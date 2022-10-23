Валютная диспозиция: россиянам станут доступны новые операции с цифровым рублем

Российские граждане и бизнес с помощью цифрового рубля смогут заключать смарт-контракты на блокчейне , проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства . Протестировать новые операции с цифровым рублем хотят в компаниях «Лайтхаус», «Финам» и Tele2, а также в ряде кредитных организаций, рассказали «Известиям» их представители. Некоторые из них уже подали заявки в ЦБ на участие в пилоте.

Применение расширяется

В пилотировании цифрового рубля, первый этап которого начался в 2022 году, принимают участие 12 банков. На включение в следующую тестовую группу уже подали заявки МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус» (партнер Трансмашхолдинга), рассказали их представители. Причем в первом банке уже получили подтверждение от регулятора, сообщили в кредитной организации.

Сейчас тестируется открытие цифровых кошельков на платформе Банка России, их пополнение, переводы между гражданами, а также оплата товаров и услуг , рассказали в ЦБ. Там уточнили: пилотирование на реальных клиентах с новой формой валюты начнется в апреле следующего года .

Валютная диспозиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Цифровой рубль планируется сделать третьей формой нацвалюты наравне с безналичными и наличными деньгами. Банк России сам станет эмитировать новый тип рубля, а храниться средства будут в виде цифрового кода в электронных кошельках на платформе ЦБ. Предполагается, что проводить сделки с такими деньгами будут коммерческие банки, а россияне смогут получить доступ к цифровым кошелькам через любую кредитную организацию.

Цифровой рубль позволит автоматизировать использование смарт-контрактов и проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек , что будет востребовано всеми участниками рынка, считают в компании «Лайтхаус». Там сейчас разрабатывают финансовую экосистему для бесшовного взаимодействия с системно значимыми банками в рамках единой цифровой платформы.

В инвестиционной компании «Финам» рассчитывают протестировать функции открытия кошельков, переводы между клиентами, а впоследствии и оплату услуг . Компания планирует подать заявку в ЦБ на участие в пилоте во втором полугодии 2023-го, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Заинтересованы во внедрении операций с новым видом национальной валюты и в Tele2, там хотят протестировать оплату связи, товаров и нетелеком-услуг через кошелек для цифрового рубля , привязанный к счету мобильного телефона, рассказали в пресс-службе компании. По мнению ее представителей, цифровой рубль повысит доступность, а также снизит стоимость платежей, переводов для граждан и бизнеса.

Валютная диспозиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2023 году Банк России планирует предоставить ограниченному кругу участников возможность протестировать заключение смарт-контрактов на платформе , то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении предварительно установленных сторонами условий, сообщали ранее в ЦБ. В 2024-м Центробанк начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации , увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов. Годом позднее планируется реализовать офлайн-режим новой формы нацвалюты , подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру.

Цифровые преимущества

В Россельхозбанке рассматривают возможность подключиться к пилоту в I или во II квартале 2023 года, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: со стороны РСХБ может потребоваться дальнейшая доработка системы дистанционного банковского обслуживания. При этом ЦБ самостоятельно определит операции, на которых будет тестироваться цифровой рубль.

Ранее о готовности принять участие в пилотировании на дальнейших этапах «Известиям» также сообщали в Райффайзенбанке. Цифровой рубль позволит клиентам проводить офлайн-расчеты с возможностью восстановить деньги при потере устройства, автоматически исполнять платежи по договорам, а также ускорит процессы при работе с токенизированными активами , отмечала руководитель центра технологических инноваций компании Евгения Овчинникова.

Если в дальнейшем цифровой рубль можно будет использовать для накоплений и инвестиций, к примеру покупать с помощью него паи ПИФов или активы в стратегиях доверительного управления, в «БКС Мир инвестиций» предложат клиентам такую опцию , сейчас компания следит за развитием проекта, отметил директор по поддержке продаж и клиентскому опыту компании Андрей Верещагин.

Валютная диспозиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Технология блокчейна, которая лежит в основе цифрового рубля, позволит ЦБ держать под своим контролем все данные о движении цифровой валюты, без привлечения ресурсов коммерческих банков и других организаций , сообщил специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань. По его словам, использование новой формы нацвалюты также поможет сократить до нуля или самых минимальных значений комиссии на переводы средств, кроме того, платежи будут проходить моментально. Технология может начать применяться во взаиморасчетах уже в 2024–2025 годах , считает эксперт. Сейчас на завершающих стадиях тестирования находятся банки, и скоро присоединятся другие компании.

Главные преимущества цифровых валют для населения и бизнеса заключаются в том, что деньги можно хранить на специальном цифровом кошельке и полностью восстановить средства в случае хищения или кибератаки за счет технологии распределенных реестров (блокчейна), добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценке, внедрения цифрового рубля в массовое использование можно ожидать примерно через пять лет . Причем не исключено, что он потеснит оборот наличных денег.

Цифровая валюта уже применяется более чем в 100 странах, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, основные цели ее введения идентичны — частичная замена наличных средств, борьба с отмыванием денег и коррупцией, а также обеспечение прозрачности транзакций и развитие международной торговли.