«Биток» противостояния: как преступники охотятся на владельцев крипты

За цифрой с дубиной

Сыщики угрозыска Санкт-Петербурга вместе с коллегами из федерального МВД задержали в ноябре четверых подозреваемых в хищении у жителя Северной столицы криптовалюты на 17 млн рублей, а также наличных в сумме 350 тыс. рублей. Всё случилось еще два месяца назад, когда неизвестные задержали потерпевшего на улице Ольги Форш, представившись сотрудниками ФСБ. После этого мужчину доставили в его же жилище, где провели якобы обыск. Действия псевдосиловиков координировал по телефону четвертый предполагаемый сообщник. Из квартиры вместе с наличными преступники прихватили флеш-карту с биткоинами. Владелец крипты не сразу понял, что его обманули, но позже все-таки обратился в полицию. Полиции удалось задержать подозреваемых, позже был установлен и задержан их предполагаемый руководитель, координировавший налет. По данным СМИ, возможный организатор преступления оказался бывшим офицером спецслужбы.

Биток противостояния Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Но не все преступники действуют столь прямолинейно. В начале ноября в полицию Москвы обратился житель Белгородской области с заявлением о краже денег с его счета на криптовалютной бирже. Ранее он познакомился с неизвестным мужчиной в баре в центре столицы и до глубокой ночи распивал с ним спиртные напитки. Когда же белгородец проснулся утром в гостиничном номере, то не нашел своего второго мобильного телефона, где было установлено приложение для доступа к счету. Вскоре он обнаружил, что без его ведома были проведены несколько транзакций с криптовалютой, в результате которых он лишился почти 1,3 млн рублей.

Кровавая монета

Цифровая валюта постепенно входит в хозяйственную жизнь не только частных компаний, но и государств. Например, в Сальвадоре биткоин был признан официальной валютой, что, впрочем, породило ряд экономических и социальных проблем в стране. Неудивительно, что сформировалась целая «отрасль» оргпреступности, занимающаяся незаконным отчуждением цифровых денег. В ноябре киберпреступники взломали протокол платформы стейблкоинов DFX Finance и похитили активы компании на $4 млн, до этого атаке подверглась криптобиржа Deribit.

Биток противостояния Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Впрочем, криптовалюта уязвима не только для хакеров, но и для обычных уголовников. Летом прошлого года в России были осуждены к длительным срокам за похищение человека, вымогательство и незаконный оборот оружия бандиты, похитившие биткоин-бизнесмена и под угрозой расправы требовавшие перевести цифровые деньги на их кошельки.

— В России рынок криптовалюты крайне криминализирован с момента появления этого инструмента, — рассказал «Известиям» офицер одного из подразделений полиции по борьбе с имущественными преступлениями. — Никаких легальных обменников крипты не было, и сделки проводились, как говорится, в режиме встречи. Приходили одни люди с наличными и после перевода биткоина отдавали доллары или евро бывшему хозяину крипты. Разумеется, появились целые бригады по отъему нала. Охота велась на тех, кто рассчитывал уйти с чемоданом купюр. Человека окружали, говорили, что он обманул партнера по обмену, и «отжимали» средства. Как правило, грабители были связаны с покупателем «битков». Собственно, схема похожа на отъем денег у любителей уйти от налогов через «обнальщиков» — даже бригады фигурировали одни и те же.

По его словам, изначально эту сферу подмяли под себя представители этнических криминальных группировок.

Процессуальные трудности

— О возмещении ущерба в случае хищения крипты в рамках расследования уголовного дела в то время речь не шла, людей задерживали за незаконный оборот оружия, похищение. Имущественный ущерб всегда оставался слабым местом в доказывании факта преступления. Сейчас дело по хищению криптовалюты возбудить по-прежнему довольно сложно, у финансового инструмента нет четкого легального статуса в России, тот ущерб, который фигурирует в делах, всегда привязан к эквиваленту в рублях. Но это — одно из самых слабых мест обвинения, — говорит офицер.

Другой собеседник, представитель антинаркотического ведомства, сомневается в возможности окончательной легализации биткоина и других криптовалют в России.

Биток противостояния Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Часто держателями биткоинов оказываются наркобоссы. Нередко жертвами похитителей криптовалюты становятся администраторы маркетплейсов по торговле наркотиками или другим товаром, оборот которого ограничен. А в свете СВО такой способ расчета открывает возможности для диверсионной работы внутри страны, — считает правоохранитель.

Загадочный статус

Вопрос с правовым статусом криптовалюты крайне сложный, признает руководитель уголовной практики юридической фирмы «Ялилов и партнеры» Рустам Губайдуллин.

— Законодательно цифровая валюта, она же криптовалюта, признается имуществом для целей следующих законов: «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О несостоятельности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве», «О противодействии коррупции», — говорит член Ассоциации юристов России Губайдуллин. — Во всех остальных правоотношениях статус криптовалюты официально не закреплен и определяется судебной практикой.

По его словам, суды начинают охотнее признавать криптовалюту имуществом, предметом преступления, накладывают на нее арест. Более того, Следственный комитет России активно предлагает закрепить правовой статус криптовалюты в Уголовно-процессуальном кодексе.

— На данный момент общая тенденция направлена на повсеместное признание криптовалюты имуществом, и законодательное закрепление лишь вопрос времени.

Биток противостояния Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Беда с этой цифрой

Между тем у легализации цифровой валюты в стране хватает противников. Несмотря на предпринимаемые попытки узаконить биткоины, ЦБ РФ неоднократно высказывался против таких идей. В апреле первый зампред Центробанка Ксения Юдаева резко отозвалась на предложение депутата Госдумы Антона Горелкина о легализации криптовалюты в России.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — сказала она. В ЦБ посчитали, что мошенничества при торговле криптовалютой могут лишить значительную часть россиян сбережений. Кроме того, этот инструмент активно используется для отмывания доходов и противоправной деятельности.