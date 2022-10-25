Мобилизация облигаций: долговой рынок России просел второй раз за год

После 21 сентября котировки рынка акций обрушились до минимумов с 2016 года, причем падение было сопоставимо (хотя и несколько уступало по масштабам) с наблюдавшимся в феврале и марте. Но не менее драматичная ситуация сложилась и на долговом рынке, где резко выросли ставки по корпоративным облигациям, причем сильнее всего пострадали наиболее высокорисковые бумаги. Согласно оценке рейтингового агентства АКРА, каждая более низкая ступень рейтинга облигаций значительно повышала доходность и снижала цены тех или иных бумаг. Аналитики, впрочем, считают, что нынешняя ситуация — хороший повод для инвесторов зайти на этот рынок, а падение котировок корпоративных долговых бумаг не должно сильно сказаться на общем состоянии экономики. Подробности — в материале «Известий».

Не столь уж страшно

Эксперты AКРA подсчитали, что в полной мере повторить февральский обвал рынок облигаций в сентябре не смог. Индекс Cbonds High Yield (отражающий доходность наиболее высокорисковых облигаций) в этот раз поднялся лишь вдвое (в феврале рост был почти в шесть раз). В целом максимальные значения риск-премий по облигациям пришлись на конец марта и начало апреля 2022-го, когда ключевая ставка находилась на исторических максимумах. Однако и сентябрьские потрясения оказались достаточно существенными, особенно учитывая, что они не сильно сказались ни на курсе рубля, ни на той же ставке.

G-спред (разность между эффективной доходностью к погашению/оферте выпуска и эффективной доходностью к погашению выпуска государственного долга) для рынка в среднем подскочил до 1000 базовых пунктов. Это означает, что корпоративные облигации в России приносили на 10 процентных пунктов более высокую доходность по сравнению с государственными той же срочности . При этом стоит отметить более равномерную переоценку рисков долговых обязательств у эмитентов разных рейтинговых категорий в сравнении с волатильностью в период с февраля по март. Риск-премии высокодоходных бумаг увеличились вдвое: с 700 пунктов на 20 сентября до максимального сентябрьского уровня в 1400 пунктов 27 сентября. Средний рост риск-премии за каждую ступень кредитного рейтинга увеличился на 37% (с 62 до 85 пунктов).

После 21 сентября значения G-спредов по облигациям в рейтинговой категории «AAA–AA» в среднем увеличились на 46,8 базовых пунктов (+44%) в сравнении с риск-премиями в начале сентября, в категории «А» — на 105,7 базовых пунктов (+35%), в категории «ВВВ» — на 170,6 пункта (+30%), а в категории «ВВ–В» — на 335,8 пункта (+46%).

Мобилизация облигаций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Каков может быть эффект

Такой резкий рост доходности может негативно сказаться на восстановлении долгового рынка. Кризис начала весны корпоративные облигации к осени практически преодолели. Ситуация быстро улучшалась в период с июля по сентябрь, отмечают в АКРА: в корпоративном сегменте наблюдалось оживление, количество размещений и их объем увеличились, что объясняется как понижением Банком России ключевой ставки, так и адаптацией компаний к новой ситуации в экономике и на рынке. По итогам сентября текущего года объем новых рыночных размещений корпоративных облигаций практически сравнялся с соответствующими прошлогодними показателями, однако до момента стабилизации геополитической ситуации АКРА не ожидает заметного восстановления активности на долговом рынке по количеству и объемам размещения.

Аналитики считают, что определенные проблемы на долговом рынке представляют собой неплохую опцию для инвесторов.

— Действительно, после 21 сентября на рынках облигаций произошел обвал, снижение началось ранее, но в этот день падение усилилось, индекс ОФЗ RGBITR потерял 6,9% с 19 сентября. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR упал на 5,1%, — отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко. — Однако важно отметить, что реакция во многом была эмоциональная, и в данный момент как сам индекс RUCBITR, так и многие корпоративные облигации смогли восстановиться до уровней, предшествовавших падению, или отыграть большую его часть.

По его словам, в данный момент на рынке можно найти достаточное количество предложений корпоративных облигаций с хорошим кредитным качеством и доходностями около 10% или даже выше.

Мобилизация облигаций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Есть перспективы

В свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что рынок корпоративных облигаций в России переживает нелегкий период вместе со всей экономикой, но как ни парадоксально, становится перспективнее.

— В условиях санкционного сжатия возможностей привлечения средств из-за рубежа, при падении курсов акций и росте процентных ставок в банках в последнее время, облигации становятся важным источником финансирования компаний. И одновременно активы с фиксированной доходностью оказываются привлекательными для инвесторов в ситуации повышенных рисков.

Он добавил, что масштабы рынка, снизившиеся было в середине 2022 года до 16,7 трлн рублей по сравнению с пиком 2021 года в 17,6 трлн рублей, к концу сентября восстановились до тех же 17,6 трлн рублей. Мосбиржа ожидает увеличение данного показателя до 18,1 трлн рублей в 2023 году.

— Инвесторам в нынешней ситуации лучше обратить внимание на большие компании, имеющие высокие рейтинги и доступ к ресурсам для возможного рефинансирования. И предпочесть достаточно короткие бумаги сроком погашения 1–2 года. И востребованные отрасли, например, ритейл, добывающие производства. Доходность по ним в районе 10–11% сравнима с доходностью гособлигаций.

Аналитики не считают, что ситуация на рынке может конвертироваться в неприятности для «широкой экономики».

— Влияние на экономику может оказывать стоимость заимствований, но сейчас уровень ключевой ставки Банка РФ, который определяет эту стоимость, находится на уровне 7,5%, что ниже уровней начала года, — объяснил Николенко. — И в данный момент, на мой взгляд, нет предпосылок для резкого увеличения ставки, скорее сохранение на текущем уровне. Подводя итог, можно сделать вывод, что данное снижение стоимости облигаций на фондовом рынке вряд ли может выступить серьезной проблемой для широкой экономики.

Мобилизация облигаций Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

По словам Гойхмана, увеличение объемов привлечений и относительно высокая надежность характерны прежде всего для крупных эмитентов.

— Но это происходит в ущерб облигациям небольших компаний, из которых происходит отток средств. Меньший «запас прочности» у них зачастую в связи с ограниченным масштабами деятельности и привлечения ресурсов создает дополнительные опасности таких вложений. У небольших компаний меньше возможности рефинансирования долга в условиях дефицитности ресурсов на рынке заимствований. В течение года наблюдался дефолт 13 эмитентов, что делает это не гипотетической, а реальной составляющей риска.