Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го

Налогом со вкладов в 2023-м будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5% . Такими подсчетами поделились с «Известиями» участники рынка. Как сообщили в Минфине, дополнительных послаблений вводить не планируется и впервые налог по депозитам придется заплатить по итогам будущего года. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки . По ожиданиям аналитиков, в 2023-м при отсутствии шоков регулятор продолжит курс снижения этого показателя.

Налоговый отсчет

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021-го, однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога. Однако в следующем году послаблений уже не будет .

Правила начисления сбора также изменили. Ставка по-прежнему составит 13% , однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Ранее для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года , то есть в 2023 году — на 7,5%. Однако теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год . Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го, уточнили в Минфине.

Отдать с процентов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» Налог на доходы со вкладов впервые предложил ввести президент Владимир Путин в марте 2020 года на фоне пандемии. По его словам, все полученные по этому налогу дополнительные доходы должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Тогда предполагалось, что НДФЛ будут облагаться все доходы с депозитов, общий объем которых превышает 1 млн рублей.

При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода . Так, у клиента может храниться в банке и менее 1 млн рублей, но ему всё равно придется заплатить НДФЛ на проценты, отметил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Он объяснил: если потребитель открыл годовой вклад в марте 2022-го под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тыс. рублей, то он получит доход 105 тыс. рублей в марте 2023-го .

Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс., а только в 30 тыс . При этом неважно, что основная часть срока депозита пришлась на 2022 год, когда налог не взимался.

Отдать с процентов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма , подчеркнул Дмитрий Амиров. Так, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023-го, то клиенту придется уплатить по нему налог . При расчете будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход , рассказали в пресс-службе банка «Открытие». Всю информацию в ФНС предоставят банки , и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.

Ставка покажет

Объем средств на вкладах физлиц на конец 2022 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021-го , сообщили в пресс-службе Совкомбанка. Там отметили: доля клиентов, у который размер депозитов превышает 1 млн рублей, составляет примерно 20% . Будут ли они оплачивать налог, зависит от максимального размера ключевой ставки в следующем году и установленных процентов по вкладам.

Новая методика расчета налога на доходы со вкладов позволит минимизировать сборы для граждан, если будут происходить значительные колебания ставки Центробанка , объяснил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он отметил: учитывая экономическую нестабильность и резкие колебания ставки ЦБ в 2022-м, правительство изменило методику расчета.

Отдать с процентов Фото: агентство городских новостей «Москва»

Так, если ключевая ставка в 2023 году будет только снижаться и ее максимальный размер составит 7,5%, то необлагаемая сумма дохода будет равна 75 тыс. рублей , отметила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. Если же Банк России повысит ставку в следующем году, то увеличится и необлагаемая налогом сумма . При этом размер депозита значения не имеет, налог будет зависеть от реально полученного вкладчиком дохода по счетам во всех банках РФ, подчеркнула эксперт.

Вероятно, что в последующие периоды регулятор продолжит курс смягчения денежно-кредитной политики , ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил: в отсутствие новых существенных рисков усиления инфляции ключевая ставка может быть снижена до 6,5%.

Сумму налога клиент сможет увидеть в личном кабинете налогоплательщика, она появится примерно в феврале 2024 года, сообщил Петр Гусятников. По его словам, налоговая также будет рассылать квитанции по почте, однако лучше следить за этим самостоятельно, чтобы не пропустить письмо и не платить штраф . Учитываться будут доходы как по рублевым, так и по валютным вкладам. По последним размер дохода будет пересчитываться на рубли по курсу Центробанка на день получения процентов. При этом льготы в начислении этого налога не предоставляются, заплатить его придется также пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, уточнил Петр Гусятников.

В Центробанке и ФНС не ответили на запрос «Известий», рассматривается ли возможность продлить отмену налога на доходы со вкладов также на 2023 год.