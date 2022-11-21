Вкладно вышло: банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам

Крупнейшие банки еще раз увеличили ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой на уровне 7,5%. Об этом «Известиям» рассказали их представители. Кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25 п.п. При этом банки не исключили еще одного увеличения до Нового года в рамках сезонных предложений. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.

Ставка на рост

Несколько крупных банков в ноябре дополнительно подняли ставки по вкладам. Их доходность в среднем увеличилась от 0,5 до 2,25 п.п., причем в основном улучшились условия по долгосрочным депозитам, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках также растет четвертую декаду подряд и по итогам первой декады ноября достиг 6,9%, следует из данных регулятора. Такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки Центробанком. На последнем заседании 28 октября регулятор сохранил ее на уровне 7,5% годовых.

Так, банк «Открытие» недавно повысил ставки практически по всей линейке депозитов, рассказала заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» компании Мария Саенко. По ее словам, увеличение составило до 2,25 п.п. Потребители могут получить максимальную доходность по вкладам в банке, разместив средства на год под 8%, а новые клиенты — под 8,5%.

В Росбанке проценты по депозитам подняли с 16 ноября, наиболее значительно увеличилась доходность вкладов на год, сообщили в пресс-службе. Там уточнили: повышение составило до 1 п.п. Кроме того, с 17 ноября в банке увеличили доходность по накопительным счетам для новых клиентов — до 8,5% для массового сегмента.

Ценный вклад Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Абсолют Банке за последний месяц повышение ставок по вкладам составило от 0,5 до 1,45 п.п., отметил зампред правления Антон Павлов. Сильнее всего проценты выросли по депозиту без опции пополнения на срок от 9 до 12 месяцев. Так, раньше лучшие предложения действовали по депозитам на полгода, а сейчас на более длительный срок.

В МКБ уровень максимальной ставки по вкладам вырос в ноябре с 8,7 до 10%. Там запустили депозит на три года и именно по нему установили такую доходность, рассказали в пресс-службе кредитной организации. В банке добавили: некоторое повышение также произошло по среднесрочным продуктам.

По двум программам на срок от года до полутора лет ставка в этом месяце выросла на 0,5 п.п., отметили в пресс-службе Россельхозбанка. Там уточнили: максимальная прибыль по вкладу «Растущий доход» теперь составляет 8,5%.

По ряду опций кратно увеличили ставку также в ВТБ, добавив, что сейчас наблюдается тренд на возвращение средств вкладчиков в банковскую систему. Так, портфель сбережений физлиц в кредитных организациях за 2022 год может увеличиться на 18% к началу года — до 4,3 трлн рублей.

В Почта Банке ставки по ряду сберегательных продуктов увеличили в конце октября — на 0,75 п.п., до 7,5% по вкладу на год, и на 1 п.п., до 7% по депозиту на полтора года, рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов компании Геннадий Чаусов. По его словам, многие игроки в последние месяцы увеличивали доходность по долгосрочным вкладам, несмотря на сохранение уровня ключевой, чтобы привлечь средства на более длительный срок на фоне роста кредитования и повышения потребности в финансовых ресурсах.

Ценный вклад Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В ноябре количество вкладов на «Сравни», доходность которых превышает ключевую ставку 7,5%, выросло в 1,5 раза, отметила менеджер продукта «Вклады в Сравни» Мария Татаринцева. Она пояснила: в топ-30 банков по объему депозитов ставка выросла за этот месяц на 0,2 п.п., в среднем до 7,3% годовых, однако по отдельным предложениям с учетом промоакций и спецпредложений повышение составило 1–3 п.п. Так кредитные организации стараются вернуть деньги, которые были выведены клиентами после 21 сентября, сообщила Мария Татаринцева.

Вероятно, рост ставок связан с желанием банков привлечь вкладчиков, отметили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: отток депозитов в сентябре – октябре был умеренным, причем похожий процесс наблюдался в начале пандемии, а затем весной этого года. Клиенты часто забирали средства из предосторожности. Однако со временем неизрасходованные деньги возвращаются в банки. При этом уже в начале ноября наблюдался небольшой приток средств на счета граждан, рассказали в пресс-службе Банка России. При отсутствии дополнительных шоков там не ожидают дальнейшего существенного роста ставок по вкладам.

Предел не достигнут

За счет сезонных предложений проценты по вкладам могут еще подрасти на 0,2–0,3 п.п., немного превысив уровень в 7% по средневзвешенному уровню максимальных ставок в крупнейших банках, ожидает управляющий по анализу банковских и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, запуск сезонных предложений в конце года в том числе связан с пиком планового закрытия годовых депозитов физлиц. Однако в конце 2022-го этот фактор будет менее выражен из-за выгодных условий, которые банки предлагали весной по краткосрочным продуктам на 3–6 месяцев.

В Абсолют Банке также не исключили, что тренд на повышение ставок сохранится. До конца года они могут вырасти еще на 0,5–1 п.п., считает Антон Павлов.

Традиционно декабрь — высокий сезон для сбережений, когда проценты по вкладам достигают максимальных значений, поэтому банки могут еще улучшить условия по депозитам, согласилась Мария Саенко из «Открытия».

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В ближайшее время возможно еще небольшое повышение доходности долгосрочных вкладов и закрепление ставки в диапазоне 6,5–7%, считает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее словам, увеличение банками процентов без роста ключевой связано с недавними шоковыми оттоками наличности. Так, по итогам сентября объем средств населения в кредитных организациях снизился на 458 млрд рублей. Это значительно замедлило рост вкладов — с 6,6% на начало сентября до 4,4% к концу месяца, объяснила эксперт.

В последний раз банки массово повысили ставки по депозитам в конце сентября — начале октября в среднем в диапазоне 0,5–1 п.п. на фоне вывода наличных после объявления частичной мобилизации.