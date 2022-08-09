Ни туда, ни суда: инвесторы пожаловались в ЦБ на проблемы с исками против брокеров

В ЦБ начали поступать жалобы от частных инвесторов на то, что брокеры затягивают предоставление документов, необходимых для обращения в суд. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора. Речь о документах о владении активами, брокерском договоре и других бумагах, нужных для подачи исков против брокеров из-за нарушения прав и понесенных убытков. О таких проблемах «Известиям» рассказали клиенты ВТБ, компаний «Открытие Инвестиции» и «Альфа инвестиции», которые считают некорректной «миграцию» своих портфелей после введения американских санкций. Некоторые инвесторы говорят, что брокеры обещают выдавать документы «до года». В ЦБ напомнили: запросы клиентов должны обрабатываться максимум за 30 дней, а ряд справок положено выдавать в течение 10 дней.

От 10 дней до года

Частные инвесторы столкнулись с тем, что некоторые профучастники рынка акций затягивают сроки выдачи документов, необходимых для подачи судебного иска . Весной этого года брокерские подразделения крупных банков, потеряв возможность управлять иностранными активами своих клиентов из-за санкций США, начали переводить такие счета в другие организации . Однако «миграция» портфелей создала немало проблем, вынудив некоторых инвесторов готовить обращения в суд для защиты своих прав и компенсации потерь. Ранее «Известия» писали о том, что около сотни граждан готовят миллионные иски против брокеров.

Светлана из Санкт-Петербурга рассказала, что не может получить от ВТБ необходимые документы с начала июня . По словам женщины, она запросила несколько форм, подтверждающих покупку бумаг и владение ими, но в ответ получила лишь копию брокерского соглашения и неинформативные справки. Согласно ответу на запрос аналогичных документов в компании «Альфа Инвестиции», куда счет был переведен принудительно, владелец активов не установлен, отметила Светлана. Объяснить эту ситуацию и выдать нужные бумаги первый брокер категорически отказывается, «в итоге мне не с чем идти в суд» , добавила она.

Идти на иск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

О тех же сложностях говорят и другие инвесторы.

— 1 августа мы посетили отделение ВТБ . Запросили брокерский договор, но выдать нам его отказались, сказав, что он формируется в личном кабинете, хотя брокер сам нам ранее принудительно закрыл счет. Еще просили затратные документы, включающие справку о балансовой стоимости . Но, по словам менеджера, оказалось, что на их подготовку уйдет от десяти дней до года , — рассказала создатель Telegram-чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко.

По ее словам, запрашиваемые бумаги нужны для обращения в суд. По мнению девушки, брокеры нарочно тянут с выдачей документов, чтобы прошел срок исковой давности для таких дел, считает она.

В компании «Открытие Инвестиции» приходится выбивать документы с боем , поделился Даниил. По словам клиента, он обратился к брокеру еще в начале апреля . После нескольких звонков и походов в офис через месяц молодой человек получил депозитарный отчет. Актуальный брокерский договор, а также ответы на заявления о причинах преждевременной блокировки активов и принудительного перевода бумаг он до сих пор не получил , посетовал Даниил. Документы нужны для подтверждения прав на владение активами и получения каких-то подтверждений, почему бумаги не ликвидны, пояснил инвестор.

Об аналогичных проблемах с получением документов от компании «Альфа Инвестиции» рассказал Алексей. По его словам, необходимые бумаги пришлось ждать около двух месяцев.

«Известия» направили запросы во все упомянутые компании и другим крупным брокерам. В ВТБ сказали , что клиенты могут запросить пакет стандартных документов в офисе и дистанционно. Такие запросы обрабатываются в установленные законодательством сроки , отметили там: если банк не уполномочен предоставлять какие-то бумаги, то об этом граждан уведомляют в частном порядке. В компаниях «Открытие Инвестиции» и «Альфа Инвестиции» оперативно не ответили.

Идти на иск2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сроки выдачи всех документов установлены регламентом и соблюдаются, заявил представитель Freedom Financе. «БКС Мир инвестиций» предоставляет своим клиентам по запросу выписки о состоянии счета депо и операциях по нему депонента, брокерскую отчетность и различные справки, сказали в компании. Сроки их предоставления зафиксированы в регламентах депозитария и брокера, а также в стандартах Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

В НАУФОР отказались от комментариев.

Выдать нельзя игнорировать

В Центробанке «Известиям» сообщили, что получают обращения от инвесторов с подобными проблемами, но они единичны и роста их количества не наблюдается . В рамках базового стандарта защиты прав клиентов брокеров срок рассмотрения запросов граждан не должен превышать 30 дней , напомнили в регуляторе. Согласно положению ЦБ (№ 577-П), профучастник обязан по письменному запросу физлица в течение 10 рабочих дней предоставлять отчетные документы, содержащие информацию об операциях с бумагами клиента, предоставленных займах для маржинальных сделок, размере его задолженности по активам и их остатках , добавили там.

При неисполнении вышеуказанных требований инвесторы могут обратиться в ЦБ. Выдача иных бумаг, не предусмотренных нормативными актами, регламентируется договором с брокером, а в случае затягивания сроков клиенту следует решать эти вопросы в рамках гражданско-правовых отношений, заключили в регуляторе.

Действительно, по общему порядку для подачи искового заявления инвесторам нужно иметь договор на брокерское обслуживание, подтверждения о проведенных операциях, состоянии портфеля и другие бумаги, которые есть в отчете брокера, отметил президент «Национальной ассоциации комплаенс» Владимир Балакин. Когда обращение игнорируют после жалоб в саму компанию и регулятору, остается только идти в суд , считает он.

Идти на иск1 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Если все сроки по предоставлению положенных документов нарушены (согласно нормативным актам и брокерскому договору), то у инвестора есть все законные основания подать в суд, — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. — Но перед этим следует направить брокеру письменную претензию и после отсутствия ответа готовить иск .