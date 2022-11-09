 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном
Мир
МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом
Экономика
Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом
Общество
Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Мир
Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев
Общество
Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова
Общество
Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Мир
Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле
Авто
Isuzu задумала уйти из России
Происшествия
В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»
Мир
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
/

Земля близко: курс биткоина может упасть до $10-12 тыс. к концу года

Ждать ли отскока котировок и когда
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Криптозима уже началась, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Биткоин стремительно теряет в цене: к 9 ноября он упал на 21% с максимумов этого месяца. Основой причиной резкого снижения котировок стал дефицит ликвидности у одной из крупнейших криптобирж FTX, что привело к снижению доверия к криптоотрасли и выводу средств инвесторами. Кроме того, тренд подкрепляют ожидания мирового кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также мировыми банками, отмечают эксперты. По их мнению, цена биткоина может снизиться до $10-12 тыс. к концу 2022-го, а восстановление они прогнозируют не ранее, чем через два-три года.

Кризис ликвидности

Сила в цифре: международные расчеты планируют перевести в криптовалюту
Эксперты предлагают внедрить механизм по аналогии с торговлей газом с недружественными странами

С начала этого месяца биткоин резко подешевел. Основное падение пришлось на 8 ноября, когда цифровая валюта обвалилась на 18% и в моменте стоила $16,9 тыс. за монету, это оказалось минимумом с ноября 2020 года. 9 ноября стоимость биткоина несколько выросла, в 18:00 она составляла $17,4 тыс. Однако с максимумов этого месяца курс основной криптовалюты снизился на 21%. Дешевели в ноябре котировки и других наиболее популярных цифровых валют: Dogecoin, Polygon, Ripple, Solana, Ethereum и Cardano. Общая капитализация цифровых денег, по данным investing.com, уменьшилась примерно на 10%, до $923 млрд.

Это связано с кризисом ликвидности у одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX, которая входила в пятерку по объему торгов, объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. Главной причиной распродажи цифровых валют стало сообщение об обнаружении «пустышек» в активах дочерней организации этой биржи, добавил специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Земля близко_2
График курса биткоина
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Расчетам период: международные сделки с криптовалютами могут запустить в 2023-м
Стоит ли рассматривать цифровые активы как имущество и какие налоги придется платить бизнесу

Так, вместо $14,6 млрд в виде реальных денежных средств у компании оказались внутренние токены FTT, что заставило инвесторов усомниться в платежеспособности биржи. И недавние истории с банкротством одного из крупнейших криптовалютных хедж-фондов ЗАС и платформы Celsius придали этой информации еще больше негатива, отметил эксперт.

8 ноября появились сообщения, что пользователи не могут вывести средства из FTX — скорее всего, из-за массового изъятия активов пользователями у биржи не хватило ликвидных резервов, пояснил Алексей Корнев. Он добавил: позднее крупнейшая криптобиржа Binance анонсировала намерение купить FTX, чтобы преодолеть возникший кризис, однако сейчас это только соглашение о намерениях.

Если проблема не решится, то последствия будут существенными для всей отрасли, так как от FTX зависит большое количество других проектов и криптовалютных активов, подчеркнул эксперт. По его словам, дефолт одного из крупнейших игроков вызовет потерю доверия ко всему сектору и станет очередным аргументом в пользу более жесткого регулирования этой сферы. Разрешение текущей ситуации с FTX будет одним из главных факторов, влияющих на котировки криптовалют в ближайшем будущем, объяснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА.

Когда криптооттепель?

Проблема ликвидности у FTX и ряд уже состоявшихся банкротств могут привести к дальнейшему падению курса биткоина до $15-16 тыс., а Ethereum в ближайшие недели может подешеветь до $1 тыс., ожидает Игорь Пань. Однако, по его мнению, уже в декабре или в I квартале 2023-го позиции ведущих криптовалют способны снова начать укрепляться после того, как ФРС США сообщит о замедлении темпов повышения процентных ставок. Это приведет к падению курса доллара, увеличению стоимости американских акций, а за счет корреляции с ними рынка цифровых валют и к подорожанию крипты. Так, в первом полугодии 2023-го курс биткоина может достичь $30-40 тыс., а Ethereum — $2 тыс., прогнозирует Игорь Пань.

Земля близко_1
Изображение биткоина на билборде
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
По медвежьему хотению: что ждет рынок криптовалют к концу 2022-го
Достиг ли он дна и когда ждать разворота вверх

По мнению ряда других экспертов, рассчитывать на такое быстрое восстановление котировок цифровых валют не стоит. Криптозима уже началась, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, за 2022 год курсы биткоина и большинства других монет снизились на 50-70% от прошлогодних максимумов. Главная причина тому — ожидание мирового кризиса, считает эксперт. По его словам, на фоне нестабильности защитными активами остаются гособлигации и золото, именно в них инвесторы перекладывают средства из криптовалют.

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и мировых банков также способствует снижению доходности многих инструментов, включая цифровые валюты, отметил Артем Деев. По его словам, в текущих условиях следует ждать дальнейшего падения цены биткоина и других монет. Будут происходить кратковременные отскоки курса главной криптовалюты — до уровня $20-21 тыс., однако к концу года цена биткоина может упасть до $10-12 тыс., ожидает эксперт.

В последние два года биткоин показывает четкую корреляцию с американскими биржевыми индексами, а восстановление фондового рынка США после падения во время кризиса занимает от полугода до трех лет, подчеркнул Артем Деев. За счет этого рост котировок монеты возможен не ранее, чем в 2024-2026 годах, в зависимости от глубины рецессии.

Земля близко_3
Биткоин
Фото: Global Look Press/Matt Hunt
Под знаком медведя: когда закончится обвал биткоина
Криптовалюты в сложной экономической обстановке оказались ненадежной инвестицией

Другая причина планомерного выхода инвесторов из рынка криптовалют — высокая мировая инфляция, считает управляющий партнер финтех-компании Bitfrost Антон Чащин. По его словам, курс биткоина уже долго находится в «боковом» тренде. Нормализация глобальной экономической ситуации будет способствовать криптооттепели, а если мировой экономический кризис затянется, то вероятно падение цены главной криптовалюты до $9,5-11,9 тыс.

На криптовалютном рынке уже наступила зима, считает и основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Ранее такое явление уже происходило в 2014-2015 и в 2017-2018 годах, отметил эксперт. Так, заметна цикличность рынка в четыре года, причем в период роста стоимость монет не просто восстанавливается, а увеличивается в два-три раза. Криптозима закончится через год-полтора, тогда котировки валют снова покажут взрывной рост, считает Алексей Тараповский. По позитивному прогнозу, стоимость биткоина достигнет $70 тыс. в перспективе трех-четырех лет.

Фундаментальный фактор падения курсов цифровых валют состоит в том, что инвесторы перестают надеяться на приток свежих денег, которые было бы не жалко вложить в рискованные активы, отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, новых максимумов следует ожидать к концу 2025 года. В тот период новый президент США будет щедро раздавать обещания, в том числе и по вливанию новых средств в экономику.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022