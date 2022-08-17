Повышенные ожидания: Минэк существенно улучшил макропрогноз на 2022 год

ВВП России в этом году упадет на 4,2%, что станет максимумом с 2009-го. В следующем году сокращение составит 2,7% . Об этом рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза социально-экономического развития на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, который подготовило Минэкономразвития. Ожидания по спаду на этот год ведомство улучшило, а вот на следующий — ухудшило. Также Минэк более позитивно прогнозирует инфляцию на 2022-й — 13,4% вместо ранее ожидавшихся 17,5%. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ожидания по спаду экономики на этот год оптимистичны. Консенсус-прогноз аналитиков показал: ВВП может сократиться на 5,3% .

Улучшение налицо

Минэк разработал и внес на рассмотрение бюджетной комиссии правительства прогноз социально-экономического развития России на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения. В документе по ряду макропоказателей существенно улучшен прогноз на этот год . Например, теперь Минэк ожидает, что ВВП упадет на 4,2% . В мае ведомство прогнозировало сокращение на 7,8%. Инфляция на конец 2022-го будет не 17,5%, а 13,4%. Также собеседник отметил, что месячная дефляция может сохраниться до сентября включительно, но уже за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Среднегодовой курс доллара в 2022-м составит 68,1 рублей (ранее 76,7). Инвестиции в основной капитал упадут на 10,8% , а не на 19,4%. Сокращение реальной зарплаты составит 2,9%, а реальных доходов — 2,8% . В мае Минэк прогнозировал сокращение этих показателей на 3,8 и 6,8% соответственно. Безработица составит 4,8% (предыдущий прогноз 6,7%).

— Удалось избежать резкого спада в экономике , то, что в марте прогнозировали многие аналитики: «бултыхание на дне». Траектория [спада] более плавная. Но при этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, это связано с объективными факторами и статистическим эффектом. Первый квартал этого года был очень высоким , — пояснил источник.

Повышенные ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако даже с учетом улучшения прогноза по ВВП, падение экономики в 2022-м всё равно станет максимальным с 2009 года . Тогда сокращение составило 7,8%.

При существенном улучшении ожиданий по ряду показателей на 2022-й Минэк ухудшил их на 2023-й. Так, ВВП в следующем году упадет на 2,7%, инвестиции на 4,9%, реальные доходы вырастут на 1,2%, оборот розничной торговли на 2%, объем платных услуг на 1,3% .

— Нижняя точка спада экономики придется на конец I квартала , — подытожил собеседник.

Согласно прогнозу, инфляция в следующем году составит 5,5% . К таргету ЦБ в 4% рост цен вернется только в 2025-м. Увеличение реальной зарплаты составит 2,6%, безработица 5,2%. Среднегодовой курс нацвалюты будет на уровне 69,2 руб./$ .

Прогноз по цене на нефть источник не назвал. В мае Минэкономразвития ожидало среднегодовую цену на Urals в 2022-м на уровне $80,1 за баррель, в 2023-м — $71,4, в 2024-м — $66, в 2025-м — $61,2.

Попасть в пятерку

Согласно консенсус-опросу «Известий», в котором приняли участие 10 аналитиков крупнейших банков, падение экономики в этом году составит 5,3% . Шестеро из них прогнозируют снижение показателя до 5%, один — сразу до 7%, еще двое до 6%, один до 4%.

Повышенные ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Так, в Сбере в базовом сценарии ожидают снижение ВВП на 5% в этом году, но не исключают и более оптимистичного развития событий со спадом лишь на 3,5% .

— Выпуск в базовых отраслях снизился на 3,4% год к году во II квартале 2022-го в основном за счет торговли, транспорта и промышленности. С другой стороны, строительство и сельское хозяйство продемонстрировали рост во II квартале, — пояснил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

Структурная трансформация экономики может привести к снижению инвестиций в этом году на 11%. Оборот розничной торговли способен снизиться на 6,5% . В то же время разница между экспортом и импортом внесет положительный вклад в рост ВВП, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил, что рисками для экономики является возможное падение цен на нефть, газ и другое сырье из-за вероятной глобальной рецессии .

Поддержку экономике окажут стимулирующая бюджетная политика (ожидается дефицит бюджета в 2 трлн рублей) и смягчение монетарной политики . По его мнению, снижение ключевой ставки ЦБ и льготные программы помогут поддержать кредитование и спрос в экономике.

Весьма оптимистичный прогноз — падение ВВП чуть менее 4% — дал старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, сохраняющиеся высокие объемы экспортных доходов, помимо стимуляции роста ВВП, позволяют Минфину нарастить программы поддержки экономики и населения. А Банку России — на фоне укрепления рубля и снижения инфляции — смягчить денежно-кредитную политику .

Повышенные ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Основную поддержку экономике оказывает профицит счета торговых операций платежного баланса на фоне ограничения импорта и высоких мировых цен на основные статьи экспорта, — отметил аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский.