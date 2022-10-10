Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян

Запрет на обслуживание криптокошельков граждан РФ, который вошел в восьмой пакет санкций ЕС, практически не повлияет на инвесторов из России, сообщили «Известиям» в Минфине. Там объяснили: технология децентрализованных финансов способствует тому, что криптобиржами могут пользоваться клиенты из разных стран. Крупнейшие биржи пока ограничения не вводили, сообщили их представители. В общей сложности россияне хранят в криптовалютах около 20 трлн рублей и порядка 70% из них — на централизованных биржах, наподобие Binance, оценили эксперты.

Хранить можно, биржи — поменять

В восьмой пакет санкций Евросоюза против России вошел запрет на обслуживание криптокошельков и счетов россиян вне зависимости от суммы таких активов. Это значит, что биржи и компании, зарегистрированные в ЕС, которые требуют для открытия счета на своих платформах паспорт или любой другой документ, должны будут блокировать заявки граждан РФ и перестать работать с их кошельками, объяснил основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

Однако в Минфине не увидели значительных рисков для россиян. Сейчас офис многих криптобирж существует в виртуальном пространстве, поэтому ими могут пользоваться граждане из разных стран, этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов), сообщили в пресс-службе ведомства. Там уверены: за счет этого санкции практически не отразятся на инвесторах из России.

Монетный спор Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Рестрикции ЕС, скорее всего, исполнят централизованные биржи, на которых нужно подтверждать свою личность и гражданство, — это крупнейшие площадки, среди которых Binance, FTX и другие, пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. При этом децентрализованные площадки либо вовсе не имеют технической возможности выполнить санкции, либо вводят их очень ограниченно, как например, Uniswap. Среди других крупнейших децентрализованных бирж — dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo, отметил эксперт. По его мнению, странность объявленных санкций в том, что основной «нежелательный» трафик редко приходится на централизованные площадки, так как у них выстроены системы KYC («Знай своего клиента»), AML («антиотмывочная»). То есть ограничения направлены против обычных граждан РФ.

«Известия» запросили крупнейшие криптовалютные биржи, поддержат ли они санкции ЕС против россиян и сколько времени дадут клиентам на вывод средств. В службе поддержки Binanсe сообщили, что гражданам РФ не нужно срочно выводить цифровые активы с площадки. Там добавили: на текущий момент россияне могут открыть кошелек, и биржа работает в штатном режиме.

В службе поддержки централизованной биржи Bybit сообщили, что сейчас планов по введению подобных ограничений нет, и в ближайшее время криптовалюты на счетах россиян не будут заблокированы. В крупнейших централизованных KuCoin, Huobi, Kraken, FTX, Coinbase и BitMEX не ответили на вопросы.

Монетный спор Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

На фоне весенней волны санкций первой работу с российскими пользователями прекратила централизованная криптобиржа BTC-Alpha, площадка CEX IO также приостановила регистрацию новых клиентов из РФ и сделала рубль недоступным для торгов.

Крупнейшая биржа Binanсe ввела ограничения на учетные записи россиян, общая стоимость криптоактивов которых превышает $10 тыс. Для таких пользователей площадка заблокировала возможность торговать и вносить средства, единственной доступной функцией остался вывод денег. Американская централизованная платформа Coinbase заморозила аккаунты большого числа граждан РФ.

Где безопасно

Всего россияне сейчас владеют криптовалютой на общую сумму около 18–20 трлн рублей, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: на централизованных биржах хранится порядка 70% средств россиян в криптовалютах. Разговоры о планируемых санкциях шли давно, поэтому у россиян уже было время вывести активы. Только у 5–10% граждан, владеющих криптой, средства на кошельках будут заблокированы. Ими окажутся вложения клиентов, которые купили крипту из интереса, поддавшись течению моды, то есть не активных аккаунтов, считает эксперт.

Монетный спор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Скорее всего, биржи, которые поддержат санкции, дадут клиентам время на вывод средств, считает основатель фонда RusCoin Алексей Быков. Он добавил: оптимальным вариантом сейчас будет перевести крипту в базовые валюты, как, Tether, Ethereum или биткоин, потому что их принимают практически все площадки, и вывести на обезличенные кошельки. Так, например, в MetaMask при регистрации не требуется указывать данные паспорта или водительских прав, более того, там невозможно определить географическую принадлежность держателя, что делает его безопасным местом хранения цифровых валют для россиян в текущих условиях, сообщил эксперт.

Выполнять санкции ЕС будут те поставщики криптовалютных услуг, которые стремятся или уже работают в правовом поле Евросоюза, отметил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По его словам, некоторые глобальные платформы могут проигнорировать новые ограничения, например, Huobi или Bybit, они не присоединились и к предыдущим санкциям.

Перевести средства россияне также могут на некастодиальные кошельки, среди которых аппаратные Ledger, Trezor и ПО-версии Metamask, Electrum, а для совершения операций — использовать децентрализованные биржи, сообщил эксперт. Он добавил: проблемы могут возникнуть из-за перехода на самостоятельное хранение активов. Так, утрата ключей на подобных платформах приведет к полной потере средств, в то время как централизованные биржи позволяют восстановить доступ.

Монетный спор Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Восьмой пакет санкций может сузить пространство для маневра российского бизнеса в трансграничных расчетах, так как зарегистрированные в Европе или готовые следовать введенным в ЕС ограничениям площадки могут отказать в обслуживании. Однако в таком случае компании смогут использовать некастодиальные кошельки либо открывать счета на тех биржах, которые не поддержат санкции, объяснил Аарон Хомский.

В топ-50 компаний РФ не ответили на вопрос, планируют ли они проводить трансграничные сделки с криптой и как именно.