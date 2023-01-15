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Дорого богатым: в России выросли расходы на добычу сырья и топлива

К каким проблемам для бизнеса и отраслей это может привести
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Добыча и переработка нефти, газа и металлов в России стали более затратными. Это произошло отчасти из-за истощения запасов наиболее продуктивных месторождений, говорится в докладе Минэкономразвития о состоянии энергосбережения от конца декабря (есть у «Известий»). По добыче нефти РФ уже приблизилась к порогу рентабельности — наша страна вынуждена делать скидки при экспорте этого сырья из-за санкций. Сейчас зачастую нефть отгружается за $40 за баррель при себестоимости добычи в $15–25, отмечают эксперты. Доля энергозатрат в издержках может составлять до 15%, поэтому предприятиям необходимо повышать энергоэффективность, считают в ассоциации «Надежный партнер».

Затратные предприятия

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Российские компании приблизились к границе рентабельности по добыче нефти, сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Эксперт пояснил, что себестоимость добычи нефти в РФ может составлять $15–25 за баррель и выше в зависимости от сложности месторождений, при этом энергозатраты могут достигать 15% издержек. Сейчас из некоторых портов сырье отгружается по цене около $40–45 за баррель.

Учитывая, что у российских компаний растут издержки на логистику, переориентировку экспорта, а также импортозамещение оборудования, дополнительные энергозатраты осложняют бизнесу получение прибыли, хоть и не выступают ключевым фактором. Запас прибыльности производства у российских добывающих компаний пока есть, но на государственном уровне необходимо проработать повышение энергоэффективности производства, а также снижение влияния на бюджет дисконта российской нефти, как недавно поручил президент, — отметил Дмитрий Гусев.

Первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин уже заявлял, что себестоимость добычи нефти в России с учетом полного цикла затрат колеблется в диапазоне $15–45 за баррель.

Дорого богатым
нефть
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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6 января экспортная стоимость российской нефти Urals в порту Приморск опускалась до $37,8 за баррель на фоне отсутствия спроса в Европе и зависимости от поставок в Китай и Индию, писал Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель.

11 января президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продумать, как ограничить влияние дисконта на российский бюджет. Федеральный бюджет по итогам января может недосчитаться примерно 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов, отмечали в Минфине.

Чтобы сохранить в 2023 году заложенные министерством базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей, России необходимо добывать около 10 млн баррелей нефти в сутки при цене примерно в $60 за бочку, считает Дмитрий Гусев. Поэтому на фоне рисков снижения объемов добычи и повышенных дисконтов на российскую нефть необходимо развивать собственный танкерный флот для независимых поставок сырья, отказываться от услуг зарубежных ценовых агентств, а также снижать издержки добычи, в том числе повышая энергоэффективность.

Добывающая отрасль

О том, что в России выросли удельные расходы энергии на добычу и переработку сырья и топлива, говорится в докладе Минэкономразвития о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности от декабря 2022 года, с которым ознакомились «Известия». Документ подготовлен в конце прошлого года по итогам 2021-го.

Дорого богатым
газ
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Так, по итогам 2021-го расходы энергии при добыче газа выросли на 6,6% (15,5 кг условного топлива затраченной энергии на производство тонны продукции), нефти и газового конденсата — на 6,8% (28,8 кг), железорудного агломерата — на 2% (58,8 кг), при переработке газа — на 0,3% (47,4 кг). Это говорит в том числе об ухудшении условий добычи топлива по мере истощения запасов наиболее продуктивных месторождений страны, отмечается в документе. В 2021 году производство нефти и газа в России заметно выросло, что потребовало большего объема добычи на месторождениях с меньшими дебитами и более сложными геологическими условиями, отметили в Минэкономразвитии.

— Мы учитывали разные факторы, которые влияют на условия добычи полезных ископаемых в России. Кроме роста энергопотребления учитывается загрузка производственных мощностей, погода, уровень внедрения технологий и так далее. То есть любое колебание по ним могло повлиять на показатели удельного расхода, — отметили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в добывающие компании.

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Рост удельных расходов энергии на добычу и переработку сырья снижает рентабельность предприятий и уменьшает их чистый доход, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При сокращении запасов «традиционной» нефти количество трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) с каждым годом растет, что, в свою очередь, влияет на рентабельность добычи нефти, отметили в Минприроды.

