Вернуть источник: каким будет проект Стратегии развития финансового рынка

Минфин и Центробанк внесли в правительство проект Стратегии развития финансового рынка на ближайшие годы. Акцент в документе делается в том числе на новые технологии. Особое внимание планируется уделить макроэкономической, ценовой и финансовой стабильности. Сейчас для реализации этих целей разрабатываются документы и дорожные карты, которые содержат конкретные шаги и сроки. Подробнее — в материале «Известий».

Сколько нужно инвестировать в экономический рост

В настоящее время ведется экспертная проработка проекта Стратегии развития финансового рынка до 2030 года для последующего представления на утверждение премьер-министру, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. «После утверждения документ будет опубликован», — сообщил представитель кабмина.

Согласно проекту, ключевой задачей в ближайшие годы станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций.

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— Прежний объем инвестиций (до 2022 года) в размере 20–22% инвестирования от ВВП был недостаточен, — сказал «Известиям» экс-председатель Центрального банка РФ, член совета директоров «ВТБ Капитал» Сергей Дубинин. — Это давало поддержание экономического роста лишь в размере около 1,5% в год. Основные источники инвестирования прежде были средства компаний — порядка 60% всех инвестиций в основной капитал. Дальше — заимствования и размещения облигационных займов на международных рынках. И в данный момент этот источник закрыт. И теперь российским компаниям придется размещать свои облигационные займы, конкурируя при этом с ОФЗ на внутреннем рынке. Государственные инвестиции будут поддерживаться, видимо, на том же уровне. Их объемы и доля невелики. Прежде всего это инфраструктура и поддержание стройотрасли. Как правило, это порядка 12–15% всех инвестиций в стране. Разные инструменты вроде ГЧП и действия банка развития до 2030 года нашей стране помогут выйти из кризиса. Хотя задача сложная.

Помимо внутренних источников финансирования инвестиций, целями стратегии являются также повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста. В новых условиях усиливается роль финансового рынка. Авторы стратегии выделяют в качестве одной из приоритетных задач — обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям, подчеркнули в пресс-службе Минфина. Среди приоритетных направлений проекта: развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами.

— В данный момент не работает механизм расчетов в долларах и евро, — говорит экс-глава Банка России Сергей Дубинин. — Однако в рамках ЕАЭС в расчетах активно используется российский рубль. В двухсторонних расчетах. Хотя евразийские страны без участия России во взаиморасчетах рассчитываются долларами и евро. В расчетах с Индией и Китаем российская сторона старается рассчитываться в национальных валютах. Юань вполне может занять важное место в расчетах со странами Юго-Восточной Азии. Но парадокс в том, что все мировые цены всё равно пересчитываются через доллар. То есть совсем мы не уйдем от этого.

Вероятнее всего, по его словам, расчеты по сложным схемам через банковские структуры, которые не подвержены санкциям, останутся преобладающими. Изменения будут накапливаться, но вряд ли в скором времени это приведет к полному пересмотру механизмов расчетов.

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Надо отметить, что проект стратегии скорректирован так, чтобы учесть влияние сложившейся в настоящее время геополитической напряженности и возросшей волатильности. Реализация Стратегии развития финансового рынка, в том числе введение оборота криптовалют в международных расчетах, станет важной составляющей преобразований в российской экономике с преимущественной ориентированностью на внутренние источники финансирования инвестиций, отмечает профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. При этом из-за угроз, связанных с киберпреступностью, нужно развивать технологии для борьбы и создавать соответствующие правовые и финансовые механизмы.

— Основная новизна состоит в поиске альтернатив финансирования экономического развития страны по сравнению с ранее сложившейся конфигурацией источников, — говорит председатель правления Реалист Банка Владимир Эльманин. — В свете новой стратегии нужно уделить внимание обороту криптовалют. Нормы и правила выпуска, обращения криптовалют в настоящий момент полностью не определены. Формирование четких правил позволит внести транспорентность и ясность в этот вопрос.

Разность потенциалов

Обновленная стратегия развития финансового рынка строится вокруг четкого понимания, что иностранные инвесторы будут приходить в Россию очень ограниченно, если вообще будут, замечает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

— Сейчас Россию окружает «санкционный ореол», поэтому развитие финансового рынка возможно только за счет привлечения долгосрочных внутренних инвестиций, а их источником могут стать накопления населения, — отмечает Агван Микаелян. — Сейчас россияне хранят на банковских депозитах и счетах свыше 30 трлн рублей. Досанкционный период показал, что средний класс на фоне низких депозитных ставок стал активно инвестировать деньги в фондовый рынок. Из-за санкций интерес населения к инвестициям снизился. Однако, несмотря на сокращение прибылей российского бизнеса, экспортный потенциал промышленности остается высоким.

По мнению эксперта, после отлаживания экспортных потоков и их переориентации на новые рынки российские активы будут расти в цене. Это значит, что в перспективе они вновь станут интересны розничным инвесторам, тем более в отсутствие явных альтернатив.

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— Другой актуальный аспект, включенный в стратегию, — развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса, — говорит исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев. — Наша деловая общественная организация, в миссии которой заложено построение этичного бизнеса в России, считает этот аспект крайне полезным.

Тренд на цифровизацию является логичным направлением дальнейшего развития финансовых рынков в нашей стране, подчеркивает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

— При этом необходимо уделять пристальное внимание вопросам кибербезопасности, которые становятся всё более важными и актуальными в связи с широким распространением финансовых цифровых технологий, — полагает Максим Марков. — Также вполне закономерным является вопрос о легализации криптовалют в международных расчетах. Это позволит обходить многие действующие сейчас санкционные ограничения. Кроме того, это позволит набираться опыта работы с этими инструментами и понимать, как работает этот рынок. Запрет на использование расчетов в криптовалютах в 2023 году также вполне обоснован.

По словам эксперта РУДН Хаджимурада Белхароева, криптовалюты используются многими странами как средство взаиморасчетов. Цифровые деньги легализованы во многих экономически развитых странах.

— Многие государства, в том числе и наша страна, до сих пор занимали выжидательную позицию, соответственно, отсутствие правового статуса в этой сфере влечет за собой последствия, связанные с налогообложением, — говорит Хаджимурад Белхароев. — По сути, если этот вид валюты не признан официально, тогда и о юридических последствиях речи вести не представляется возможным. Наши соотечественники владеют внушительным объемом криптовалюты — более $215 млрд. По предварительным данным экспертов финансового рынка, более 12% населения в той или иной степени связанны с цифровыми деньгами.

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В условиях взаимных ограничительных мер, использование данного вида валюты будет только расти, населению этот вид денег удобен, поэтому регулирование необходимо, считает эксперт.