Капитал, но: почему ВТБ решил не выплачивать доход по облигациям

Решение ВТБ приостановить с 6 декабря выплату дохода по нескольким субординированным облигациям может быть вызвано затягиванием сделки по присоединению к нему банка «Открытие» . Как рассказали «Известиям» несколько источников на банковском рынке, в ВТБ рассчитывали, что объединение произойдет до конца года, и это поможет решить возможные проблемы с достаточностью капитала . Как пояснили эксперты, субординированные облигации выступают своеобразным демпфером, который позволяет без последствий отказаться от платежей и смягчить эффект внешних шоков на финансовую организацию. Акции ВТБ на фоне новостей, появившихся вечером 6 декабря, в моменте обвалились на 7,5% . «Известия» разбирались, кого коснется это решение и что оно значит для рынка.

На неопределенный срок

ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций и выпуску бессрочных еврооблигаций . Новость об этом появилась на портале Центра раскрытия корпоративной информации вечером 6 декабря. В сообщении подчеркивается: отказ в одностороннем порядке от уплаты дохода не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов, начисленные проценты не накапливаются и не возмещаются.

Банк принял такое решение в целях укрепления капитальной позиции , сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ. Там подчеркнули, что мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором. «Известия» направили запрос в ЦБ. Кредитная организация не будет выплачивать купоны вплоть до возобновления банком платежей по дивидендам по обыкновенным акциям, уточнили в банке.

Капитал, но Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В апреле 2022 года правительство рекомендовало ВТБ не выплачивать дивиденды, чтобы обеспечить устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций.

— ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции , что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций, — подчеркнули в кредитной организации.

Акции ВТБ на фоне новостей о приостановке выплаты купонов по ряду бумаг в моменте обвалились на 7,5%, составив ₽0,0157 за бумагу.

Справка «Известий» Субординированные облигации — это более рискованные ценные бумаги, чем классические долговые обязательства, однако и доход по ним предлагается выше. Компании не обязаны погашать их в определенный срок, а выплаты по ним не зависят от текущих доходов. В случае ликвидации или банкротства организации держатели «вечных» бумаг получат средства позже владельцев классических долгов. Этот инструмент доступен для покупки только квалифицированным инвесторам.

Как пояснили «Известиям» на рынке, «суборды» в основном держат либо госструктуры, либо банки. Всего на рынке РФ порядка 40 выпусков бессрочных облигаций. Самые крупные — у ВТБ и Газпрома.

Причем тут «Открытие»

Решение ВТБ о приостановке платежей по субординированным облигациям говорит о том, что вследствие санкций у него скорее всего возникли проблемы с достаточностью капитала (активы его превышают), рассказал «Известиям» источник на банковском рынке. Он пояснил, что организация собиралась решить их за счет присоединения «Открытия» и крымского РНКБ . Однако на данный момент купить «Открытие» по рыночной стоимости ВТБ не может, поэтому сделку, по данным собеседника, перенесли на 2023 год.

Другой источник «Известий» подтвердил, что присоединение «Открытия» к ВТБ готовилось еще в период коронакризиса как раз чтобы «прикрыть дыры в капитале» . Для выполнения нормативов, со слов собеседника «Известий», на тот момент банку не хватало порядка 40–60 млн рублей.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк «Открытие» к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка «Открытие» без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря этого года . В конце октября правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать «Открытие» банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023-го .

В ноябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что сделка состоится до конца этого года. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что ЦБ не намерен продлевать сроки продажи. По данным независимого оценщика, стоимость «Открытия» превышает 350 млрд рублей, писали СМИ осенью.

Беспрецедентные санкции

Одной из причин отказа ВТБ от выплат дохода по субординированным облигациям может быть то, что сделка по присоединению «Открытия» переносится , отметил экономист, доцент РАНХиГС Александр Абрамов. Он добавил: у «Открытия» лучше баланс, поэтому покупка этого банка позволит ВТБ улучшить его активы и повысить достаточность капитала. Сделка с «Открытием» может помочь возобновить выплаты по облигациям, добавил он.

Другие госбанки вряд ли примут аналогичные решения и начнут приостанавливать выплаты по субординированным облигациям , они будут пытаться избежать напряжения в оценке их долговых обязательств, считает эксперт. По его словам, в банках сейчас скорее наблюдается профицит ликвидности, поэтому скорее всего они посчитают излишним «волновать своих кредиторов».

Условия эмиссии субординированных облигаций могут предусматривать возможность невыплаты купонов по ним , отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. В этом случае инвесторы получают что-то взамен. Например, им переходит во владение какая-то доля или бумаги конвертируются в акции. Точные последствия таких ситуаций нужно смотреть в проспектах эмиссии облигаций, подчеркнул эксперт.

— Отказ от выплаты купонов по субординированным облигациям не всегда означает финансовые проблемы компании . Возможно, эмитенту в данный момент выгодно воспользоваться иными условиями, указанными в проспекте выпуска бумаг, — предположил Денис Домащенко.

В субординированных выпусках облигаций могут быть прописаны самые разные сценарии, поэтому эти бумаги и считаются такими рискованными, пояснил «Известиям» CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, инвесторы, покупая «суборды», соглашаются на определенные условия, включая невыплату купонов . Но есть и более жесткие варианты, где такие активы могут просто списать, поэтому подобный отказ — далеко не самое страшное, что может случиться с держателями таких бондов. Однако нельзя сказать, что это рядовое событие, отметил эксперт.

Банки в хороших условиях исправно платят по таким инструментам, указал эксперт: а когда у них, например, фиксируются убытки или разрыв ликвидности, такие бумаги выступают своего рода демпфером. Они принимают на себя все риски и смягчают последствия внешних шоков для финорганизации.

Говоря о том, могут ли другие эмитенты последовать примеру ВТБ, он отметил, что всё зависит от условий, которые поставила компания изначально.

В 2022 году финансовый сектор первым попал под удар западных санкций . В числе других банков ВТБ оказался под блокирующими санкциями США, а также был отключен от SWIFT. Кроме того, Евросоюз заморозил активы ВТБ за границей.

Над материалом работали Наталья Ильина, Роза Алмакунова, Инна Григорьева, Анна Каледина, Мария Колобова