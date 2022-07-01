Сила спада: ВВП снизился на 4,3% по итогам мая

По данным Минэкономразвития, в мае ВВП снизился на 4,3% и в апреле — на 2,8%. До этого наблюдался рост: в марте — на 1,3%, в феврале — на 4,1%, в январе — на 5,7%. Таким образом, за период с января по май российский ВВП вырос на 0,5%. Можно ли согласиться с такой оценкой, каков прогноз на краткосрочную и долгосрочную перспективы и за счет чего можно поправить положение — в материале «Известий».

Выше ожидаемого

В разрезе отраслей в мае оптовая торговля снизилась в годовом выражении на 15,5%, промпроизводство — на 1,7%, добыча полезных ископаемых — на 0,8%, обрабатывающая промышленность — 3,2%. В небольшом плюсе оказались строительство — 3,6% и сельское хозяйство — 2,1%.

Причиной текущих изменений называют логистические сложности и ограничения, а также снижение потребительского спроса (минус 7,5% год к году в мае).

По данным Росстата, в первом квартале российская экономика выросла на 3,5% (год к году). В последние месяцы спад в экономике постепенно усиливается. По оценке Минэкономразвития, в апреле ВВП снизился на 2,8% (год к году), в мае спад усилился до 4,3%, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Однако динамика складывается крайне неравномерно по отраслям, — дополняет она. — Наибольший удар приходится на логистику и на потребительский спрос, в промышленности — на автопром, фактически остановивший работу (по легковым автомобилям –96,7% к маю прошлого года) из-за ухода иностранных компаний и остановки поставок комплектующих, — поясняет она.

Сила спада Фото: ТАСС/Алена Гниденко

Добыча нефти и угля даже несколько восстановилась после спада в апреле, положительную динамику показывают производство лекарств, стройматериалов, сельское хозяйство, строительство. Касательно логистики — спад оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах в мае усилился до –15,5% (год к году). В то же время пересмотренные данные по грузообороту транспорта за апрель оказались значительно лучше предыдущих оценок (с –5,9% до –1,5% год к году), в мае спад немного усилился — до –1,8%.

Сокращение потребительской активности усилилось (оборот розничной торговли –10,1% год к году, по непродовольственным товарам –17,2%, что сопоставимо с обвалом весны «ковидного» 2020 года), — продолжает Беленькая. — Это происходит на фоне наиболее сильного с 2015 года сокращения реальных зарплат (апрель: –7,2% год к году), которое всё же пока можно рассматривать как эффект неравномерности динамики роста номинальных зарплат в марте–апреле (скачок с 12% в феврале до +20,9% год к году в марте и замедление в апреле до 9,4%). Однако удивительным образом безработица в мае обновила рекордный минимум с 1992 года (3,9%). Для оживления кредитования и внутреннего спроса ЦБ РФ активно снижает ключевую ставку (с 20% на конец февраля до 9,5%), Минфин же планирует более 3 трлн рублей дополнительных расходов. Последние данные «СберИндекс» указывают на некоторое оживление спроса в секторе услуг, что может быть связано с туристическим сезоном.

По мнению эксперта, пока спад выглядит более мягким и растянутым во времени, чем предполагалось ранее.

— Это объясняется прежде всего динамикой чистого экспорта. Хотя официальные данные по объемам экспорта и импорта товаров не публикуются, косвенные оценки показывают, что для российской экономики пока получается проще перенаправить в Азию экспорт сырья, чем переориентировать потоки импортной продукции, сократившиеся из-за санкций и проблем с логистикой. По оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова, импорт сейчас на 25–35% ниже докризисных уровней, по оценке министра экономики Максима Решетникова — на 40% (на дне падение составляло 50%). То есть сокращение экспорта в физическом выражении пока видится значительно меньше, чем импорта, а значит, положительный вклад чистого экспорта может сгладить темпы падения ВВП в этом году, — уточняет Беленькая.

Сила спада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Говорить, что кризис преодолен, явно рано, считает аналитик.