Для примера, доля ТРИЗ, признанных сегодня в налоговом законодательстве, — около 30% всех запасов нефти, добавили в ведомстве. Рост издержек при добыче обязательно продолжится, пока не наступит так называемый пик ресурсов, после которого добыча становится невыгодной, что вынуждает закупать ресурсы в других странах, отметил директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Дорого богатым
майнер
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Снижение качества запасов и усложнение условий добычи — это общемировая проблема, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Например, себестоимость производства нефти с 1960–1990-х годов возросла, но частично проблема ухудшения качества запасов парировалась развитием технологий. Сегодня и в России, и в мире технологии позволяют извлекать те углеводороды, которые невозможно было извлечь 20–30 лет назад, добавил он.

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По данным главы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, созданный в РФ поисковый задел позволяет стране обеспечить минимум 27 млрд т рентабельных запасов углеводородов к 2050 году.

Издержки и рынок

Тенденция по росту издержек российских добывающих компаний продолжилась в 2022 году и сохранится в 2023-м из-за сокращения объема рынков на фоне санкций, а также роста налоговой нагрузки на предприятия, сказал «Известиям» руководитель экспертной группы РГО «СПГ и газохимия» Александр Климентьев.

Энергозатраты пока снижаются лишь при добыче песков, производстве гранул, крошки гальки, гравия — на 29% за 2021 год, железной руды (обогащение и производство концентрата) — на 9,8%, добыче угля — на 1%, производстве железорудных окатышей — на 2,7%, следует из доклада Минэкономразвития. В целом в 2021 году Россия смогла снизить энергоемкость добывающей промышленности на 1,3% (на 81 тыс. т условного топлива).

Дорого богатым
руда
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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По нефти история сложней — с 5 декабря 2022 года в силу вступили эмбарго на поставляемую морем российское сырье в Евросоюз, а также введен запрет на перевозку и страхование энергоресурса стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Это нанесло урон компаниям и экономике страны. Так, введение антироссийских ограничений привело к сокращению экспорта сырья морским путем из РФ на 22% в декабре до уровня 2,5 млн баррелей в сутки, писала The Wall Street Journal. О рисках снижения добычи нефти в России сообщал в конце 2022 года и вице-премьер Александр Новак: этот показатель может сократиться еще на 500–700 тыс. баррелей в сутки (примерно 5–7%) из-за потолка цен на российское сырье.

В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о запрете продавать нефть по контрактам, которые содержат «механизм фиксации предельной цены».

Коснулось снижение добычи и газа: в 2022 году она упала на 11,8% по сравнению с 2021-м до 672,57 млрд куб. м, писали СМИ. При этом нагрузка на основного производителя выросла — с 1 января 2023 года был увеличен налог на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» на 50 млрд рублей ежемесячно.

Впрочем, в Минэнерго «Известиям» сказали, что российские нефтегазовые компании последовательно реализуют политику по комплексному повышению энергоэффективности по всей цепочке производства: для каждого проекта компании формируют программы мероприятий по энергосбережению, рассчитывают экономию электроэнергии, которую затем анализируют и корректируют.

Дорого богатым
сотрудники
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Указанное в докладе Минэкономразвития повышение энергозатрат российских компаний несущественно, поэтому в целом оно не приведет к рискам для российского бизнеса, считает Дмитрий Гусев. Однако в России следует тщательнее прорабатывать вопрос энергоэффективности предприятий, отдельные компании и регионы уже показывают в этом направлении хорошие результаты, добавил эксперт.

Лидеры энергоэффективности

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Субъектами-лидерами в РФ с наибольшим количеством принятых отраслевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году оказались, согласно докладу, Крым (32, или 4,5% от общего числа всех отраслевых программ в области энергосбережения в стране), Удмуртия (29, или 4%), Якутия (29, или 4%), Курская область (29, или 4%), Мордовия (27, или 3,8%), Краснодарский край (26, или 3,6%).

— Фактический объем финансирования региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году вырос на 16% по отношению к предыдущему году и достиг 161 млрд рублей, в том числе за счет бюджетных средств — 50,5 млрд рублей, внебюджетных средств — 110,5 млрд, — сказал «Известиям» первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

Одним из показательных проектов по повышению энергоэффективности в субъектах РФ в 2021 году в докладе ведомства приводится проект правительства Курской области, которое заключило энергосервисный контракт на модернизацию освещения региональных дорог.

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