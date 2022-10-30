Оценки и суждения: ООН ожидает рост российского ВВП на 1,3% в 2023-м

Российский ВВП вырастет на 1,3% в 2023-м, при этом в 2022-м будет спад на уровне 7%. Об этом говорится в октябрьском отчете конференции ООН по торговле и развитию, с которым ознакомились «Известия». В ответ на вопрос о реалистичности таких показателей в Минэкономразвития заявили, что их прогноз по сокращению экономики — на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023-м — сохраняет актуальность . Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, почему падение на 7% невозможно. Наиболее реалистичным они считают макроэкономический опрос Центробанка , согласно которому в этом году экономика РФ снизится на 3,5%, а в следующем — на 2,1%.

Будет лучше

По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7% и предполагает продолжение рецессии в 2023-м. Но после резкого спада в этом году в 2023-м российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3% , сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который проанализировали «Известия».

Полные результаты воздействия санкций, введенных против РФ, еще неизвестны. Однако эффект финансовых рестрикций на российскую экономику ООН уже зафиксировала . Влияние торговых ограничений может стать острее в конце 2022 года, после того как компании исчерпают запасы импортных товарно-материальных ценностей.

Оценки и суждения Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кроме того, в конце этого года должно вступить в силу введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, что сократит доходы федерального бюджета РФ , подчеркивается в отчете. Пессимистичен прогноз ООН еще и из-за отсутствия стимулов роста в экономике, которая сильно зависит от импорта в ключевых секторах и где до начала специальной военной операции рост обеспечивался потребительским спросом.

В ЮНКТАД ООН «Известиям» сообщили, что ситуация быстро развивается и выглядит весьма неопределенной.

— Благодаря реализации правительством в 2022 году плана первоочередных действий, а также системных решений, направленных на структурную трансформацию экономики, спад российской экономики уже значительно меньше, чем ожидалось, — заявили в пресс-службе Минэка . — Наш прогноз по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023-м сохраняет актуальность.

В ведомстве напомнили, что ведущие мировые финансовые институты — Международный валютный фонд (ВМФ) и Всемирный банк недавно пересмотрели свои прогнозы по российскому ВВП и существенно улучшили оценки , отметив стабилизацию экономики, несмотря на санкционное давление.

В ВМФ прогноз по падению ВВП РФ улучшили до –3,4% с июльских –6%. На 2023 год — подняли до –2,3% вместо –3,5%.

Всемирный банк улучшил прогноз по сокращению российского ВВП до –4,5% на 2022 год, ранее ожидалось –8,9%. Их аналитики ожидают падение на 3,6% в 2023 году.

У ООН нет данных

Спад ВВП в России носит более мягкий и растянутый характер , пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она добавила: несмотря на устойчивость экономики, часть спада перенесется на будущий год.

Таким образом, ожидания экспертов довольно близки к оценкам Минэка — сокращение на 2,9% в 2022 году. Позитивные прогнозы министерства обусловлены сравнительно небольшим падением ВВП во II квартале и благоприятной оперативной статистикой за июль-август , указывающей на стабилизацию положения, отметил научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Однако, по его словам, наиболее реалистичен сценарий, представленный в опросе независимых аналитиков ЦБ. Согласно нему, спад ВВП в 2022 году составит 3,5%, а в 2023-м — 2,1% .

Оценки и суждения Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова также посчитала наиболее адекватными оценки, представленные в октябрьском макроэкономическом опросе Банка России. Документ комплексно выражает прогнозы ведущих аналитических организаций и экспертов и улучшает показатель ВВП России в 2022 году, но в отличие от Минэкономразвития лишь до –3,5%, что ближе и к оценкам МВФ.

— Падение ВВП в 2023 году остановится благодаря окончанию трансформации экономики и некоторому восстановлению рынков , — заявил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Прогнозы на 2023-й уже учитывают заявленные санкции, поэтому на данном этапе их изменения ожидать не стоит.

Если учесть оперативные данные за первые три квартала года, то ожидание падения на 7% за полный год, прогнозируемое ООН, означало бы сжатие ВВП в IV квартале на величины порядка –18–20% год к году, что слишком консервативно , пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Оценки и суждения Фото: TASS/ZUMA Wire/Ahmad Halabisaz

— ООН не располагает данными о создании и функционировании новых предприятий как российских, так и с долей российского капитала, открываемых в странах Азии и Африки , деятельность которых направлена на замещение ушедших западных компаний, — подтвердил профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Сергей Богачев.