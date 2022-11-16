Атака с последствиями: как пала одна из главных криптобирж мира

Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, зарегистрированная на Багамах FTX менее чем за неделю прекратила свое существование. Торговая площадка использовала средства клиентов для поддержки аффилированной структуры, в результате чего исчезли миллиарды долларов клиентов. Теперь создателю и гендиректору биржи грозит уголовное дело в США, но сама эта история стала новым испытанием для криптовалютной индустрии, которая в последние месяцы и так переживает непростые времена. Главный вопрос заключается в том, захотят ли инвесторы и дальше работать на «Диком Западе» виртуальных валют, где даже авторитетнейшие посредники настолько ненадежны. Подробнее — в материале «Известий».

Прогоревшие миллиарды

Не далее как несколько недель назад криптобиржа FTX была четвертой по размерам в мире, оценивалась в $32 млрд, а ее создатель Сэм Банкман-Фрид был одним из самых популярных людей в криптоиндустрии. В сентябре она даже подавала заявку на приобретение разорившегося криптовалютного кредитора Voyager Digital. В начале прошлой недели FTX хотели купить за сумму $8 млрд, но сделка сорвалась в последний момент. Еще спустя несколько дней багамская торговая площадка уже сама обанкротилась, в последний день своего существования столкнувшись с хакерской атакой.

С чего всё началось? 2 ноября Coindesk рассказала о проблемах аффилированного с биржей хедж-фонда Alameda. Мало того что на балансе фонда оказались активы весьма дурного качества, так еще и почти 40% этих активов составляли токены, выпущенные самой биржей, FTT. В принципе более чем достаточно, чтобы забить тревогу. Но мало того: балансовая стоимость токенов в распоряжении Alameda превышала рыночную стоимость всех выпущенных FTX токенов почти вдвое.

Атака с последствиями Генеральный директор криптобиржи Binance Чжао Чанпэн Фото: REUTERS/Benoit Tessier

К ситуации вскоре подключилась китайско-арабская биржа Binance. Ее гендиректор Чжао Чанпэн заявил, что «с связи со вскрывшимися фактами» собирается распродать свои запасы FTT. К тому же он прозрачно намекнул о перспективах как токена, так и самой биржи, напомнив о гибели криптовалют TerraUSD и Luna. В результате FTT, который и так заваливался, рухнул еще сильнее. Из-за того что главным активом в распоряжении биржи являлся всё тот же ее собственный токен, возникли серьезные подозрения, что FTX не сможет нормально работать, так как ей просто нечем обеспечивать транзакции. За один день с биржи ушло $5 млрд.

Впрочем, уже на следующий день Чжао и Банкман-Фрид списались и предварительно договорились о сделке по поглощению биржи за $6 млрд. Однако после проведения комплексной оценки контрагента Чжао решил «соскочить», указав, что FTX занималась выводом средств игроков и ей активно начали заниматься американские финансовые регуляторы. Кроме того, была обнаружена многомиллиардная дыра в балансе, так что Binance пришлось бы заплатить еще как минимум столько же, во сколько бы обошлась покупка биржи.

Сразу же после провала сделки руководство FTX запретило вывод средств. Банкман-Фрид попросил у инвесторов прощения, обещая в будущем обеспечить большую прозрачность. Собственно, это слово он сдержал, вскоре рассказав о том, что Alameda (которой руководила бывшая любовница Банкмана-Фрида Кэролайн Эллисон) оказалась должна бирже $10 млрд. Фактически средства инвесторов были выведены с биржевой площадки и брошены на спасение дочернего хедж-фонда, причем сделано это было тайком от всех. Несколько позже выяснилось, что около $2 млрд из этой суммы просто испарились — среди активов Alameda их тоже не обнаружилось.

Тревожный знак для криптобирж

Развязка наступила 11 ноября, когда FTX, ее американское подразделение FTX.US и Alameda все вместе подали на банкротство. Практически одновременно на биржу обрушилась хакерская атака, в результате которой из кошельков зарегистрированных там инвесторов исчезло еще $600 млн. Явилось ли это просто совпадением или к атаке приложили усилия сотрудники биржи, включая и ее учредителей, до сих пор неясно, но в случайность поверить непросто.

