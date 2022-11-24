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Больно упали: инвесторы потеряли на биткоине $1,9 млрд за день

Это не первое резкое снижение курса криптовалюты в этом году
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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На днях инвесторы потеряли почти $2 млрд на биткоине в течение суток, сообщают аналитики из Glassnode. Падение курса связывают напрямую с сообщениями о возможном банкротстве Genesis. Этот криптовалютный брокер связан сразу с несколькими криптобиржами. Подробнее о последствиях падения — в материале «Известий».

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Принцип карточного домика

До этого антирекорда обвалы случались трижды: в июне 2021 года — на $2,2 млрд, в мае 2022 года — на $2 млрд и в июне 2022 года — на $2,5 млрд. В пятницу биткоин упал до $16,5 тыс., в ночь на понедельник — $15,4 тыс. Далее отметился небольшой рост до $16,4 тыс. на утро среды.

Игроки крипторынка будут искать новое применение криптовалютам, которое может стать драйвером следующей волны роста, утверждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Одно такое направление, уже совсем на границе с реальной экономикой, только что себя несколько скомпрометировало — это криптолендинг. Это аналоги банков, которые принимают вклады и выдают кредиты в криптовалютах. Проблема обнаружилась в скоринге: криптобанки охотно выдавали кредиты таким заемщикам, как криптобиржа FTX, — отмечает он.

Это была третья по величине глобальная криптобиржа, капитализацию которой оценивали в $32 млрд.

Больно упали
ftx
Фото: REUTERS/Marco Bello
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— Беда в том, что владелец этой криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид, в свою очередь, кредитовал криптотрейдера, Alameda Research, одна из задач которой состояла в обеспечении торговли токенами биржи FTX и взвинчиванием ее капитализации. Когда FTX обрушили, та оказалась неспособна вернуть кредит криптолендеру Genesis, который теперь срочно ищет миллиард долларов для продолжения операций. Весь «карточный домик» начинает рушиться, — добавляет аналитик.

Естественно, считает эксперт, череда обрушений пугает инвесторов, и небольших, и крупных.

— До тех пор пока крипторынку не удастся вбросить новые яркие идеи (как ничего не делая, легко заработать), инвесторы будут держаться от криптовалют в стороне. Но из этого ничего не следует, потому что мы ничего не знаем о механизме ценообразования криптовалют. Наверняка новый Сэм Бэнкман-Фрид уже придумал новую схему, как вздуть цену новых проектов, токенов и криптовалют. Скоро инвесторы будут спешить обыграть друг друга в новом сегменте рынка. До тех пор пока игроки крипторынка рассчитывают обыграть друг друга, игра в криптовалюты будет продолжаться, — замечает Делицын.

Больно упали
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Что касается России, то ошибочно полагать, что Центробанк уходит в подобные инструменты:

Цифровой рубль не имеет отношения к криптовалютам, это по-прежнему рубль. Но, во-первых, им можно будет платить везде при помощи гаджетов, а во-вторых, пока неизвестно, как и когда он будет реализован. Перспективы его просты: когда его введут, мы начнем им пользоваться, — заключает Делицын.

Вернется на круги своя

Такое положение вещей кажется странным с учетом современных условий и спроса на обход банковской системы, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Центробанк, судя по сообщениям, заметно смягчил свою категоричную позицию относительно применения криптовалют. Еще в феврале Банк России предложил запретить любое движение криптовалюты в России и даже штрафовать за это на сумму до 1 млн рублей. Минфин и правительство не согласились, предпочитая максимально легализовать эти операции и сделать их прозрачными за счет госрегулирования. Уже в сентябре ведомства договорились о проработке механизма легализации криптовалюты для расчетов с зарубежными компаниями, — поясняет она.

Больно упали
майнинг
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Очевидно, что Центробанк всячески препятствует появлению официальной небанковской силы в финансовой системе страны, отмечает финансист:

Легализация криптовалюты чревата ростом теневого, неконтролируемого финансового рынка в РФ, — продолжает она. — Вместе с тем игнорировать прогресс также нельзя. И цифровой рубль — своеобразный ответ, альтернатива теневому рынку. Доступ к деньгам без интернета, с высокой степенью защиты средств. Систему уже тестируют в рамках пилотного проекта в 15 банках страны. Разрабатывается законодательная база. Скорее всего, с повсеместным внедрением банки выпустят новые выгодные продукты для популяризации этого инструмента среди граждан.

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Вместе с тем с точки зрения эксперта криптовалюта могла бы упрочить свои позиции.

— Для такого сценария больше предпосылок, чем для падения. Глобальные рынки продолжают работать и ищут пути обхода банков, чтобы, к примеру, не попасть под санкции. Держать деньги в криптовалюте интересно и инвесторам как еще один способ диверсификации. Это удобно и для тех, кто мигрирует из России: нет нужды декларировать крупные суммы денег. К тому же отметим, что после каждого падения биткоин возвращался до прежних значений, и срывы были связаны с переделом криптовалютного рынка внутри за счет банкротства отдельных участников. Наш прогноз — постепенное возвращение до оптимальных значений, — резюмирует Юлия Макаренко.

Больше рисков

Перспективы криптовалют для получения спекулятивного дохода постоянно ухудшаются, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— ФРС и ЕЦБ повышают ставку кредитования и глобальные спекулятивные деньги уходят с высокорисковых рынков в сторону классических инструментов. С другой стороны — это хороший способ трансграничных платежей в условиях фрагментации экономических систем. Такое использование криптовалют будет только расти, — уточняет он.

Больно упали
майнинг
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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По словам эксперта, в России стали наконец обсуждать криптовалюты как законное средство проведения трансграничных платежей, адекватно считая такие платежи направленными на обход западных санкций, а не попыткой скрыть средства от налоговой.

— Поэтому в ближайшее время можно ждать легализации трансграничных платежей через криптовалюту. Помимо этого, обсуждаются и другие системы расчетов. Цифровой рубль рассматривают параллельно с двухконтурной рублевой системой. Пока эти инициативы обсуждаются отдельно, но вполне возможно, что в финале они будут объединены в единую инициативу цифрового экспортного рубля, привязанного к корзине экспортируемых из РФ товаров. Тут понадобятся технологии блокчейна, — полагает собеседник «Известий»

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