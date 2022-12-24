Проверка на срочность: получится ли вывести замороженные активы россиян

Российская сторона вряд ли успеет до 7 января разблокировать активы, которые были заморожены в Euroclear и Clearstream из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Такие прогнозы дали источники «Известий» на финансовом рынке и эксперты. Бельгия и Люксембург разрешили провести разблокировку иностранных бумаг и средств россиян лишь в течение двух недель. Участники финрынка назвали такой дедлайн формальным, учитывая, что в России это время приходится на праздничные дни . По каким сценариям может происходить разморозка — в материале «Известий».

Успеть за две недели

Бельгия вслед за Люксембургом 22 декабря разрешила разблокировать иностранные активы россиян . Минфин королевства на их вывод дал время до 7 января 2023 года. Ранее, 20 декабря, аналогичное решение с той же датой окончания выдал минфин Люксембурга . В этих странах расположены штаб-квартиры европейских депозитариев — Euroclear и Clearstream. В НРД заявили, что будут консультироваться с юристами по вопросу полученных документов.

Справка «Известий» Крупнейшие европейские депозитарии Euroclear и Clearstream в марте этого года прекратили сотрудничество с российским НРД. А 3 июня ЕС ввел санкции против него. В результате иностранные активы клиентов российских брокеров, которые учитывались в нашем депозитарии, оказались заморожены.

По оценкам ЦБ, блокировка коснулась активов более 5 млн инвесторов стоимостью 320 млрд рублей. Оказались замороженными ценные бумаги почти 1 тыс. западных компаний , в их числе Amazon, Netflix, Alibaba Group, Spotify. Ранее западные СМИ со ссылкой на документ Еврокомиссии писали: всего в ЕС заморожены активы РФ на €68 млрд — €50 млрд (Euroclear), €5,5 млрд (Clearstream).

Проверка на срочность Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka

Летом на базе Мосбиржи был сформирован клуб защиты инвесторов, который подготовил коллективный иск по разблокировке бума г. Также российские брокеры самостоятельно направляли в регуляторы стран ЕС заявки на разморозку активов своих клиентов. А НРД подал иск об отмене санкций в суд Евросоюза из-за их необоснованности .

В октябре Еврокомиссия допустила возможность разморозки «зависших» активов россиян в случае выдачи соответствующих разрешений компетентными органами стран, где Euroclear и Clearstream зарегистрированы . Кроме того, отмечалось, что разблокировка возможна только для завершения операций и других соглашений, заключенных с НРД до момента введения санкций — 3 июня. Всё это нужно было завершить до 7 января 2023 года.

В ожидании разъяснений

Выдача лицензий — это положительная новость для всех участников рынка , поделился с «Известиями» руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, оценивать сроки преждевременно, но при успешном развитии событий стоит рассчитывать на разморозку 100% активов , принадлежащих клиентам «Финама».

Реакция на новость о получении НРД лицензии на разблокировку активов нейтральная , отметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. С одной стороны, пока не поступало никаких разъяснений, а условия не до конца понятны. С другой — лицензия действует ограниченное время, и нет сейчас уверенности, что его хватит . Участники рынка ждут информации от НРД, указал он.

Проверка на срочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Георгия Ващенко, пока нельзя сказать, как отреагирует биржа. Если будет разблокирован значительный объем бумаг, которые могут быть проданы на локальном рынке, то это будет оказывать давление на котировки этих бумаг даже с учетом ограничений на продажи, не исключил эксперт.

«Известия» обратились в пресс-службы НРД, Центробанка и Минфина с просьбой пояснить процедуру разблокировки. В Национальной ассоциации участников фондового рынка сказали, что члены клуба защиты инвесторов договорились не комментировать эту тему по отдельности — всю информацию предоставит НРД .

23 декабря состоялась очередная встреча клуба, посвященная вопросам разблокировки активов, сообщили в Telegram-канале объединения. Во время нее было решено, что взаимодействие участников с Clearstream будет осуществляться через НРД, а по Euroclear пояснения будут позже .

Проверка на срочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

СПБ Биржа 22 декабря сообщила, что их расчетный депозитарий — СПБ Банк — направил документы в минфин Бельгии для получения разрешения на вывод активов площадки и его клиентов со счетов в НРД. Эта процедура сформирует юридическое основание для направления поручений в Euroclear на вывод активов, пояснили на бирже. Там добавили, что 20-го числа уже получили аналогичный документ от ведомства Люксембурга.

Какие сценарии

Успешность переводов заблокированных активов будет зависеть от конечных требований, которые предъявят европейские регуляторы , подчеркнул Дмитрий Леснов из «Финама». Сейчас достаточно много открытых вопросов, которые тем или иным образом могут сдвигать сроки, но дедлайн — 7 января . Что будет, если до указанной даты не получится высвободить активы, пока неясно, добавил он.

— Самое очевидное решение — внесение изменений в санкционный пакет, которое могло бы сдвинуть сроки вывода активов из европейских депозитариев, — считает эксперт.

Вряд ли до 7 января значимую часть бумаг инвесторов разблокируют , считает источник «Известий», близкий к ЦБ, а также три собеседника из числа участников финрынка. Один из них пояснил: есть несколько вариантов подачи заявления на разморозку . Во-первых, это может сделать НРД. Во-вторых, актором способен выступить брокер: но ему могут отказать под предлогом того, что кто-то из его клиентов оказался под санкциями. Третий вариант — подача заявления от каждого отдельного клиента, что сложно и дорого.

Проверка на срочность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам другого источника «Известий», регуляторы ЕС «внутренне готовы» вернуть управление активами тем, кто под санкции не попал . Установка крайне коротких сроков может быть связана с тем, что депозитарии, с одной стороны, дают формальную возможность вывести активы из-под блокировки, а с другой — не хотят быть обвиненными в том, что дали слишком много времени и россияне, попавшие под санкции, могли подстроиться и «придумать какие-то схемы» .

— Выставленные сроки просто издевательские . В рамках разрешения Бельгии речь идет о продаже активов, без перевода в какой-либо депозитарий. А за две недели продать такие объемы нереально, — отметил еще один источник.

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global также считает: маловероятно, что до Рождества разблокируют большое количество бумаг и денег.