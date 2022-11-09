Земля близко: курс биткоина может упасть до $10-12 тыс. к концу года
Криптозима уже началась, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Биткоин стремительно теряет в цене: к 9 ноября он упал на 21% с максимумов этого месяца. Основой причиной резкого снижения котировок стал дефицит ликвидности у одной из крупнейших криптобирж FTX, что привело к снижению доверия к криптоотрасли и выводу средств инвесторами. Кроме того, тренд подкрепляют ожидания мирового кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также мировыми банками, отмечают эксперты. По их мнению, цена биткоина может снизиться до $10-12 тыс. к концу 2022-го, а восстановление они прогнозируют не ранее, чем через два-три года.
Кризис ликвидности
С начала этого месяца биткоин резко подешевел. Основное падение пришлось на 8 ноября, когда цифровая валюта обвалилась на 18% и в моменте стоила $16,9 тыс. за монету, это оказалось минимумом с ноября 2020 года. 9 ноября стоимость биткоина несколько выросла, в 18:00 она составляла $17,4 тыс. Однако с максимумов этого месяца курс основной криптовалюты снизился на 21%. Дешевели в ноябре котировки и других наиболее популярных цифровых валют: Dogecoin, Polygon, Ripple, Solana, Ethereum и Cardano. Общая капитализация цифровых денег, по данным investing.com, уменьшилась примерно на 10%, до $923 млрд.
Это связано с кризисом ликвидности у одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX, которая входила в пятерку по объему торгов, объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. Главной причиной распродажи цифровых валют стало сообщение об обнаружении «пустышек» в активах дочерней организации этой биржи, добавил специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.
Так, вместо $14,6 млрд в виде реальных денежных средств у компании оказались внутренние токены FTT, что заставило инвесторов усомниться в платежеспособности биржи. И недавние истории с банкротством одного из крупнейших криптовалютных хедж-фондов ЗАС и платформы Celsius придали этой информации еще больше негатива, отметил эксперт.
8 ноября появились сообщения, что пользователи не могут вывести средства из FTX — скорее всего, из-за массового изъятия активов пользователями у биржи не хватило ликвидных резервов, пояснил Алексей Корнев. Он добавил: позднее крупнейшая криптобиржа Binance анонсировала намерение купить FTX, чтобы преодолеть возникший кризис, однако сейчас это только соглашение о намерениях.
Если проблема не решится, то последствия будут существенными для всей отрасли, так как от FTX зависит большое количество других проектов и криптовалютных активов, подчеркнул эксперт. По его словам, дефолт одного из крупнейших игроков вызовет потерю доверия ко всему сектору и станет очередным аргументом в пользу более жесткого регулирования этой сферы. Разрешение текущей ситуации с FTX будет одним из главных факторов, влияющих на котировки криптовалют в ближайшем будущем, объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА.
Когда криптооттепель?
Проблема ликвидности у FTX и ряд уже состоявшихся банкротств могут привести к дальнейшему падению курса биткоина до $15-16 тыс., а Ethereum в ближайшие недели может подешеветь до $1 тыс., ожидает Игорь Пань. Однако, по его мнению, уже в декабре или в I квартале 2023-го позиции ведущих криптовалют способны снова начать укрепляться после того, как ФРС США сообщит о замедлении темпов повышения процентных ставок. Это приведет к падению курса доллара, увеличению стоимости американских акций, а за счет корреляции с ними рынка цифровых валют и к подорожанию крипты. Так, в первом полугодии 2023-го курс биткоина может достичь $30-40 тыс., а Ethereum — $2 тыс., прогнозирует Игорь Пань.
По мнению ряда других экспертов, рассчитывать на такое быстрое восстановление котировок цифровых валют не стоит. Криптозима уже началась, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, за 2022 год курсы биткоина и большинства других монет снизились на 50-70% от прошлогодних максимумов. Главная причина тому — ожидание мирового кризиса, считает эксперт. По его словам, на фоне нестабильности защитными активами остаются гособлигации и золото, именно в них инвесторы перекладывают средства из криптовалют.
Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и мировых банков также способствует снижению доходности многих инструментов, включая цифровые валюты, отметил Артем Деев. По его словам, в текущих условиях следует ждать дальнейшего падения цены биткоина и других монет. Будут происходить кратковременные отскоки курса главной криптовалюты — до уровня $20-21 тыс., однако к концу года цена биткоина может упасть до $10-12 тыс., ожидает эксперт.
В последние два года биткоин показывает четкую корреляцию с американскими биржевыми индексами, а восстановление фондового рынка США после падения во время кризиса занимает от полугода до трех лет, подчеркнул Артем Деев. За счет этого рост котировок монеты возможен не ранее, чем в 2024-2026 годах, в зависимости от глубины рецессии.
Другая причина планомерного выхода инвесторов из рынка криптовалют — высокая мировая инфляция, считает управляющий партнер финтех-компании Bitfrost Антон Чащин. По его словам, курс биткоина уже долго находится в «боковом» тренде. Нормализация глобальной экономической ситуации будет способствовать криптооттепели, а если мировой экономический кризис затянется, то вероятно падение цены главной криптовалюты до $9,5-11,9 тыс.
На криптовалютном рынке уже наступила зима, считает и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Ранее такое явление уже происходило в 2014-2015 и в 2017-2018 годах, отметил эксперт. Так, заметна цикличность рынка в четыре года, причем в период роста стоимость монет не просто восстанавливается, а увеличивается в два-три раза. Криптозима закончится через год-полтора, тогда котировки валют снова покажут взрывной рост, считает Алексей Тараповский. По позитивному прогнозу, стоимость биткоина достигнет $70 тыс. в перспективе трех-четырех лет.
Фундаментальный фактор падения курсов цифровых валют состоит в том, что инвесторы перестают надеяться на приток свежих денег, которые было бы не жалко вложить в рискованные активы, отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, новых максимумов следует ожидать к концу 2025 года. В тот период новый президент США будет щедро раздавать обещания, в том числе и по вливанию новых средств в экономику.