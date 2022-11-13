Концепт по заявкам: в РФ показали прототип сервиса по переводу цифровых рублей

В России представили прототип сервиса по переводу цифровых рублей между физическими и юридическими лицами. Такую технологию 11 ноября, во второй день проведения форума финансовых технологий ЦБ Finopolis, показал ВТБ. Прототип сервиса был представлен в мобильном приложении «ВТБ онлайн», цифровой кошелек пополняется на платформе Банка России. Как сообщили в банке, в тестовом режиме функционал будет доступен части розничных клиентов в 2023 году.

Цифровой рубль стал центральной темой пленарной дискуссии второго дня форума, модератором которой выступила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. В ответ на ее вопрос министру цифрового развития Максут Шадаев согласился войти в пилотный проект ЦБ по разработке сервисов с оплатой в цифровой валюте. По словам Ольги Скоробогатовой, с начала 2022 года регулятор с группой из 15 банков пилотирует операции на прототипе платформы цифрового рубля.

В Банке России предполагают, что комиссии за переводы с использованием цифрового рубля для юридических лиц будут не выше, чем в системе быстрых платежей (СБП), а для граждан их, скорее всего, не будет, заявила на пленарной сессии форума Ольга Скоробогатова. Но за хранение денег в третьей форме валюты людям не будут начислять проценты в отличие от размещения средств на депозитах и счетах в банках.

Также в кулуарах форума 11 ноября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил журналистам, что инвесторам, купившим акции Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), может грозить уголовное наказание. Он уточнил: для этого прежде необходимо определить легальный статус держателей бумаг. В частности, требуется определить, будет ли закон считать акции Meta именно экстремистскими вложениями — если это будет так, то, возможно, будут ограничения, допустил Владимир Чистюхин.

Еще одно важное заявление на форуме сделал первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин. Он сообщил, что кредитная организация обсуждает с Народным банком Китая открытие филиала в стране. При этом первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что необязательно иметь представительство в той стране, где совершаются платежи, напомнив: сейчас финорганизация проводит платежи в Китай.