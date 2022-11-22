С прицелом на будущее: что могут инфраструктурные облигации

Инфраструктурные облигации — это эффективный механизм финансирования крупных инфраструктурных проектов, который раскрывает возможность для опережающего развития российских регионов. Возможности этого механизма и его будущее обсудили в столице участники конференции «Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Финансируем будущее страны». «Известия» рассказывают о перспективах использования облигаций для развития инфраструктуры в регионах России.

Инфраструктура — двигатель прогресса

На данный момент уже более 40 регионов подали заявки на строительство социальных и инженерных объектов в рамках развития новых микрорайонов с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Речь идет о более чем 100 проектах с общей суммой льготного финансирования около 300 миллиардов рублей. Такие цифры приводили участники состоявшейся в Москве конференции «Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Финансируем будущее страны». Мероприятие с участием Института развития в жилищной сфере, министерства строительства, министерства финансов, Счетной палаты РФ собрало представителей различных регионов страны, чтобы обсудить первые результаты и открывающиеся перспективы применения нового механизма, призванного содействовать комплексному жилищному строительству и созданию полноценной социальной инфраструктуры на всей территории страны.

Механизм финансирования инфраструктурных проектов с помощью облигаций ДОМ.РФ правительство разработало как часть «инфраструктурного меню» наряду с другими инструментами комплексного финансирования — средствами ФНБ, бюджетными кредитами, реструктуризацией и средствами институтов развития. Инструмент был запущен в 2021 году. Суть инфраструктурных облигаций — в совмещении механизмов коммерческого и государственного финансирования, позволяющего регионам получать деньги под низкий процент на длительный срок, необходимый для реализации масштабных программ жилищного и инфраструктурного строительства.

Предполагалось, что регионы будут получать средства от размещения облигаций на строительство инфраструктуры на срок до 30 лет по льготной ставке 4 — 4,5%, обеспеченной субсидией из федерального бюджета. Инфраструктурные облигации предназначены для финансирования масштабных инфраструктурных проектов — как связанных со строительством жилой недвижимости, так и нацеленных на создание транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для городских нужд. С их помощью можно строить дороги, школы, детские сады и больницы, осуществлять благоустройство городских и сельских территорий, закупать подвижной состав в рамках транспортных проектов и строительство наемных домов. И, судя по отзывам участников конференции, по итогам прошедших месяцев программа оказалась эффективной и востребованной.

«У нас до 2025 года лимит на это — 150 млрд рублей, — рассказал участникам конференции генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. — На сегодня одобрено уже 30 проектов с общей суммой финансирования более 80 млрд рублей. Я призываю субъекты внимательно посмотреть на возможность профинансировать необходимые для себя проекты городской инфраструктуры. Министерство финансов РФ поддерживает механизм инфраструктурных облигаций, поэтому следует «думать в дальнейшем об увеличении лимита, расширении воронки проектов».

Среда для жизни

В мировом масштабе механизмы облигационного финансирования крупных инфраструктурных проектов уже давно опробованы и доказали свою эффективность. Инфраструктурные проекты необходимы — ведь они обеспечивают качество жизни людей. В то же время именно эти проекты принадлежат к числу труднореализуемых: они высокотехнологичны, сложны в реализации, требуют длительного времени и долгих вложений с медленной окупаемостью. Именно поэтому реализация подобных программ, особенно в масштабах крупных территорий, представляет значительную сложность: их сложно реализовать как за счет средств компании-застройщика, так и за счет бюджетных средств, а получение банковских кредитов связано с известными ограничениями, под которые инфраструктурные проекты не всегда подпадают. Поэтому для них часто используются механизмы облигационного рынка. Их эффективное применение сегодня мы можем наблюдать на примере Китая, где крупные инфраструктурные проекты часто реализуются за счет облигационных займов. Сегодня этот механизм активно развивается в России. И, судя по всему, его масштабы в ближайшее время будут расти.

«На наш взгляд, механизм состоялся, — утверждает заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко. — Мы на практике видим растущую заинтересованность участников. Использование инфраструктурных облигаций позволяет удешевить финансирование, а значит, сделать инфраструктурные проекты не только более выгодными, но и, в ряде случаев, в принципе реализуемыми. Субъекты все больше интересуются этим механизмом, подают заявки. В будущем, безусловно, нам предстоит реализовывать этот механизм в гораздо большем масштабе».

На сегодня, утверждают участники, главной задачей является сделать механизм востребованным, объяснив регионам их выгоду от участия. А для этого, в свою очередь, необходимо тесное взаимодействие всех трех сторон процесса — оператора ДОМ.РФ, государственных структур и региональных властей. ДОМ.РФ в данной схеме обеспечивает поручительство и гарантирует качество финансового продукта, государство предоставляет субсидию, обеспечивающую дешевизну привлекаемых средств, а руководство региона, обладая всей необходимой информацией о его нуждах, предлагает для финансирования инфраструктурные проекты, реализация которых на сегодняшний день наиболее актуальна. Окончательное одобрение заявки осуществляет ДОМ.РФ, используя свои экспертные возможности. По мнению заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, именно ДОМ.РФ «с высочайшим качеством финансовой и проектной культуры может отбирать именно те проекты и структурировать их таким образом, что сможет обеспечить насколько возможно низкую доходность для конечного потребителя».

Локомотив экономики

Инфраструктурные проекты необходимы не только отдельным регионам, но и российской экономике в целом. Как заявляют эксперты, создание инфраструктуры — это масштабный технологичный процесс, который задействует целые цепочки производств, в результате чего каждый рубль, затраченный на создание инфраструктуры, приносит в бюджет несколько рублей. По мнению Алексея Моисеева, развитие инфраструктуры — один из ключевых драйверов развития экономики. «В бюджете на следующий год на инфраструктурные проекты заложено в разы больше средств, чем в прошлом году. Мы поддерживаем реализацию таких проектов. В ближайшее время также необходимо развивать инфраструктурные облигации», — отметил Моисеев.

По мнению первого заместителя главы Минстроя РФ Александра Ломакина, внедрение механизма использования инфраструктурных облигаций идет на пользу не только экономике, но и обществу. «Говоря о жилищном строительстве, мы говорим не о голых метрах, а о создании комфортной среды для жизни, которая позволит любой семье счастливо жить и уверенно смотреть в будущее, — заявил Ломакин. — Именно для этого был создан такой уникальный набор инструментов, как инфраструктурное меню. Облигации как один из инструментов обеспечивают очень широкий охват больших и важных проектов, нацеленных на развитие территорий».

При этом, однако, как утверждает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, чтобы инфраструктурные облигации содействовали выполнению поставленной цели, необходимо следить за качеством и эффективностью использования средств, особенно при масштабировании проектов. «Важно, чтобы эти механизмы использовались не только на центральных территориях — в областных центрах и вокруг, — говорит Наталья Трунова.

— В целом же, внедряемый инструмент должен быть максимально ориентирован на те принципы, которые провозглашены в стандартах комплексного развития территорий, и на те планы, которые уже приняты. Поэтому мы приветствуем тот факт, что инфраструктурные облигации с этого года могут использоваться также в секторе малоэтажного жилищного строительства, поскольку таким образом финансирование получат именно те проекты, которые будут строиться индустриальным способом и обеспечиваться всей необходимой инфраструктурой».