Земля близко: курс биткоина может упасть до $10-12 тыс. к концу года

Криптозима уже началась, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Биткоин стремительно теряет в цене: к 9 ноября он упал на 21% с максимумов этого месяца . Основой причиной резкого снижения котировок стал дефицит ликвидности у одной из крупнейших криптобирж FTX, что привело к снижению доверия к криптоотрасли и выводу средств инвесторами. Кроме того, тренд подкрепляют ожидания мирового кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также мировыми банками, отмечают эксперты. По их мнению, цена биткоина может снизиться до $10-12 тыс. к концу 2022-го, а восстановление они прогнозируют не ранее, чем через два-три года .

Кризис ликвидности

С начала этого месяца биткоин резко подешевел. Основное падение пришлось на 8 ноября, когда цифровая валюта обвалилась на 18% и в моменте стоила $16,9 тыс. за монету , это оказалось минимумом с ноября 2020 года. 9 ноября стоимость биткоина несколько выросла, в 18:00 она составляла $17,4 тыс. Однако с максимумов этого месяца курс основной криптовалюты снизился на 21% . Дешевели в ноябре котировки и других наиболее популярных цифровых валют : Dogecoin, Polygon, Ripple, Solana, Ethereum и Cardano. Общая капитализация цифровых денег, по данным investing.com, уменьшилась примерно на 10%, до $923 млрд.

Это связано с кризисом ликвидности у одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX, которая входила в пятерку по объему торгов , объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. Главной причиной распродажи цифровых валют стало сообщение об обнаружении «пустышек» в активах дочерней организации этой биржи , добавил специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

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Так, вместо $14,6 млрд в виде реальных денежных средств у компании оказались внутренние токены FTT, что заставило инвесторов усомниться в платежеспособности биржи . И недавние истории с банкротством одного из крупнейших криптовалютных хедж-фондов ЗАС и платформы Celsius придали этой информации еще больше негатива, отметил эксперт.

8 ноября появились сообщения, что пользователи не могут вывести средства из FTX — скорее всего, из-за массового изъятия активов пользователями у биржи не хватило ликвидных резервов , пояснил Алексей Корнев. Он добавил: позднее крупнейшая криптобиржа Binance анонсировала намерение купить FTX, чтобы преодолеть возникший кризис, однако сейчас это только соглашение о намерениях.

Если проблема не решится, то последствия будут существенными для всей отрасли, так как от FTX зависит большое количество других проектов и криптовалютных активов, подчеркнул эксперт. По его словам, дефолт одного из крупнейших игроков вызовет потерю доверия ко всему сектору и станет очередным аргументом в пользу более жесткого регулирования этой сферы. Р азрешение текущей ситуации с FTX будет одним из главных факторов, влияющих на котировки криптовалют в ближайшем будущем , объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА.

Когда криптооттепель?

Проблема ликвидности у FTX и ряд уже состоявшихся банкротств могут привести к дальнейшему падению курса биткоина до $15-16 тыс., а Ethereum в ближайшие недели может подешеветь до $1 тыс. , ожидает Игорь Пань. Однако, по его мнению, уже в декабре или в I квартале 2023-го позиции ведущих криптовалют способны снова начать укрепляться после того, как ФРС США сообщит о замедлении темпов повышения процентных ставок. Это приведет к падению курса доллара, увеличению стоимости американских акций, а за счет корреляции с ними рынка цифровых валют и к подорожанию крипты. Так, в первом полугодии 2023-го курс биткоина может достичь $30-40 тыс., а Ethereum — $2 тыс., прогнозирует Игорь Пань.

По мнению ряда других экспертов, рассчитывать на такое быстрое восстановление котировок цифровых валют не стоит. Криптозима уже началась , уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, за 2022 год курсы биткоина и большинства других монет снизились на 50-70% от прошлогодних максимумов. Главная причина тому — ожидание мирового кризиса , считает эксперт. По его словам, на фоне нестабильности защитными активами остаются гособлигации и золото , именно в них инвесторы перекладывают средства из криптовалют.

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и мировых банков также способствует снижению доходности многих инструментов, включая цифровые валюты , отметил Артем Деев. По его словам, в текущих условиях следует ждать дальнейшего падения цены биткоина и других монет. Будут происходить кратковременные отскоки курса главной криптовалюты — до уровня $20-21 тыс., однако к концу года цена биткоина может упасть до $10-12 тыс. , ожидает эксперт.

В последние два года биткоин показывает четкую корреляцию с американскими биржевыми индексами, а восстановление фондового рынка США после падения во время кризиса занимает от полугода до трех лет, подчеркнул Артем Деев. За счет этого рост котировок монеты возможен не ранее, чем в 2024-2026 годах , в зависимости от глубины рецессии.

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Другая причина планомерного выхода инвесторов из рынка криптовалют — высокая мировая инфляция , считает управляющий партнер финтех-компании Bitfrost Антон Чащин. По его словам, курс биткоина уже долго находится в «боковом» тренде. Нормализация глобальной экономической ситуации будет способствовать криптооттепели, а если мировой экономический кризис затянется, то вероятно падение цены главной криптовалюты до $9,5-11,9 тыс .

На криптовалютном рынке уже наступила зима, считает и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Ранее такое явление уже происходило в 2014-2015 и в 2017-2018 годах, отметил эксперт. Так, заметна цикличность рынка в четыре года, причем в период роста стоимость монет не просто восстанавливается, а увеличивается в два-три раза . Криптозима закончится через год-полтора, тогда котировки валют снова покажут взрывной рост, считает Алексей Тараповский. По позитивному прогнозу, стоимость биткоина достигнет $70 тыс. в перспективе трех-четырех лет.

Фундаментальный фактор падения курсов цифровых валют состоит в том, что инвесторы перестают надеяться на приток свежих денег, которые было бы не жалко вложить в рискованные активы, отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, новых максимумов следует ожидать к концу 2025 года. В тот период новый президент США будет щедро раздавать обещания, в том числе и по вливанию новых средств в экономику.