Сбросовые цены: брокеры предлагают услугу по продаже замороженных акций

Брокеры начали предлагать клиентам новую услугу — возможность избавиться от замороженных активов. Заявки на проведение подобных сделок уже принимают в «Финаме», узнали «Известия». Если инвестор найдет покупателя на свои заблокированные активы, то компания может провести между ними сделку, не исключают и в БКС. Другие участники рынка указывают, что клиентов не сразу предупреждают о дисконтах в 30–50% при продаже таких акций. Закон не запрещает сторонам договариваться между собой, отмечают эксперты, однако в НРД и в Euroclear бумаги всё равно останутся заблокированными.

Интересное предложение

Российским частным инвесторам предлагают избавиться от заблокированных ценных бумаг или приобрести их. В компании «Финам» уже принимают такие заявки, узнали «Известия». Ряд инвесторов попросил найти покупателей или продавцов, желающих совершить сделки с таким активом, рассказал изданию руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов.

— Подобные сделки проводятся между инвесторами, «Финам» в них выступает только посредником. Мы принимаем заявки и помогаем найти покупателя или продавца актива на рынке. Клиенты двух разных брокеров могут заключить внебиржевую сделку, и тогда замороженный актив перейдет от одного к другому, но при этом он всё равно останется заблокированным внутри Национального расчетного депозитария (НРД) до снятия ограничений, — пояснил он.

Со стороны клиентов фиксируется интерес к покупке, но в большей степени к продаже замороженных активов, дисконт зависит от конкретной бумаги, подчеркнул Дмитрий Леснов. По его словам, реализовать ценные бумаги, как правило, хочет инвестор, который нуждается в деньгах. Он не может ждать неопределенный срок до снятия санкций и готов продать актив с существенным дисконтом к рыночной цене.

Сбросовые цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Плюсы для каждой стороны очевидны: одна получает «живые» деньги за бумаги, вторая — актив по дешевой цене с потенциалом значительного роста в будущем, резюмировал он.

В «БКС Мир инвестиций» «Известиям» сказали, что разморозка иностранных активов российских инвесторов невозможна, поскольку они заблокированы на уровне Euroclear. Максимум, что возможно сделать — если клиент найдет покупателя на свои заблокированные бумаги, то БКС сможет провести между ними сделку, отметил руководитель департамента интернет-брокер организации Игорь Пимонов.

Россельхозбанк не реализует каких-либо специальных собственных программ по выкупу у клиентов заблокированных иностранных акций, сообщили «Известиям» в организации. Однако там знают, что некоторые компании предлагают клиентам схемы по выкупу таких активов с большим дисконтом.

— Как правило, схема работает следующим образом: инвестору предлагают стать клиентом брокера, и обещают ему помочь избавиться от замороженных активов и продать их. После открытия счета и перевода ценных бумаг клиенту предлагают выкупить у него заблокированные бумаги с дисконтом 30–50%. Покупателем часто выступает компания, принадлежащая собственнику брокера, но не являющаяся профессиональным участником рынка, — рассказали в Россельхозбанке. — Приобретая такие акции, покупатель берет на себя риск длительной блокировки.

Сбросовые цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Желающих воспользоваться такой услугой мало, отметили в банке: их было бы еще меньше, если бы брокеры изначально предупреждали о выкупе с дисконтом. Но инвесторов ставят «перед фактом», и некоторые по разным причинам соглашаются, подчеркнули там. Сейчас полностью заблокированными остаются иностранные акции и фонды на них, а также еврооблигации иностранных эмитентов, напомнили в РСХБ.

Об оказании подобных услуг некоторыми участниками рынка знают и в «Открытии Инвестиции». Но там, как и в РСХБ, не назвали имена компаний.

Справка «Известий» 3 июня ЕС ввел санкции против НРД. В связи с этим иностранные акции россиян, которые там учитывались, оказались заморожены. По оценкам ЦБ, стоимость таких активов граждан превышает 320 млрд рублей. Замороженными оказались акции почти 1 тыс. зарубежных компаний, в частности Amazon, Netflix, Alibaba Group, Spotify и др. Блокировки коснулись более 5 млн человек. 1 июля на базе Мосбиржи сформирован Клуб защиты инвесторов, который готовит коллективный иск по разблокировке бумаг.

О рисках и альтернативах

Активы, заблокированные в Euroclear, сейчас разблокировке не подлежат, поэтому они не могут сменить собственника на уровне этой европейской депозитарно-клиринговой системы , указал «Известиям» финансист, основатель комьюнити «Мультипликатор» Эван Голованов. Он отметил: легального прямого способа их разморозки или исхода инвесторов из таких ценных бумаг в данный момент нет.

— Профессиональные участники на своем уровне могут выкупать или менять собственника на такой актив, но его покупка для рядового инвестора бессмысленна. Так как сейчас есть возможности купить аналогичные бумаги, не заблокированные. Например, открыв счет в зарубежной брокерской компании, — добавил Эван Голованов.

Сбросовые цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если права на бумагу зарегистрированы в иностранном депозитарии, например Euroclear, то высока вероятность, что ввиду санкций он откажет в проведении записи по регистрации перехода прав собственности на активы, не исключил управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий. Поэтому при заключении сделки купли-продажи стороны должны понимать, что без такой записи покупатель не может быть собственником акций, а следовательно, и воспользоваться всеми правами акционера, подчеркнул он.

Но на практике участники таких сделок могут прописать этот момент, обусловив переход права собственности на ценные бумаги в будущем, при внесении соответствующей записи в иностранном депозитарии, когда будут сняты санкции, рассказал Никита Долгий. По словам эксперта, закон не запрещает сторонам договариваться между собой, но всё же стоит понимать, что в такой ситуации у участников сделки существуют определенные риски.

Сбросовые цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также он указал на альтернативные варианты, напомнив, что не на все доступные россиянам иностранные бумаги наложены ограничения. Например, блокировка не коснулась бумаг Apple, Tesla, Virgin Galactic и ряда других корпораций.