022 года количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), составило 2,59 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 5,8%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов «до зарплаты» (среди 30 регионов —лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (–9,0%), Белгородская (–8,1%), Кемеровская (–7,5%) и Свердловская (–7,5%) области, а также Ставропольский край (–7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно.

Как отмечают в НБКИ, рост выдачи займов «до зарплаты» в мае–августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

Начали сберегать

Падение интереса к микрозаймам аналитики объясняют и сменой тренда в финансовом поведении граждан. После продолжительного периода потребительской активности (в феврале и марте 2022 года люди активно делали покупки) они начали сберегать.

Кредит недоверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Исключением стали сентябрь-октябрь, когда вкладчики сняли миллиарды рублей с депозитов.

— Людям потребовались средства на жизненно важные расходы, — отмечает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Но тренд, по его словам, краткосрочный: теперь будет наблюдаться осторожное потребительское поведение, отказ от крупных покупок, накопление денег под подушкой, дома, отсутствие долгосрочных финансовых планов.

Еще во II квартале года эксперты ВШЭ отметили, что население в целом перешло к сберегательной модели потребительского поведения. Мониторинг НИУ ВШЭ показал, что во II квартале 2022 года итоговый ИПУ снизился на 21% по отношению к январю–марту и это самое резкое падение с кризисного 2015 года, когда этот показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, составил — 32%. Значение других индексов тоже снизилось. Индекс благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. (до 46%), а индекс благоприятности условий для сбережений — на 6 п.п. (до 44%).

Настроения ухудшились

Последние данные ЦБ также указывают на ухудшение потребительских настроений. Как следует из сентябрьского обзора Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», индекс потребительских настроений снизился в России впервые с марта. В сентябре он снизился до 97,8 пункта (–0,5 пункта к августу).

Второй месяц подряд снижался и индекс потребительских ожиданий: в сентябре его значение составило 109,6 пункта (–1,1 пункта к августу). Этот индекс включает оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед.

Аналитики констатируют: на финансовое поведение во многом повлияла новостная повестка, а потребительское кредитование и микрозаймы — сферы, которые быстрее других реагируют на подобные изменения.

Кредит недоверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Частичная мобилизация нашла свое отражение в сентябрьских показателях и точно скажется на октябрьских. На фоне неопределенной геополитической и экономической ситуаций затруднительно принимать долгосрочные финансовые решения, — указывает старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Спад интереса к заемным средствам до зарплаты отмечают и сами игроки рынка. Как рассказал Роман Макаров, гендиректор МФК «Займер», в сентябре в кредитной организации зафиксировали спад спроса — количество полученных заявок на займы оказалось на 10% ниже, чем в августе. Средняя запрашиваемая сумма тоже снизилась.

Под подушку и в банк

Снижение реальных доходов и ухудшение платежеспособности — традиционные «кризисные» факторы, вынуждающие более рационально относиться к покупкам.

— Это видно и на известных маркетплейсах, и в привычных торговых центрах, где число покупателей стало заметно меньше. Многие взяли выжидательную позицию и больше заинтересованы в накоплении и сохранении денежных средств. Кризис, как известно, не самое удачное время для кредитов, в том числе и микро, поэтому наблюдается падение спроса со стороны населения , — указывает член генерального совета «Деловой России» Олег Воробьев.