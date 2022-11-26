Вечное сияние чистого золота: россияне активно инвестируют в драгметалл
Россияне активно вкладываются в золото, несмотря на тенденцию снижения цен на драгметалл, узнали «Известия», опросив крупные банки. С начала весны по ноябрь в отдельных финансовых организациях спрос на золото вырос на 75%, в совокупности банки продали более 40 т слитков. Эксперты уверены, что граждане скупают золото как традиционный защитный инструмент в периоды кризисов. По их прогнозам, цена на благородный металл будет расти и может дойти до $2,2 тыс. за тройскую унцию из-за вероятности глобальной рецессии и структурной трансформации мировой экономики.
Ответ турбулентности
Банки фиксируют повышенный интерес к золоту. Так, в «Сбере» с марта по ноябрь спрос на слитки вырос в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили там, отметив, что клиенты с марта этого года приобрели более 15 т. В пресс-службе добавили: текущий оборот по металлическим счетам сравним с прошлогодним, но тогда физлица как покупали, так и продавали обезличенный металл, а сейчас больше приобретают. И интерес к драгоценным металлам есть у всех сегментов потребителей, которые покупают их с целью сбережений и инвестиций, сказали в организации.
— Повышение спроса на инвестиционное золото мы отмечаем с марта 2022 года после отмены НДС. За этот период состоятельные клиенты приобрели почти 2,5 тыс. слитков общим объемом более 25 т, — похвастались в ВТБ. — Со стороны менее крупных инвесторов интерес к драгоценным слиткам также высок: за последние три месяца рост объема сделок в среднем составляет 15–20% месяц к месяцу.
Еще весной спрос на слитки был умеренным, но с момента введения налоговых льгот — отмены НДС в марте и НДФЛ на продажу золота в июне — интерес значительно вырос, отметили в ПСБ. Там добавили: с июля по октябрь объемы их реализации увеличились на 75%. Традиционно наибольшей популярностью у клиентов пользуются мерные золотые слитки от 1 до 12 кг.
В этом году россияне стали больше рассматривать золото как часть общего портфеля, а не просто как способ сохранения средств, отметили в Росбанке, добавив, что сумма вложений клиентов с марта по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021-го кратно выросла. В УБРиР сообщили: спрос физлиц на золото увеличился в несколько раз за последний год, а доля вложений стала в разы больше.
Несмотря на падение цены на золото, спрос остается высоким, поделились в Альфа-банке. Аналогичную тенденцию видят и в МТС Банке. В «Санкт-Петербурге» добавили, что наблюдают стабильный интерес клиентов к мерным слиткам разного веса с запуска продажи в октябре 2022-го. Вкладывая в золото, клиенты стараются переждать внешнюю турбулентность, считают там.
Спрос на металл резко вырос в марте 2022 года и долго сохранялся, сейчас он постепенно снижается, сообщили в «Открытии». Наблюдается определенное падение интереса в связи с постепенным удовлетворением потребности населения в слитках, отметили там, добавив при этом, что снижающаяся цена металла, напротив, оказывает повышающий эффект на спрос.
Поводы для роста
Россияне скупают золото как традиционный защитный инструмент, проверенный временем, в периоды экономических кризисов, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Драгметалл покупают не спекулянты, а долгосрочные инвесторы, которые ждут, что со временем цена актива вырастет и принесет хороший доход, знает она.
— Кроме того, колебания курса нацвалюты часто бывают непредсказуемыми в любую сторону, а рублевые вклады слабо защищены от инфляции. Поэтому вполне понятно, что рассчитывающие на пассивный доход граждане доверяют золоту, цены на которое не так сильно меняются, как высокорискованная валюта РФ или других развивающихся стран. Доходность у инвестиций в золото невысокая, но зато она компенсируется хорошей надежностью, — пояснила эксперт.
Спрос на инвестиционное золото до конца этого года и в начале 2023-го будет достаточно высоким, оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, краткосрочно цены на благородный металл на мировых биржах поддержит ожидаемое предрождественское ралли, а среднесрочно — вероятная глобальная рецессия и структурная трансформация мировой экономики. Тогда как негативом для этого актива станет ужесточение политики ФРС, которое приводит к укреплению доллара и росту доходностей гособлигаций США, пояснил он.
— По данным Всемирного совета по золоту, в III квартале ведущие центральные банки мира приобрели рекордные 399 т золота общей стоимостью около $20 млрд. Регуляторы покупают металл в резервы, чтобы иметь запас на черный день, диверсифицировать риски владения фиатными валютами на случай перестройки текущей доллароцентричной глобальной финансовой системы или санкций. Заморозка активов РФ Западом на $300 млрд снизила доверие к доллару и евро — резервным валютам, — рассказал эксперт.
В банках также ожидают, что спрос на золото сохранится до конца года и в начале 2023-го.
С марта, когда стал наблюдаться всплеск покупок, цена на металл опускалась с $2 тыс. до $1,6 тыс. за унцию (31,1 г), упав на 72% за год, указал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Сейчас цена поднялась до $1,75 тыс., добавил он. По словам эксперта, на горизонте нескольких лет, при всех колебаниях и падениях, есть вероятность вновь подняться к $1,9–2 тыс.
Потенциал роста цены на золото через год оценивается в $2–2,2 тыс. за тройскую унцию, поделилась Наталья Мильчакова. По ее мнению, спрос на этот драгметалл у россиян может ослабнуть при появлении нового высоконадежного и при этом доходного актива, в будущем им может стать, например, государственный цифровой рубль. А также в случае разморозки и возврата золотовалютных резервов РФ, что не исключит роста доверия россиян к доллару, евро и валютам западных стран, резюмировала эксперт.