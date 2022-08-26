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По медвежьему хотению: что ждет рынок криптовалют к концу 2022-го

Достиг ли он дна и когда ждать разворота вверх
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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К концу 2022-го стоимость биткоина может достигнуть $35 тыс., а эфириума — $3 тыс., считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, почвы для оптимистичных ожиданий фактически нет, и не исключено, что главные монеты завершат год на текущем уровне или вовсе уйдут вниз. При продолжении «медвежьего» тренда на рынке цена за биткоин может опуститься до $12 тыс. и до $1,2 тыс. за эфириум. Ждать новых максимумов от крипторынка в 2022-м точно не стоит, уверены аналитики. Причины в политике ФРС, рецессии в США, рекордной инфляции и разгорающемся энергетическом кризисе в Европе.

Рыночный расклад

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Криптовалютный рынок продолжает лихорадить: стоимость монет вновь откатилась назад после небольшого роста в середине августа. Тогда в ходе торгов цена главной монеты — биткоина — поднялась выше $25 тыс. впервые с середины июня, а второй по популярности — эфириума — выше $2 тыс. Сейчас они уже торгуются по $21,7 тыс. и $1,7 тыс. соответственно, снижаясь за неделю на 7,6% и 7,9%. Среди остальных альткоинов за семь дней больше всего упали: Cardano (–13,9%), Dogecoin (–12,4%) и Solana (–11,9%).

Основная причина нынешней турбулентности на рынке криптовалют связана с политикой ФРС по сдерживанию инфляции путем повышения ключевой ставки, объясняет региональный директор Binance Владимир Смеркис. Однако нынешнее замедление роста цен в США дает инвесторам надежду на то, что американский регулятор пересмотрит агрессивную политику, указал он.

Динамика изменения цен

После наихудшего за 11 лет II квартала и появления признаков формирования среднесрочного дна по ряду популярных индикаторов сложились условия для перехода к техническому ралли, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Но он отметил, что без подкрепления в виде усиления сетевой активности с начала августа подъем застопорился и в ближайшее время может перейти в волну снижения, характер и амплитуда которой позволят оценить дальнейшие перспективы.

По медвежьему хотению
биржа
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Сейчас продавцов, по словам эксперта, сдерживают грядущий переход Ethereum на более совершенный протокол (Proof-of-Stake), запланированный на 15–16 сентября, и отсутствие негативных настроений на Уолл-стрит. Не исключено, что такой расклад на рынке сохранится вплоть до заседания ФРС 21 сентября, когда будут представлены обновленные прогнозы по ключевой ставке на 2023 год, спрогнозировал Аарон Хомский.

— Тем временем долговой рынок сигнализирует о растущих шансах серьезного экономического спада в США, хотя ситуация в потребительском секторе пока еще дает некоторый оптимизм. В Евросоюзе же растет вероятность энергетического кризиса с негативным влиянием на экономику в целом. В условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики и желания ФРС жестко подавить инфляционные ожидания фондовый рынок еще может обновить антирекорды в этом году. И криптовалютам будет непросто идти в контртренде, — отметил эксперт.

Предпосылок к большому росту основных криптовалют не предвидится раньше середины или конца 2023-го, подчеркнул CEO Veles Finance Владислав Кригер. Исключением могут стать какие-то отдельные монеты, добавил он.

Без рекордов

В 2022-м базовый сценарий для рынка криптовалют в контексте биткоина — сохранение диапазона с границами в виде минимума июня ($17 тыс.) и максимума августа ($25,2 тыс.) с притяжением проторгованного коридора — $20–22 тыс., оценил Аарон Хомский. А пессимистичный, который может быть связан с новым раундом тотального бегства от риска, как это было с марта по июнь, — пробой $17,6 тыс. и уход на $12 тыс., поделился он, отметив, что оснований для оптимистичных ожиданий фактически нет.

— Предстоящее в сентябре событие, которое существенно улучшит фундаментальные условия эфириума, может привести к его росту. В пессимистичном варианте этот актив опустится до $1,2–1,4 тыс., — полагает эксперт.

По медвежьему хотению
Ethereum
Фото: Global Look Press/CTK/Mundl Richard
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Биткоин до конца года может подняться к $30–35 тыс., спрогнозировал Владислав Кригер. Если ожидаемое обновление по второй по популярности монете, важное для всей индустрии, пройдет гладко, то вера инвесторов вырастет и будет наблюдаться некий подъем всего рынка, отметил он, добавив, что тогда стоимость эфириума может увеличиться до $3 тыс. Однако, по словам эксперта, ждать в 2022-м новых рекордов по стоимости криптовалют точно не стоит. Ситуация не та: техническая рецессия, инфляция который не было 40 лет, газовый кризис в Европе и другие проблемы в мире, заключил он.

Биткоин может развернуться вверх где-то в диапазоне от $15 тыс. до $17 тыс., полагает IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов. По его словам, важным фундаментальным событием станет халвинг главной монеты (сокращение добычи блока. — «Известия»), который произойдет в апреле 2024-го.

Полноценного разворота и закрепления на траектории роста можно ожидать только с изменением цикла в монетарной политике ФРС, считает Аарон Хомский. Регулятор США готов на смягчение лишь в случае резкого снижения инфляции. Тогда как последнее на фоне ситуации с топливом и электричеством в странах Запада возможно только при резком сжатии деловой активности, что если и проявит себя, то не в ближайшие месяцы, отметил эксперт.

Как первая, так и вторая монеты интересны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подчеркнули аналитики. Они также предлагают изучить проекты, входящие в топ-20 по капитализации. Эксперты напоминают о цикличности крипторынка, как и фондового. При этом рекомендуют отказаться от попыток поймать дно, отмечая, что усреднение — лучшая стратегия.

Главный совет любому инвестору — изучить рынок, уделив этому действительно достаточно времени, отмечает Владимир Смеркис из Binance. По его словам, не стоит торопиться зайти в индустрию, поскольку потом будет еще больше возможностей, чем сейчас. Новичкам же следует помнить о правиле диверсификации и принимать решения, основываясь на собственном исследовании рынка и проектов.

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