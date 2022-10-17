Движение к безопасности: куда инвестировать в текущих условиях

Российский рынок акций показывает волатильность, эмитенты не выплачивают дивиденды. Инвесторы на этом фоне пытаются найти «тихие гавани», чтобы переждать неблагоприятный для фондового рынка период. Некоторые бумаги, однако, еще могут показать рост. Подробнее о тенденциях на рынке — в материале «Известий».

Рынок в минусе

Российский фондовый рынок показывает устойчивую негативную динамику. Только за сентябрь он ушел в минус на 18,5%, а всего за последний год упал на 50%. Общей тенденцией в 2022 году стал отказ от дивидендных выплат. Так, около 70% компаний из индекса Мосбиржи отменили выплату летних дивидендов.

— Сегодня рынок инвестирования переживает непростой период. Тем не менее он остается привлекательным, поскольку доходность на нем выше, чем при инвестировании в недвижимость или другие активы. Но инвестировать нужно с умом, понимать, чего ты хочешь, и не относиться к рынку акций и облигаций как к казино, — отмечает финансовый эксперт Екатерина Астахова.

В этой неопределенности инвесторы отдают предпочтение надежным активам. Традиционно в роли «тихой гавани» выступает золото, однако сегодня и оно волатильно и дешевеет второй квартал подряд.

Мировые центробанки в борьбе с инфляцией активно повышают ключевые ставки (ФРС США и ЕЦБ повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов). Трейдеры опасаются, что такие агрессивные действия регуляторов приведут к снижению глобальной экономической активности и началу рецессии, что негативно отражается на стоимости золота.

Сферы развития

Как известно, спад на рынке рано или поздно сменяется ростом, а потому инвесторам имеет смысл обратить внимание на ценные бумаги некоторых российских эмитентов.

При формировании инвестиционного портфеля Астахова рекомендует обратить внимание на «голубые фишки» — акции ведущих компаний на рынке ценных бумаг, которые отличаются наибольшей ликвидностью на бирже, стабильностью экономических показателей и выплатами дивидендов.

— Если говорить о «голубых фишках», то хороший импульс получили VK, «Яндекс», компании финтеха и ритейл-сектора, — считает эксперт. — Можно порекомендовать для инвестиций ресурсные сектора, потому что без ресурсов не двинутся ни экономика, ни потребление. Будет активно развиваться IT-сфера, думаю, в следующем году высокий импульс развития получат криптовалютные активы.

На российском фондовом рынке надежными выглядят акции отечественных IT-компаний. Рынок покинуло большинство иностранных поставщиков софта. И хотя пока корпоративные и частные клиенты продолжают пользоваться подписками, срок годности которых не успел истечь, очевидно, что рано или поздно кому-то для обслуживания инфраструктуры придется заменить зарубежные технологии.

— Несмотря ни на что, дела у IT-компаний действительно идут не худшим образом. Причем здесь можно говорить как о торгующихся на бирже и вышедших на IPO зрелых компаниях, так и о венчурных сделках, — говорит эксперт по кибербезопасности Антон Бочкарев.

— Рост котировок компаний IT-сектора обусловлен тем, что западные вендоры ушли из-за санкций, и выбора, кроме как занять свободные ниши, у наших компаний нет, — отмечает финансовый аналитик Андрей Плотников. — Последние 10 лет были годами роста IT-сектора, и не только в России. Поэтому инвесторы продолжают вкладывать в него деньги.

Кроме того, в России действуют беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли: обнуление налога на прибыль и мораторий на проведение проверок до конца 2024 года, гранты для стимулирования отечественных разработок в области IT, доступ технологических компаний к льготным кредитам по ставке не выше 3% годовых на новые проекты. Для сотрудников IT-компаний также действуют льготы, а также возможность непривлечения на военную службу в рамках частичной мобилизации, что позволит сохранить кадровый состав предприятий.

Особенно актуальной становится тема кибербезопасности, поскольку в условиях геополитической неопределенности возрастает число хакерских атак на инфраструктуру. Так, по данным исследования «Лаборатории Касперского», в первом полугодии 2022 года атаки на компьютеры автоматизированных систем управления при помощи опасных интернет-ресурсов выросли в России на 44%, троянцев-шпионов — на 18%, а вредоносных документов — на 80%.