Американская прокуратура уже начала расследование событий, предшествовавших краху торговой площадки, который уже сравнили с коллапсом инвестбанка Lehman Brothers в 2008 году (с него в сентябре и началась острая фаза глобального финансового кризиса). Инвесторы в отчаянии: ирландец Шон Таггарт, который торговал на бирже на протяжении двух лет, считая ее самой надежной площадкой, теперь жалеет вообще, что доверял этому «вегану-альтруисту», серьезно потратившемуся на рекламную кампанию (одним из участников которой была легенда американского футбола Том Брэйди). Пресса на фоне выборов в США припомнила Банкману-Фриду тот факт, что он был одним из крупнейших доноров Демократической партии.

Отвлекаясь от персоналий, можно констатировать, что падение криптобиржи происходит не впервые. Ветераны индустрии могут вспомнить коллапс японской площадки Mt.Gox в феврале 2014 года. Однако в те времена «крипта» была не более чем игрушкой для энтузиастов, ее суммарная капитализация на несколько порядков уступала нынешней. Сейчас это один из крупнейших рынков в мире, а торговлей занимаются инвестфонды с активами в триллионы долларов.

Атака с последствиями Фото: Getty Images/Sean Gallup

К тому же банкротство состоялось в крайне нервное время, когда основные виртуальные валюты потеряли до 80% от своей пиковой стоимости. Всё это вновь заставляет не искать виновных, а задаваться вопросом: так уж ли хороша никем не регулируемая криптовалюта, если вся система без проверенного, надежного посредника периодически выдает подобные результаты?

Подорвалось ли доверие

На фоне краха FTX все криптовалюты заметно просели, а с бирж начали забирать средства. Больше всего обеспокоены крупные игроки извне мира криптовалют — ставки для них весьма высоки. Тем не менее аналитики считают, что пока оснований для паники нет.

— Сейчас очень много разговоров о том, что произошедшее с криптобиржей FTX «поставит крест» на любых надеждах по становлению криптовалютного рынка как такой же существенной части, как и рынка акций или облигаций. Но это не так, — отмечает Игорь Пань, специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир».

По его словам, крупный игрок рынка цифровых валют оказался скомпрометирован и это приводит к оттоку капитала с других площадок, например Binance, Coinbase или Robinhood.

Атака с последствиями Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT

— Но любое снижение будет использовано крупным капиталом для покупки активов на снижении, а позднее к крупному капиталу присоединится и капитал розничных инвесторов, которые и приведут к повышению стоимости криптовалют. На рынке сохраняются и другие посредники после ухода FTX. Можно ожидать, что их деятельность попадет уже в ближайшие месяцы под пристальное внимание регуляторов. Также можно ожидать в ближайшие годы таких инструментов, как CBDC (цифровые валюты центробанков). Это еще больше повысит доверие к крипторынку за счет его регулирования, — резюмировал собеседник «Известий».

По словам управляющего партнера финтех-компании Bitfrost Антона Чащина, вряд ли к главной криптовалюте — биткоину — будет подорвано доверие среди криптоинвесторов: он всегда выглядит лучше на фоне многочисленных альткоинов.

— Причина лежит на поверхности: биткоин не привязан к какому-либо проекту и в силу этого остается самым безопасным активом. Поэтому сторонники и инвесторы в BTC будут продолжать верить и покупать цифровую валюту. Тут больше вопрос о методах защиты самих криптобирж, — уточняет он.

В то же время, считает Чащин, крах FTX позволяет нам наблюдать за саморегулированием системы. Это событие однозначно приведет к большей активности со стороны регуляторов, что в будущем повлияет на ужесточение некоторых правил игры на рынке, но создаст более стабильную среду. Именно это привлечет больший интерес со стороны институциональных инвесторов.

Атака с последствиями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, вывод биткоинов с аккаунтов на биржах на холодные кошельки не конвертировался в массовое избавление от биткоина как от актива.

— Согласно аналитике Glassnode, ежемесячный темп оттока биткоинов с балансов бирж на холодные кошельки составил 106 тыс. Это не является историческим максимумом, рынок уже видел подобные примеры вывода средств: так было в апреле и ноябре 2020 года, так было в июне–июле текущего года.