Теорема неравенства: Минфин продумывает обмен евробондов на российские ценные бумаги

Минфин изучает возможности для обмена российских рублевых облигаций на европейские — по рыночной стоимости. По словам министра финансов Антона Силуанова, этот вариант устраивает не всех. Окончательного решения или хотя бы законопроекта еще нет , отметил глава Минфина. Насколько это осуществимо, как подобное решение отразится на российской экономике и банковском секторе — в материале «Известий».

Конфликт интересов

Министерство озадачилось вопросом легализации майнинга криптовалют на территории Российской Федерации. По мнению Антона Силуанова, россияне пользуются криптокошельками и вопрос сохранности этих средств находится вне юрисдикции государства. Напомним, что президент России Владимир Путин ранее разрешил проводить платежи по европейским ценным бумагам в рублях .

Сейчас обсуждение этой проблемы в публичном пространстве только начинается. Судя по высказываниям Силуанова, действительно есть определенные камни преткновения, поскольку не всех держателей еврооблигаций устраивает такой обмен, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Теорема неравенства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Речь идет о заявлении министра финансов: «Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает».

— Предположу, что их не устраивает как раз то, к чему стремится Минфин. Если ведомство хочет снизить валютные риски, то держатели еврооблигаций, наоборот, хотели бы сохранить экспозицию на валюту с российским суверенным кредитным риском, — заметил аналитик.

Дело в том, что, хотя обслуживание суверенных еврооблигаций России сейчас происходит в рублях, они не перестают при этом оставаться валютными инструментами , поясняет спикер.

— А если обменять их на ОФЗ, то произойдет их трансформация из бивалютных в чисто рублевые ценные бумаги, — объясняет механизм действия Алексей Ковалев.

Вывести из-под заморозки

Эта идея продиктована желанием вызволить хотя бы часть замороженных активов , считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— В России доля тех, кому такой обмен может быть выгоден, крайне мала, — продолжает она. — Евробонды числятся на балансе исключительно крупных компаний. Соответственно, обсуждаемая идея направлена на то, чтобы освободить часть их средств. Большинству компаний малого и среднего бизнеса, а также гражданам это не принесет ничего.

Теорема неравенства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Процедура пока не описана подробно, но уже видно не только, как это может сработать, но и ряд проблем, которые предстоит решить, отмечает собеседница «Известий».

— Под конкретные евробонды выпустят российские облигации с той же стоимостью. Ценные бумаги можно будет обменять, тем самым вызволив часть средств из замороженного состояния. Тем не менее этот порядок идет вразрез с действующим законодательством, и потребуется большая работа по его изменению . Кроме того, российскими облигациями иностранных инвесторов еще нужно заинтересовать, а с этим наблюдаются большие проблемы. Всегда есть вероятность попасть под санкции за работу с российскими компаниями и активами, — заключает она.

В поисках решений

Объем государственного долга в нашей стране никогда не выглядел критичным, и в условиях дефицитного бюджета логичным было бы пойти на его увеличение , полагает доктор экономических наук, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

— Однако выход на международные финансовые рынки для нашей страны сейчас ограничен. Кроме того, сработал практически никогда не учитываемый ранее риск обвала финансовой (платежной) инфраструктуры, поскольку выплаты в иностранной валюте по принятым долговым обязательствам оказалось затруднительно осуществить. Желание и готовность заплатить проценты и погасить долги в рублях устроило не всех заемщиков. В этой связи летом текущего года заговорили о том, что в России произошел технический дефолт по ее обязательствам, хотя данное определение к сложившейся ситуации применять некорректно , — поясняет Климанов.

Теорема неравенства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По оценке эксперта, в ближайшем будущем ситуация с внешними долговыми обязательствами будет только обостряться.

— Поэтому логично, что Минфин ищет решение данного вопроса, одним из которых видится обмен евробондов на ценные бумаги в рублях, — добавляет он.

Оптимальное решение

Российские банки использовали существенную часть валютных депозитов для вложения в еврооблигации РФ, сращивая таким образом валютные пассивы с валютными активами , комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— После введения санкций часть еврооблигации РФ на балансах российских банков оказалась заблокирована. Поэтому обмен евробондов РФ на российские облигации и расшивка валютных пассивов — это правильное решение. Финансовый сектор таким образом частично конвертирует заблокированные за пределами РФ средства в российских евробондах в ликвидные активы. Что повысит надежность российского банковского сектора и его ликвидность. Это можно только приветствовать, — отмечает специалист.

Теорема неравенства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам аналитика, такая мера могла бы помочь и рядовым россиянам, которые открыли валютные депозиты в некоторых западных банках.

— Вложения вс ё еще находятся под ограничениями на снятие. Расшивка валютных пассивов банков, возможно, позволит эту проблему решить , — считает он.

Собеседник издания находит странным, что это не было сделано в 2022 году.

— Формулировки, которые допускает Минфин про рыночную стоимость облигаций при конвертации, вызывают вопросы. Непонятно, настроен ли Минфин на поддержку финансового сектора РФ, застрявшего в российских евробондах из-за санкций, или хочет сам на этом заработать, поправив за счет банков российский бюджет, — задается вопросом Артем Тузов.