 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать Украину на прежнем уровне
Мир
США возложили ответственность на Киев за начало возможных переговоров с РФ
Мир
Норвегия выступила против предельной цены на газ
Наука
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» допущена к старту
Авто
Правительство выступило против льгот на растаможку автомобилей
Мир
Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге достигла 12 тыс. кв. м
Мир
США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях
Мир
Штайнмайер пообещал передать Украине новые гаубицы и системы Mars II
Мир
Генсек НАТО призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине
Общество
Писатель Иван Черных умер в возрасте 95 лет
Мир
Британцы осудили Сунака за слова про влияние Путина на экономику страны
/

Кредит недоверия: в России сократился объем выдачи микрозаймов

Почему граждане стали обходить стороной микрофинансовые организации
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдача микрозаймов в России в сентябре сократилась на 5,8%. Спрос на кредиты «до зарплаты» упал впервые за последние четыре месяца. Почему россияне охладели к микрозаймам и как поменялось финансовое поведение граждан, выясняли «Известия».

Комиссия невыполнима: прокуроры вернули 100 млн обманутым финансовыми пирамидами
Как взять взаймы, сделать выгодный вклад и при этом уберечься от мошенников

Берут меньше

В сентябре 2022 года количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), составило 2,59 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 5,8%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов «до зарплаты» (среди 30 регионов —лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (–9,0%), Белгородская (–8,1%), Кемеровская (–7,5%) и Свердловская (–7,5%) области, а также Ставропольский край (–7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно.

Как отмечают в НБКИ, рост выдачи займов «до зарплаты» в мае–августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

Начали сберегать

Падение интереса к микрозаймам аналитики объясняют и сменой тренда в финансовом поведении граждан. После продолжительного периода потребительской активности (в феврале и марте 2022 года люди активно делали покупки) они начали сберегать.

Кредит недоверия
Торговый центр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Исключением стали сентябрь-октябрь, когда вкладчики сняли миллиарды рублей с депозитов.

— Людям потребовались средства на жизненно важные расходы, — отмечает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Но тренд, по его словам, краткосрочный: теперь будет наблюдаться осторожное потребительское поведение, отказ от крупных покупок, накопление денег под подушкой, дома, отсутствие долгосрочных финансовых планов.

Уловки момент: ЦБ предложили решение проблемы подложных микрокредитов
Поможет ли изменение правил выдачи денег в МФО сократить масштабы мошенничества

Еще во II квартале года эксперты ВШЭ отметили, что население в целом перешло к сберегательной модели потребительского поведения. Мониторинг НИУ ВШЭ показал, что во II квартале 2022 года итоговый ИПУ снизился на 21% по отношению к январю–марту и это самое резкое падение с кризисного 2015 года, когда этот показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, составил — 32%. Значение других индексов тоже снизилось. Индекс благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. (до 46%), а индекс благоприятности условий для сбережений — на 6 п.п. (до 44%).

Настроения ухудшились

Последние данные ЦБ также указывают на ухудшение потребительских настроений. Как следует из сентябрьского обзора Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», индекс потребительских настроений снизился в России впервые с марта. В сентябре он снизился до 97,8 пункта (–0,5 пункта к августу).

Второй месяц подряд снижался и индекс потребительских ожиданий: в сентябре его значение составило 109,6 пункта (–1,1 пункта к августу). Этот индекс включает оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед.

Аналитики констатируют: на финансовое поведение во многом повлияла новостная повестка, а потребительское кредитование и микрозаймы — сферы, которые быстрее других реагируют на подобные изменения.

Кредит недоверия
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Частичная мобилизация нашла свое отражение в сентябрьских показателях и точно скажется на октябрьских. На фоне неопределенной геополитической и экономической ситуаций затруднительно принимать долгосрочные финансовые решения, — указывает старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Ненужные риски: ЦБ вводит новые лимиты на потребкредиты
Нововведение поможет снизить долю рискованных и необеспеченных займов

Спад интереса к заемным средствам до зарплаты отмечают и сами игроки рынка. Как рассказал Роман Макаров, гендиректор МФК «Займер», в сентябре в кредитной организации зафиксировали спад спроса — количество полученных заявок на займы оказалось на 10% ниже, чем в августе. Средняя запрашиваемая сумма тоже снизилась.

Под подушку и в банк

Снижение реальных доходов и ухудшение платежеспособности — традиционные «кризисные» факторы, вынуждающие более рационально относиться к покупкам.

— Это видно и на известных маркетплейсах, и в привычных торговых центрах, где число покупателей стало заметно меньше. Многие взяли выжидательную позицию и больше заинтересованы в накоплении и сохранении денежных средств. Кризис, как известно, не самое удачное время для кредитов, в том числе и микро, поэтому наблюдается падение спроса со стороны населения, — указывает член генерального совета «Деловой России» Олег Воробьев.

В связи с геополитической обстановкой изменилось и само сберегательное поведение россиян. Как показал отчет ВЦИОМ «Сбережения и вклады в условиях СВО», большинство граждан делают выбор в пользу российской валюты — 64%, доллары выбирают 8%, а евро — 3%. Кроме того, россияне предпочитают распределять активы: часть хранить на банковском счете, а часть — наличными дома. В общей сложности на сегодняшний день накопления есть у 53% тех, кто обладал ими до начала СВО. Каждый пятый признался, что на фоне событий сумма его накоплений снизилась.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022