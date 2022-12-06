Долг платежом красен: Минфин выплатил купон по евробондам в рублях

Минфин расплатился перед держателями евробондов в полном объеме. Европейские облигации на 3,3 млрд рублей с погашением к 2025 году изначально были номинированы в евро и составили 50,3 млн. Деньги для выплат получены в НКО «АО «Национальный расчетный депозитарий». Часть экспертов считает, что подобные расчеты не будут приняты международным сообществом. Другие уверены, что действия Министерства финансов РФ производятся не только для внутренних инвесторов, но и для будущих иностранных партнеров. О перспективах выплат и последствиях для российской экономики — в материале «Известий».

В своих интересах

Новый порядок расчетов по еврооблигациям, а именно возможность погашения в российских рублях, принят по указу президента Владимира Путина от 22 июня 2022 года. Прежде всего это обеспечит интересы внутренних и дружественных инвесторов, позволит им сохранить вложенные средства и одновременно иметь привязанный к валютному курсу актив, полагает начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

— Объявить дефолт РФ пока никакие агентства или ассоциации не решились, поскольку Минфин РФ неоднократно заявлял о готовности производить выплаты. Проблемы имеют технический характер на «принимающей» стороне, — заявил эксперт.

С ним согласна заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Она считает, что устроить даже технический дефолт нашей стране будет очень сложно. Доказать его необходимость в международных судах также крайне тяжело.

Долг платежом красен Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Это не соответствует законам мирового финансового рынка. Богатая страна, внешний долг которой просто мизерный по сравнению с другими экономиками мира (особенно стоит вспомнить США), очевидно, может обслуживать все свои задолженности, — отметила она.

По мнению Дмитрия Александрова, постепенно рынок привязанных к другим валютам долговых активов начнет развиваться уже внутри России.

— Возможно, будут производиться крупные заимствования напрямую в дружественных валютах, однако регистрация самих выпусков будет происходить, скорее всего, внутри страны, — прогнозирует собеседник «Известий».

Статус-кво

Выплата по евробондам означает, что страна даже в условиях санкций старается сохранить свое присутствие на мировой финансовой арене и выполнить все свои обязательства , утверждает доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

— Вместе с тем из сообщения непонятно, как именно осуществлялся расчет. Вполне возможно, что он шел через один из российских банков, где рубли обменивались на евро, а дальнейшая оплата уже происходила не в отечественной валюте, — отметил собеседник.

Эксперт добавил, что €50 млн — сравнительно небольшая сумма. По его словам, это примерно в сто раз меньше 1% бюджета страны. Поэтому, вероятно, никакого реального воздействия, кроме информационного, эта выплата не окажет.

Секреты конвертации

В российских СМИ сообщения о выплатах купона по евробондам преподносится как выплата в рублях, но фактически проверить это сейчас невозможно , комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее мнению, выплаты могли пройти и должным образом (то есть в евро), а для СМИ данные перевели в «понятные» рубли.

Аналитик считает, что, скорее всего, ни одна из западных недружественных стран не признается в том, что получила выплаты в требуемом объеме и на законном основании. Хотя по юридическим законам других стран расчеты могут быть произведены в различных валютах.

Долг платежом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Таким образом, правду про характер этих платежей мы узнаем позже. Наиболее реальный шанс — отследить по годовым отчетам Еврокомиссии и подобным сводным документам по итогам 2022 года. Первые публикации ожидаем уже в начале 2023 года, — заключила Екатерина Косарева.

Юлия Макаренко, напротив, уверена, что выплаты были именно в рублях.

— Фактически с нашей стороны имелось в виду следующее: хотите — можете получать свои деньги в рублях, не хотите — не будете получать вообще. Можете сопротивляться несколько месяцев, но потом всё равно пойдете на наши условия, — считает она.

Неясная перспектива

Выплата процентов по евробондам Минфином никак не меняет картину , поясняет доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков Андрей Столяров. По его словам, западное инвестиционное сообщество не признает выплату в рублях выполнением обязательств и поэтому считает бумаги дефолтными. Хотя с точки зрения здравого смысла это выглядит странно , отмечает собеседник. Эмитент имеет средства и готов платить, но ему мешают и объявляют дефолт.

Аналитик считает, что перспективы остаются такими же туманными.

— Минфин не объявит дефолт и будет выполнять свои обязательства в рублях, но при этом выпуск будет считаться токсичным, а обязательства — невыполненными, — резюмирует Андрей Столяров.

По мнению Юлии Макаренко, на данный момент не только отечественные госбумаги, но и многое другое, поступающее и транслируемое из России, считается западными странами токсичным. Правда, такой настрой скоро пройдет, считает эксперт.

— Мы все помним, как быстро европейские и тем более американские политики меняют свое мнение по тому или иному вопросу. А мы им уже заранее подстелили соломки: подготовили оправдание, что долг выплачивался, хоть и в рублях. Когда кому-то нужно будет действовать в нашу пользу, сразу об этом вспомнят и всё примут, — заключила аналитик.