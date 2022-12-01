Не больше, а меньше: по итогам года экономисты прогнозируют спад ВВП на 3,6%

По итогам 2022 года ВВП России сократится на 3,6%, в 2023-м — на 3,3%. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий» , в котором приняли участие аналитики из банков, рейтинговых агентств и финансовых институтов. Экономисты отметили, что РФ справилась с санкциями лучше, чем ожидалось, но если инерционные процессы и ограничения сохранятся в следующем году, то рецессия продолжится . Как на российском ВВП может сказаться сильное замедление мировой экономики и насколько оценки аналитиков далеки от прогнозов Минэка и Центробанка — в материале «Известий».

Проверка на прочность

Разброс мнений аналитиков относительно прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составляет несколько процентных пунктов : наиболее позитивный сценарий ожидают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» и Институте психолого-экономических исследований (сокращение показателя лишь на 2,5%), наиболее негативный — в группе компаний CMS (–6,5%). Среднее значение сокращения ВВП в 2022 году составляет 3,6% , следует из консенсус-прогноза «Известий».

Взгляды экспертов на перспективы 2023 года расходятся более существенно . Так, в соответствии с негативным сценарием аналитического центра TeleTrade экономика РФ может сократиться на 6–8%. Наиболее позитивный сценарий, сделанный «Эксперт РА», предусматривает снижение по итогам 2023-го на 1,5–2% — в основном за счет стабилизации внутреннего потребления и сохранения достаточно высокого уровня госрасходов. При этом среднее значение для следующего года, по данным опрошенных «Известиями» аналитиков, составляет 3,3% .

В целом российская экономика оказалась более устойчивой к стрессу, чем ожидали западные политики, а высокие цены на нефть и газ помогли смягчить падение ВВП , рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Безусловно, Россия справилась гораздо лучше с санкциями, чем ожидалось , согласен зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Предприятия достаточно быстро перестроились в том числе благодаря государственным мерам поддержки. Во многих направлениях произошло частичное замещение импорта.

— Сейчас мы видим, что объемы операций в иенах и тенге выросли в разы, а это наглядно свидетельствует о переориентации денежно-торгового оборота в сторону восточного региона . И обороты месяц от месяца растут — возникают новые торгово-экономические связи, — сказал Антон Павлов.

Хорошая экспортная конъюнктура большую часть года и высокий уровень госрасходов способствовали тому, что катастрофические ожидания, доминировавшие весной, не реализовались , сказал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, среди причин рецессии в 2022-м — внешнеторговые ограничения, слабый потребительский спрос, прогнозируемое сокращение госинвестиций в следующем году.

В сентябре Минэкономразвития резко улучшило прогноз спада ВВП , согласно которому экономика России в 2022 году упадет на 2,9%, а не на 4,2%, как ожидалось ранее. В пресс-службе министерства «Известиям» сообщили, что в целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории, и оснований для пересмотра этих оценок сейчас нет. В октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада экономики придется на середину 2023-го . Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год до 3–3,5% против 4–6%, обсуждаемых ранее.

Напряженные условия

Вместе с тем в сентябре численность трудоустроенных сократилась на 600 тыс., что повлияло на показатель безработицы — он немного оторвался от исторического минимума в 3,8% и подрос до 3,9%, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Видимо, на результаты сентября (ослабление потребительской активности, снижение занятости и выпуска продукции) влияют объявленная тогда частичная мобилизация и реакция части граждан, решивших уехать за рубеж, отметила она.

Неопределенность ситуации, складывающейся в российской экономике в IV квартале 2022 года, остается по-прежнему высокой , подчеркнул финансовый аналитик CMS Владимир Сагалаев. Он добавил, что в это же время мировая экономика движется к рецессии, из-за чего мало шансов на быстрое и существенное восстановление ВВП РФ.

В 2023 году динамика российского ВВП будет зависеть от ситуации в мировой экономике и от того, как пройдет структурная трансформация у нас в стране , считают в агентстве «Эксперт РА». Там полагают, что при нынешних ожиданиях — глобальная рецессия, сохранение санкций примерно на текущем уровне, давление на экспортеров и рынок труда — первое полугодие будет сложным, а возобновление роста ожидается к лету.

Не больше, а меньше Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В новом году падение экономики России может превысить текущие показатели, опасается Ольга Веретенникова из «Борселл». По словам аналитика, не исключено, что господдержка сильно сократится, так как источники финансирования ограничены . К тому же если спецоперация затянется, то всё больше санкций будет введено против РФ, а иностранные инвестиции будут минимальными, добавила она.

Впрочем, препятствовать реализации такого сценария могут достаточно стабильный рубль (в связи с ограничениями на операции с инвалютой), увеличение параллельного импорта и продолжающийся рост в строительстве и сельском хозяйстве , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, она ожидает, что к концу этого — началу следующего года удастся преодолеть спад в розничной торговле, так как инфляция замедляется.

Отмена мер стимулирования бизнеса в 2023 году может привести показатель ВВП к отрицательным значениям — падению до 2%, считают в Институте экономики им. Столыпина. При сохранении поддержки на уровне нынешнего года, скорее всего, динамика будет нулевой. А рост экономики РФ возможен, если заставить финансовые рынки работать на реальный сектор, обеспечить доступные кредиты для предприятий, принять меры по стимулированию спроса, резюмировали там.