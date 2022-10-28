Средствам — обучение: в РФ появится курс финграмотности на основе психологии

В России запустят курс финансовой грамотности, разработанный с помощью психологов . Его особенность в том, чтобы искоренить вредные установки по отношению к деньгам, такие как привычка тратить больше, чем зарабатываешь. Программу разработал «Тинькофф», сообщили «Известиям» в банке. В других кредитных организациях рассказали, что также ведут просветительскую работу. По данным ЦБ, индекс финграмотности в стране составляет 54 балла из 100. Эксперты полагают, что подход к обучению обращения с деньгами через психологию будет более эффективным и позволит россиянам на практике перестроить свое поведение.

Теория и практика денег

Новый проект по финансовой грамотности создан с привлечением ведущих психологов и направлен на формирование правильных финансовых привычек и здорового отношения к деньгам, рассказали «Известиям» в «Тинькофф». В банке уточнили, что инициатива будет реализована на базе «Тинькофф Журнала» — интернет-портала про деньги, аудитория которого составляет 17 млн человек.

На первом этапе новая программа финграмотности будет состоять из четырех направлений: обучающего курса для взрослых, курса о том, как научить детей управлять деньгами самостоятельно, тестирования для проверки уровня финансового здоровья и «реалити-шоу», в котором пользователи Тинькофф Журнала смогут поделиться собственными историями о переходе к осознанному отношению к деньгам.

Многие проблемы россиян с деньгами связаны не со знаниями, а с особенностями психологии и привычками, которые мешают сформировать здоровое отношение к личным средствам, считает главный редактор «Тинькофф Журнала» Никита Юкович. По его словам, чтобы помогать правильно и эффективно обращаться с финансами и денежными инструментами, нужен комплексный подход, направленный и на формирование здоровых привычек, и на изучение финансовых инструментов.

Другие кредитные организации также проявляют социальную ответственность через повышение финансовой грамотности клиентов. Информацию о здоровом и безопасном распоряжении деньгами на своих каналах в интернете (страницах соцсетей, на сайтах и в мобильных приложениях) размещают ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, ПСБ, Экспо Банк, сообщили «Известиям» их представители. Через СМИ такую информацию акитвно продвигает крымский РНКБ.

Просветительскую работу в школах и вузах проводят Совкомбанк, «Синара» (ранее — СКБ Банк), МКБ. В МТС Банке рассказали, что запустили игру-викторину для детей и подростков, где они могут проверить собственный уровень финансовой грамотности. Свой курс по этой этой теме совместно со Skillbox разработал УБРиР. В МКБ сообщили, что проводят образовательные мероприятия совместно с ПФР для пожилых людей, в «Зените» — специальные встречи для многодетных семей, в Новикобанке — для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Средний индекс финансовой грамотности в России составляет 54 балла из 100 по итогам исследования 2020 года, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе уточнили, что у людей в возрасте 18-35 лет этот показатель достигает 57 баллов, а у граждан старше 60 лет всего 48 баллов.

— Для Банка России одним из важнейших направлений этой работы является внедрение финансовой грамотности в систему образования. Специальные модули по финграмотности включены в целый ряд общеобразовательных предметов: математика, обществознание, география, окружающий мир. Это гарантирует, что каждый выпускник российской школы будет обладать запасом определенных базовых знаний в этой области, — рассказали в ЦБ.

В регуляторе отметили, что очень важно правильно доносить знания до конкретной целевой аудитории, используя современные и удобные форматы подачи информации.

Плюсы психологии

Уровень финансовой грамотности в России растёт из года в год, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Однако, по ее словам, практика показывает, что необходимо высокий показатель навыков в этой сфере демонстрирует по-прежнему лишь 10% населения.

— Cуществующие курсы и программы дают лишь теорию и не учитывают поведенческого аспекта, не дают возможностей закрепить знания в практическом применении и не базируются на психологии потребителя. Поэтому, на наш взгляд, у курса, построенного с привлечением психологов и учитывающего эти аспекты серьёзный потенциал. Такой курс, помимо получения знаний может дать способность их осознания и применения, — заявила Евгения Лазарева.

Подход к подготовке материалов по финансовой грамотности должен быть такой же как при создании рекламы: ориентироваться на характеристики аудитории и формировать материал исходя из цели, подчеркнул директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он уточнил: если цель — информированность населения о рисках, то надо составлять программу так, чтобы люди прислушались и запоминали то, что им говорят.

— Причин нерационального финансового поведения много. Это и воспитанные с детства и передаваемые нами своим детям установки, и вынужденная беспомощность, когда человек просто не верит в свои силы, и пресловутое «ведро с крабами», когда в него не верят окружающие. Со всем этим надо работать, проговаривать в материалах и предлагать альтернативу или способ парировать эти факторы, — отметил Вениамин Каганов.

Одна из причин некорректного финансового поведения — отсутствие опыта, считает финансовый эксперт Алексей Кричевский. Он пояснил на примере инвестирования: чтобы зарабатывать на фондовом рынке, гражданам важно научиться анализировать сигналы рынка и отточить навыки управления позиций. Аналогичное правило действует для развития финансовой грамотности: чтобы выработать здоровое отношение к деньгам, нужно тренировать правильный подход к сбережениям каждый день.