Как показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), в ближайшие пять лет отечественный рынок кибербезопасности вырастет в 2,5 раза, до 469 млрд рублей, а доля зарубежных вендоров на нем сократится до 5%.

Кибербезопасность финансов

Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов считает, что инвесторам имеет смысл обратить внимание на IT-компании, нацеленные на цифровизацию бизнеса, автоматизацию процессов производства, интегрирующие технологии больших данных и машинного обучения, а также информационную безопасность.

— С точки зрения перспективности роста компании, ориентированные на обеспечение информационной безопасности, однозначно находятся в зоне роста своей прибыли. Всё больше компаний стремятся внедрить информационные технологии в свои процессы — а это делает их уязвимыми для интернет-атак. Увеличивается риск утечки данных — начиная от важных документов и заканчивая личными сведениями сотрудников. Следовательно, интегрировать технологии ИБ будет все актуальнее. А растет спрос — растет и прибыль компаний, — подчеркивает Арбузов.

Positive Technologies продолжает выплачивать инвесторам дивиденды, несмотря на геополитические события. Так, в мае она выплатила дивиденды в размере 950 млн рублей, что составило половину от чистой прибыли за 2021 год. Более того, в ноябре планируется дополнительная выплата держателям ценных бумаг — еще 340,6 млн рублей.

Об устойчивости компании говорит и SPO, которое она провела в сентябре без размещения дополнительных акций, исключив тем самым размытие долей действующих инвесторов. Объем размещения составил 1 млрд рублей, или 1,4% от общего количества акций компании. При этом на фоне внешних событий и настроений инвесторов объем размещения составил всего 35% от первоначального плана, что не помешало Positive Technologies удовлетворить все заявки инвесторов. Цена размещения была скорректирована до рыночных котировок — 1061,8 рубля за акцию.

«Падение российского рынка акций прямо в период проведения SPO эмитента не дало всем желавшим поучаствовать в размещении инвесторам возможности купить его акции. Фокус их внимания сместился от выдающихся коммерческих успехов Positive Technologies, с ростом выручки во II квартале 2022 года на +104% квартал к кварталу, к сиюминутной ситуации на рынке. После публикации данных за III квартал 2022 года возможны новый всплеск интереса к акциям компании и рост котировок», — говорит директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Сегодня и в обозримом будущем можно говорить о таких драйверах роста для IT-сферы, как стимулирование импортозамещения, повышенное внимание субъектов экономики к вопросам кибер/информационной безопасности и, конечно же, беспрецедентная поддержка IT-сферы со стороны государства, — подчеркивает аналитик рейтингового агентства RAEX Вартан Ханферян.

Именно поэтому многие аналитики обращают внимание на успех Positive Technologies. Компания регулярно раскрывает квартальные финансовые результаты по МСФО, позволяя инвесторам следить за своей деятельностью. Произведенная компанией конвертация привилегированных акций в обыкновенные в свою очередь позволила повысить прозрачность структуры капитала. Кризис 2022 года проявил компании, которые способны быстро расти и платить дивиденды, даже в такое непростое время. Одной из таких компаний безусловно является Positive Technologies — это бенефициар текущего кризиса. Санкции недружественных стран только добавляют эмитенту клиентов. А низкая долговая нагрузка позволяет платить дивиденды даже в период интенсивного роста, что делает компанию одной из самых привлекательных среди быстрорастущих эмитентов, говорит директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

С 20 сентября акции компании переведены в первый котировальный список Московской биржи, число акционеров за девять месяцев выросло с 1,4 тыс. до более чем 60 тыс.

Аналитики также высоко оценивают потенциал эмитента, назначая целевую цену существенно выше текущих котировок. Так, «Финам» открыл торговую идею «покупать акции Positive Technologies с целью 1720 рублей за штуку». Альфа-банк сформировал инвестиционную идею по акциям с целевой ценой 1690 рублей. Действующая рекомендация компании «Открытие Брокер» — активно покупать, с целевой ценой 1,6 тыс. рублей. «Газпромбанк Инвестиции» и «Велес-Капитал» считают справедливой цену в 1,5 тыс. рублей за акцию. Целевая цена от аналитиков «Сбера» — 1580 рублей за акцию.

— Фондовый рынок обладает большим потенциалом, а рисков — меньше. Инвестирование в российский IT-рынок обладает хорошим потенциалом рентабельности, учитывая перспективы, — резюмирует Арбузов, рассуждая о перспективах рынка.