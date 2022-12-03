Сложный год: когда ждать восстановления российской экономики

Прогнозы относительно срока окончания рецессии в России разнятся. По оценкам Bloomberg Economics , российская экономика начнет расти только в третьем квартале. В Morgan Stanley считают, что экономический спад в стране будет затяжным. А Международный валютный фонд предполагает, что рецессия в РФ будет менее глубокой, чем ждали еще весной. Аналитики рассказали «Известиям», когда начнется восстановление российской экономики и за счет чего оно будет происходить.

Непростое начало

По итогам 2022 года экономика России сократится на 3,5%, а по итогам 2023-го — на 2% , спрогнозировали в Bloomberg Economics. А самое сильное падение, как утверждают аналитики агентства, придется на первый квартал на фоне военной операции и санкций — более чем на 8%.

— 2023 год может оказаться самым сложным для российской экономики. Это будет период, когда эффект от санкций уже полноценно отразится на всех сферах, когда вторичные санкции, входящие в девятый пакет, приведут к потере еще большего количества зарубежных партнеров для бизнеса и государства . А также реализуются последствия введения потолка цен на нефть, в полном масштабе будет ощущаться отсутствие иностранных инвестиций, — указывает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Сложный год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценкам Международного валютного фонда, рецессия в России будет менее глубокой. В 2023-м МВФ ожидает спад экономики на 2,3% после снижения на 3,4% в этом году. Июльские оценки предполагали, что в этом году экономика России сократится на 6%, а в следующем — на 3,5%.

Ждали худшего

Весенние прогнозы были пессимистичнее. В ЦБ ждали, что по итогам 2022-го снижение экономики составит 8–10%. Всемирный банк в апреле предполагал, что к концу года российский ВВП потеряет более 11%. Однако запас прочности российской экономики оказался больше, чем предполагалось.

— Эти оценки подразумевали в том числе снижение экспорта и повышенную инфляцию (выше 18% г/г), чего по факту не произошло. Уже сейчас можно говорить о том, что объем экспорта в денежном выражении по итогам года, вероятно, покажет двузначный рост. А годовая инфляция близка к 12% , — указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

Сложный год Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Растет деловая и финансовая активность. Наблюдается улучшение индекса промышленного производства: увеличение в сентябре на 0,5% м/м относительно августа; сокращение на 1,3% г/г в третьем квартале против 2,5% г/г во втором квартале. Замедление инфляции в октябре 2022 года до 12,63% г/г против 13,68% г/г в сентябре и 14,3% г/г в августе; увеличение в два раза профицита текущего счета платежного баланса Российской Федерации за период января–октября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — отмечает руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

Снижение нефтегазовой выручки

Впереди еще много внешних угроз. Одна из таких — нефтяное эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое вступает в силу 5 декабря. Оно также предполагает запрет страхования российских судов западными компаниями.

— Это, вероятнее всего, приведет к уменьшению выручки российских экспортных компаний и профицита торгового баланса. Для снижения рисков Россия активно переориентирует предложение на рынки Индии и Китая — крупнейшего потребителя нефти в мире, — указывает руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина.

— На сроки восстановления может повлиять ситуация с экспортом и то, как европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты и планируемое введение потолка цен на российскую нефть скажется на физических объемах поставок, а также на рыночных ценах энергоресурсов, — добавляет Михаил Беспалов.

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Вдобавок во всем мире предсказывают рецессию — она может потянуть за собой и цены на сырье. По некоторым прогнозам, в будущем году они могут упасть на 7–10%, значит, пропорционально будут падать доходы соответствующего сектора в России.

— Однако, по сравнению с этим годом, должен произойти рост обрабатывающего сектора в районе 2–3% в силу запуска новых производств и адаптации промышленности. Также ожидается рост гособоронзаказа, расходов на госуправление, социальное обеспечение. Рост этих статей должен перекрыть возможное падение нефтегазовой выручки, — отмечает директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Факторы восстановления

В Morgan Stanley констатируют, что рецессия в России окажется затяжной в том числе и «из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику».

Однако российские аналитики с такой оценкой не согласны. Экономика уже пытается восстанавливаться. Перестраиваются логистические цепочки, растет внутренний спрос в промышленности.

Со временем произойдет адаптация к внешним ограничениям и структурная перестройка экономики: если ранее Россия была звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь очень многое придется производить на внутреннем рынке, указывает Евгений Шатов.

Сложный год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В то же время должны заработать госпрограммы по развитию промышленности, технологического сектора и науки, финансируемые из бюджета. Если бы их эффект был немедленным, то переход к росту можно было бы ожидать уже в следующем году, замечает Антон Свириденко.