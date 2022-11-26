Вечное сияние чистого золота: россияне активно инвестируют в драгметалл

Россияне активно вкладываются в золото, несмотря на тенденцию снижения цен на драгметалл , узнали «Известия», опросив крупные банки. С начала весны по ноябрь в отдельных финансовых организациях спрос на золото вырос на 75% , в совокупности банки продали более 40 т слитков. Эксперты уверены, что граждане скупают золото как традиционный защитный инструмент в периоды кризисов. По их прогнозам, цена на благородный металл будет расти и может дойти до $2,2 тыс. за тройскую унцию из-за вероятности глобальной рецессии и структурной трансформации мировой экономики.

Ответ турбулентности

Банки фиксируют повышенный интерес к золоту. Так, в «Сбере» с марта по ноябрь спрос на слитки вырос в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го , сообщили там, отметив, что клиенты с марта этого года приобрели более 15 т. В пресс-службе добавили: текущий оборот по металлическим счетам сравним с прошлогодним, но тогда физлица как покупали, так и продавали обезличенный металл, а сейчас больше приобретают. И интерес к драгоценным металлам есть у всех сегментов потребителей, которые покупают их с целью сбережений и инвестиций, сказали в организации.

— Повышение спроса на инвестиционное золото мы отмечаем с марта 2022 года после отмены НДС. За этот период состоятельные клиенты приобрели почти 2,5 тыс. слитков общим объемом более 25 т , — похвастались в ВТБ. — Со стороны менее крупных инвесторов интерес к драгоценным слиткам также высок: за последние три месяца рост объема сделок в среднем составляет 15–20% месяц к месяцу.

Вечное сияние чистого золота Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Еще весной спрос на слитки был умеренным, но с момента введения налоговых льгот — отмены НДС в марте и НДФЛ на продажу золота в июне — интерес значительно вырос, отметили в ПСБ. Там добавили: с июля по октябрь объемы их реализации увеличились на 75% . Традиционно наибольшей популярностью у клиентов пользуются мерные золотые слитки от 1 до 12 кг.

В этом году россияне стали больше рассматривать золото как часть общего портфеля, а не просто как способ сохранения средств, отметили в Росбанке, добавив, что сумма вложений клиентов с марта по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021-го кратно выросла . В УБРиР сообщили: спрос физлиц на золото увеличился в несколько раз за последний год, а доля вложений стала в разы больше.

Несмотря на падение цены на золото, спрос остается высоким, поделились в Альфа-банке. Аналогичную тенденцию видят и в МТС Банке. В «Санкт-Петербурге» добавили, что наблюдают стабильный интерес клиентов к мерным слиткам разного веса с запуска продажи в октябре 2022-го. Вкладывая в золото, клиенты стараются переждать внешнюю турбулентность, считают там.

Вечное сияние чистого золота Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Спрос на металл резко вырос в марте 2022 года и долго сохранялся, сейчас он постепенно снижается, сообщили в «Открытии». Наблюдается определенное падение интереса в связи с постепенным удовлетворением потребности населения в слитках, отметили там, добавив при этом, что снижающаяся цена металла, напротив, оказывает повышающий эффект на спрос.

Поводы для роста

Россияне скупают золото как традиционный защитный инструмент, проверенный временем, в периоды экономических кризисов , подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Драгметалл покупают не спекулянты, а долгосрочные инвесторы, которые ждут, что со временем цена актива вырастет и принесет хороший доход, знает она.

— Кроме того, колебания курса нацвалюты часто бывают непредсказуемыми в любую сторону, а рублевые вклады слабо защищены от инфляции . Поэтому вполне понятно, что рассчитывающие на пассивный доход граждане доверяют золоту, цены на которое не так сильно меняются, как высокорискованная валюта РФ или других развивающихся стран. Доходность у инвестиций в золото невысокая, но зато она компенсируется хорошей надежностью, — пояснила эксперт.

Вечное сияние чистого золота Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Спрос на инвестиционное золото до конца этого года и в начале 2023-го будет достаточно высоким, оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, краткосрочно цены на благородный металл на мировых биржах поддержит ожидаемое предрождественское ралли, а среднесрочно — вероятная глобальная рецессия и структурная трансформация мировой экономики . Тогда как негативом для этого актива станет ужесточение политики ФРС, которое приводит к укреплению доллара и росту доходностей гособлигаций США, пояснил он.

— По данным Всемирного совета по золоту, в III квартале ведущие центральные банки мира приобрели рекордные 399 т золота общей стоимостью около $20 млрд. Регуляторы покупают металл в резервы, чтобы иметь запас на черный день, диверсифицировать риски владения фиатными валютами на случай перестройки текущей доллароцентричной глобальной финансовой системы или санкций. Заморозка активов РФ Западом на $300 млрд снизила доверие к доллару и евро — резервным валютам, — рассказал эксперт.

В банках также ожидают, что спрос на золото сохранится до конца года и в начале 2023-го .

Вечное сияние чистого золота Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С марта, когда стал наблюдаться всплеск покупок, цена на металл опускалась с $2 тыс. до $1,6 тыс. за унцию (31,1 г), упав на 72% за год, указал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Сейчас цена поднялась до $1,75 тыс., добавил он. По словам эксперта, на горизонте нескольких лет, при всех колебаниях и падениях, есть вероятность вновь подняться к $1,9–2 тыс .