— К осени, вероятно, серьезнее почувствуется дефицит предложения в России готовой продукции и комплектующих, связанный с исчерпанием запасов на фоне сократившегося импорта, если к тому моменту не удастся заместить выбывшую продукцию. Это может ограничивать возможности как потребления, так и в еще большей степени производства и инвестиций. По нашим оценкам, спад может составить около 7% в этом году, но он может быть и меньше , — говорит она.

Еще один важный фактор, по оценке эксперта, — санкции.

— Санкции проявляют свое действие постепенно и продолжают нарастать. В начале июня ЕС объявил о частичном эмбарго российской нефти и нефтепродуктов, который через шесть– восемь месяцев после вступления в силу может затронуть от 2/3 до 90% экспорта российской нефти в ЕС. Дополнительной проблемой может стать входящий в этот пакет санкций ЕС запрет страхования и перестрахования перевозок российской нефти. Это может сдерживать переориентацию экспортных потоков российской нефти на азиатские рынки и вызвать сокращение ее добычи. Альтернативой может стать потолок цен на экспортируемые Россией нефть и газ, решение по которому принято по итогам саммита G7. Давление санкций сказывается также на металлургах и угольном секторе, причем укрепление рубля для них создает дополнительную проблему. По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, безубыточность отрасли обеспечивается при курсе рубля слабее 70 рублей за доллар, сейчас же он — около 50 рублей за доллар, — заключает Ольга Беленькая.

Есть с чем сравнить

Отрицательная динамика в 4,3% по итогам мая — вполне прогнозируемый показатель, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Между тем это и не самый негативный результат экономики из возможных. Очевидно, что в этом году роста не будет. Но уложиться в запланированные 8– 10% — по силам. В следующем году за счет низкой базы ВВП также, скорее всего, уйдет в минус. И, возможно, в 2024 году динамика снова станет положительной, — уточняет аналитик.

Сила спада Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

По оценке эксперта, этот результат неплохой, потому что есть с чем сравнить.

— В мире — глубокая рецессия. Так, согласно весеннему докладу Еврокомиссии, рост ВВП стран Евросоюза составит +2,7%. Это ниже прогнозируемых ранее 4%. На наш взгляд, эти +2,7% — нечто «среднее по больнице», отдельные страны, особенно бедные, неизбежно уйдут в минус. Но и даже эти плюсовые значения крайне оптимистичны на фоне сокращения поставок энергоносителей из России и отказа от них в пользу, например, американского СПГ, несоизмеримо более дорогого, — добавляет Макаренко.

Все позитивные изменения, которых достигла глобальная экономика в период короткого восстановления после пандемии, уже нивелированы открытыми геополитическими противостояниями:

— Самое удивительное в этом — осознанное нанесение вреда собственной экономике, подорванной антиковидными ограничениями. Экономические решения, которые принимаются сейчас на высшем уровне, никак не оправданы с точки зрения сохранения экономического баланса , — подытоживает Юлия Макаренко.

Нужны длинные деньги

Пока консенсус-прогноз по уровню падения ВВП РФ в 2022 году составляет –8,3%. При этом с января по май этого года рост ВВП РФ составил +0,5% , комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Связано это с хорошим стартом в первом квартале 2022 года, где рост ВВП составил +3,5%, но уже в апреле падение ВВП было –​​​​​​​2,8%, а в мае — 4,3% Вероятно, уже второй квартал 2022 года будет закрыт с отрицательным ВВП, — отмечает он.

По мнению эксперта, дальше можно ждать постепенного улучшения ситуации.

Сила спада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ключевую ставку ЦБ РФ снижают, что вызовет возобновление деловой активности. И уже с третьего квартала можно ждать, что падение ВВП затормозится, а в четвертый квартал 2022 года перейдет к осторожному росту. При таком сценарии по году наш прогноз — снижение ВВП на 2–3%, — добавляет аналитик.

Тем не менее кризисная ситуация в экономике РФ была и остается серьезной.

— Правительство пока не принимает публичных мер по фондированию экономики длинными деньгами под низкую ставку. Без этого перестройка экономики РФ под новую реальность будет жесткой и болезненной. Это не дает возможности достоверно предполагать, каким будет рост ВВП в следующие годы, — рассуждает Тузов.