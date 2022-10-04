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Понять и растить: несырьевой экспорт избавят от разночтений

Изменения в законодательстве помогут улучшить господдержку отраслей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Понятие «несырьевой неэнергетический экспорт» (ННЭ) закрепят на законодательном уровне. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Принятие документа позволит увидеть реальную картину изменения показателей российского несырьевого энергетического экспорта. Специалисты полагают, что изменения будут выгодны для химпромышленности, металлургии высокого передела и отраслей между «сырьем» и готовыми изделиями. Подробности — в материале «Известий».

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Как следует из пояснительной записки, появление понятия «несырьевой неэнергетический экспорт» создает единообразный подход к классификации различных товарных позиций. Осенью правительство должно будет утвердить перечень кодов товаров в этой категории в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Как уточнили в РЭЦ, в России уже длительное время действует ряд государственных программ по поддержке ННЭ. Однако понятие «несырьевой неэнергетический экспорт» не было закреплено законом. Это важно для адекватной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Например, когда между Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» возникают разногласия в части позиций по несырьевому неэнергетическому экспорту.

Понять и растить
Участник Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Центре стратегических разработок (ЦСР) разъясняют, что необходимость законодательного закрепления понятия назрела давно. Системная государственная поддержка несырьевого неэнергетического экспорта осуществляется с 2016 года. Тогда были утверждены первые приоритетные проекты, в том числе «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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В 2018 году поддержка стала еще более масштабной благодаря принятию Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Из-за отсутствия в законодательстве четкого определения несырьевого неэнергетического экспорта возникает поле для разночтений в части понимания, какие категории товаров могут быть отнесены к несырьевым неэнергетическим. В том числе это касается получения поддержки, статистического учета и формирования отчетности в рамках контроля за целевыми показателями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— Важно, чтобы новый перечень был максимально схож с уже существующим, иначе выстроенная система поддержки и планы экспортеров могут быть пересмотрены, что даст негативный эффект, особенно для тех, кто не попадет в новый перечень, но рассчитывал на поддержку, — говорит старший эксперт направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Илья Стрелков. — В дополнение к этому статистические данные и система контроля достижения целевых показателей национального проекта также будут требовать корректировки и выстраивания сопоставимых рядов данных для преемственности информации.

Понять и растить
Терминально Логистический Центр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Определение отраслей, которые получат поддержку, будет зависеть от того, какие товары попадут в новый перечень. Вероятнее всего, кардинальных изменений по сравнению с действующим списком ожидать не стоит, предполагают в ЦСР. По замечаниям экспертов, возможны изменения среди товаров среднего передела по итогам уточнения степени их переработки. Например, постоянно идут дискуссии касательно золота (его включали в перечень, потом исключали), некоторых продуктов нефтепереработки (в том числе битумов).

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Новые драйверы роста

Внешней торговле нужны новые драйверы роста, а это прежде всего продукция с высокой добавленной стоимостью, востребованная в странах Азии, Латинской Америки и иных освобождающихся от колониализма уголках нашей планеты.

— До принятия закона статистика внешней торговли всё еще не имела необходимой детализации, — говорит партнер практики Налогов и права компании «Деловой профиль» Александр Силаков. — Укрупненные данные по видам экспорта содержат такие позиции, как «черные металлы и изделия из них», причем понять, сколько приходится на маржинальную продукцию высоких технологических переделов, а сколько на банальный сляб, в настоящее время не так-то просто. Есть ряд проблем и с такими категориями, как «продукция химической промышленности, каучук» без выделения таких востребованных на рыках позиций, как, например, полиэфирные волокна.

Понять и растить
Производство аммиачной селитры на заводе КАО "Азот" в Кемерове
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Изменения в законодательстве по несырьевому неэнергетическому экспорту поможет организовать господдержку приоритетных отраслей для реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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По мнению эксперта «Делового профиля», принятие законопроекта выгодно химической промышленности (прежде всего высокомаржинальной малотоннажной химии), металлургии высокого передела и иным отраслям, которые находятся между собственно «сырьем» и готовыми изделиями. Это очень существенные объемы в структуре экономики. Причем это ключевые направления, которые помогут подтянуть нашу промышленность на новый уровень и решить проблемы импортозамещения.

Старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов отмечает, что пока еще нет четкой уверенности в том, что инициатива будет действенной. По словам эксперта, необходимо начинать с технического задания и определять необходимый глоссарий и законодательную базу.

— Развитие собственных позиций «несырьевого неэнергетического экспорта» — дело не одного дня и даже не пятилетки, — говорит Блинов. — Тут масса возможностей для самых разных отраслей российской экономики и бизнеса, но вот потянет ли всё это бизнес в текущих экономических условиях — вопрос открытый.

Понять и растить
Производство калийных удобрений в Волгоградской области
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Эксперты подчеркивают необходимость ухода от «голландской болезни». Но как будет реализовываться программа — понять крайне трудно, отмечают специалисты. Например, у Китайской Народной Республики на реализацию похожего национального проекта ушло около 20–30 лет в условиях огромных капиталовложений со стороны западных стран и жесткой политики коммунистической партии.

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— Посмотрим, что будет у нас в сухом остатке, — говорит Роман Блинов. — Цель поставлена вполне здравая, но вот взаимодействие самых различных ведомств и организаций в рамках всего процесса реализации оставляет желать лучшего. В рамках развития программ и выхода на реализацию так называемого несырьевого неэнергетического экспорта в нашей стране есть множество путей для движения, но путь этот будет неблизким. Особенно принимая во внимание то, что большинство вопросов развития нашей экономики местами упирается в «голландскую болезнь». Поэтому теперь, начав с «глоссария», необходимо будет перейти к реальной реализации инициатив в жизнь.

По версии ЦСР, развитию несырьевого экспорта мешают следующие факторы:

  • в глобальные цепочки поставок всё еще не включен широкий круг предпринимателей;
  • продукция нередко проигрывает конкуренцию по качеству и цене зарубежной;
  • объемы торговли услугами опережают объемы торговли товарами;
  • западные санкции;
  • значительная часть экспорта идет от компаний в восьми регионах;
  • на экспорт всё еще невыразительно представлены цифровые технологии;
  • господдержка должна ориентироваться не только на крупный бизнес и госкорпорации, но и на малый и средний.

В Минпромторге и Минэке не отреагировали на запрос «Известий» о том, какие регуляторные и мотивирующие нововведения в ближайшее время ждут российский несырьевой энергетический экспорт.

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