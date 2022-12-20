Обретенная ценность: золотые слитки разрешили продавать с завода

Слитки золота теперь можно будет купить не только в банке: их будут продавать россиянам прямо с завода. Соответствующий закон принят Госдумой. Как нововведение повлияет на рынок физического золота, повысит ли доступность драгметалла и спрос на него, в чем преимущества покупки слитков у производителя, выясняли «Известия».

Вложились в слитки

Спрос физических лиц в России на инвестиционное золото в этом году взлетел в семь раз, граждане купили более 30 т слитков. А к концу года, по оценкам замминистра финансов Алексея Моисеева, объем продаж может достичь 40 т. Причины очевидны: россияне ищут надежный инструмент сохранности накоплений. Глава Минфина Антон Силуанов еще в начале марта рекомендовал использовать этот драгоценный металл в качестве альтернативы сбережениям в долларах.

По мнению аналитиков, тенденция на увеличение спроса на физическое золото в следующем году может продолжиться. Как рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, инвестиции в этот драгметалл могут стать выгодным вложением во второй половине 2023 года — на рынке складывается благоприятная конъюнктура.

Обретенная ценность Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— С ценовых минимумов года, на уровне $1622 за унцию, стоимость золота восстановилась к середине декабря до $1795 за унцию, то есть на 10%. Ожидается, что в перспективе первой половины 2023 года ФРС завершит процесс повышения ставки и до конца года может даже начать ее снижение. При таком сценарии можно ждать повышения спроса инвесторов на золото. Поэтому вторая половина 2023 года может стать наиболее благоприятной для динамики цен, — пояснил эксперт.

Прямо с завода

Рынок, как считают эксперты, могут подогреть и изменения в законодательстве. Теперь заводы, которые производят золотые слитки, смогут сами продавать свою продукцию россиянам. Закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях в четверг, 15 декабря. Продажа физлицам слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и «Гознаком» освобождается от НДС.

По мнению аналитиков, получив возможность торговать напрямую, заводы составят конкуренцию банкам-монополистам на этом рынке. А само золото станет более ликвидным и доступным.

— Возможность покупать золотые слитки напрямую у аффинажных заводов и у «Гознака» повысит ликвидность физического золота и снизит спреды (разницу между ценой покупки и ценой продажи), которые в банках сейчас могут достигать 7–10%, — уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Обретенная ценность Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Как полагает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontviell Сергей Соловых, продажа слитков приближается к схеме, которая работает с инвестиционными монетами из драгоценных металлов. Последние можно приобретать не только в банках, но и в обычных ООО, которые имеют сертификат на предоставление данной услуги, полученный в Федеральной пробирочной палате.

— Как правило, цены на покупку и продажу в таких компаниях более выгодные, чем в финансово-кредитных учреждениях, а также значительный объем инвестиционных монет всегда есть в наличии, в отличие от отдельных отделений банков. Благодаря присутствию на рынке таких разноплановых игроков, в отрасли повышается конкуренция, а значит, и доступность продукта для конечного покупателя, — поясняет аналитик.

Где продавать и хранить

Как подчеркивают игроки отрасли, многое будет зависеть от правоприменительной практики и от развертывания соответствующей инфраструктуры. Производитель должен будет обеспечить все меры безопасной передачи металла, чтобы не нарушить условий его хранения или транспортировки.

— Будут ли аффинажные заводы заниматься обратным выкупом слитков? Если да, то по каким ценам? Будут ли требовать проведения экспертизы при выкупе (это удорожает процедуру)? Неясно, как именно будет организована продажа. У тех же банков — есть большая филиальная сеть по России и большинство клиентов перед покупкой слитка хотят подержать его в руках, даже взвесить на собственных весах. Удаленная продажа изделий из драгоценных металлов запрещена законом об интернет-торговле. Исправят ли этот закон? Пока вопросов много , — говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

Обретенная ценность Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Преимущество покупки слитков с завода состоит в отсутствии посредника между продавцом и покупателем. На данный момент ничего не известно о том, будет ли возможность хранить купленные золотые слитки у них же на заводе, как можно делать в банках. Если такой возможности не будет, то их, вероятно, придется либо передавать в банковские ячейки за дополнительную плату, либо оставлять дома, что небезопасно, — указывает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.