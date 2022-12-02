Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России

Россия не будет поставлять нефть в страны Евросоюза, даже если ценовой потолок составит $200 за баррель . Об этом «Известиям» заявили в профильном комитете Госдумы . 1 декабря государства объединения предварительно договорились установить ценовой предел в $60. При этом ЕС рассчитывает на механизм корректировки — лимит будет пересматриваться дважды в месяц, чтобы удержать его на уровне на 5% ниже рыночной стоимости сырья из РФ. Европейцы пытаются успеть согласовать все тонкости до вступления в силу нефтяного эмбарго 5 декабря, чтобы снизить издержки этой меры для рынка. Однако процесс до последнего затягивает Варшава .

Внести корректировки

2 декабря страны ЕС вновь встретились для согласования ценового порога на российскую нефть. Днем ранее они предварительно остановились на $60 за баррель . Об этом Reuters сообщил диписточник, добавив, что объединение также рассчитывает на механизм корректировки.

Как объяснил Bloomberg, он предполагает возможность пересматривать потолок дважды в месяц . При этом, согласно проекту документа, в любом случае предельная стоимость российского сырья должна быть на 5% ниже, чем его рыночная цена . Как рассказал агентству источник, при каждом пересмотре будет учитываться множество факторов, в том числе изменения рыночных цен, а также фискальные и экономические условия в РФ.

Страны ЕС пытаются согласовать порог цен на нефть с 23 ноября . Идея этой меры против РФ принадлежит странам G7. На прошлой неделе они предложили установить предельную цену на уровне $65–70 за баррель без механизма корректировки. Однако Польшу, Литву и Эстонию это не устроило: они настаивали на $30 за баррель . Позиция этих стран затянула процесс согласования, хотя ЕС торопится с решением до 5 декабря — в этот день в силу вступит нефтяное эмбарго РФ.

Потолок нефтяной Фото: ТАСС/Егор Алеев

Справка «Известий» Нефтяное эмбарго вошло в шестой пакет санкций ЕС против РФ. Он был согласован еще 2 июля, но отказываться от российского сырья страны объединения решили поэтапно. 5 декабря в силу вступает запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю. При этом он не касается перекачки по трубопроводам. Поскольку Германия и Польша отказались от любых форм поставок российской нефти, к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на него приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой ЕС у России. В восьмом пакете мер (включал планы объединения на установление ценового порога на российскую нефть) механизм нефтяного эмбарго был немного скорректирован.

Варшава — единственная из тройки пыталась до последнего выторговать свои условия . Хотя ЕС рассчитывал уже в пятницу, 2 декабря, опубликовать документ об установлении порога цен на российскую нефть. При этом минфин США заявил к вечеру 1 декабря, что ЕС сможет согласовать лимит до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

По информации Bloomberg, переговоры перенеслись с четверга на пятницу, поскольку Варшава пытается продвинуть более жесткие меры в девятом пакете санкций, прежде чем согласиться на предельную стоимость российской нефти на уровне $60 за баррель. Высокопоставленный представитель коалиции стран G7 и Австралии сказал агентству, что государства должны договориться о предельной цене в ближайшие дни, самое позднее — 5 декабря.

Потолок нефтяной Фото: ТАСС/Пресс-служба ССК «Звезда»

По данным Eurostat (статистическая служба ЕС), российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в январе–сентябре 2022 года составил 80 млн т на сумму €46,75 млрд, тогда как в аналогичном периоде 2021-го речь шла о 84,37 млн т на сумму €33,44 млрд . Самые крупные поставки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС были в январе и феврале. Меньше всего сырой нефти и нефтепродуктов Евросоюз закупил у России в августе и сентябре. При этом основными импортерами до августа–сентября были Нидерланды, Германия и Польша.

Снизить риски

На фоне неуспехов при согласовании ценового порога в ЕС стали звучать идеи о том, что эта мера может вовсе заменить нефтяное эмбарго . Один из источников Reuters ранее сообщал, что «более жесткие» меры в виде эмбарго будут применены только в случае, если ЕС не договорится о введении потолка цен.

Но всё же основная цель введения потолка — это как раз попытка сгладить последствия нефтяного эмбарго против РФ . США рассматривают этот механизм как инструмент сохранения российской нефти на рынке при одновременном ограничении доходов России. Риск заключается в том, что, если потолок будет слишком низким, Москва сократит добычу и это приведет к росту мировых цен на сырье.

— Задача вводимого потолка — не «наказать» Россию, а сохранить для нее привлекательность нефтяного экспорта и обеспечить Западу возможность получения российского сырья де-факто в обход собственных же санкций , через механизмы перепродажи и «серого» рынка, — отметил в разговоре с «Известиями» доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

Потолок нефтяной Фото: ТАСС/Александр Рюмин

При этом вице-премьер Александр Новак ранее заявил: в случае введения потолка Москва не будет поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к этому механизму. По его словам, поставки будут перенаправлены партнерам, которые придерживаются рыночного принципа. При этом он не исключил, что Россия может сократить добычу нефти. РФ не будет поставлять нефть в страны ЕС никаким образом, если они установят ценовой лимит , подтвердил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

— При этом при введении таких ограничений нефть на рынке подорожает. Сначала на 10–15%, а в обозримом будущем — еще больше . Так что главным проигравшим будет Европа, которой придется покупать более дорогую арабскую и американскую нефть, — отметил депутат.

При этом Россия, по его словам, от порога не проиграет, поскольку сможет диверсифицировать поставки — пусть и с учетом скидки. При этом парламентарий считает, что ЕС выбирает порог ближе к рыночной цене, а не популистские предложения Польши, но пытается создать видимость конструктивного подхода.

— Даже если бы они установили порог в $100 или $200 за баррель, мы бы отказались от сотрудничества. Они же планируют пересматривать этот лимит дважды в месяц, а значит, им ничего не мешает позже определить потолок в $10 , — добавил Игорь Ананских.

Александр Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме 29 ноября подчеркнул: санкции Запада против России, в частности введение ценового потолка для нефти из РФ, несут в себе серьезный риск дефицита энергоресурсов.

Потолок нефтяной Фото: РИА Новости/Павел Львов

Впрочем, ЕС не останавливается на недостигнутом и теперь берется за порог цен на российский газ . Эту меру послы стран объединения тоже решили обсудить 2 декабря. Как сообщает газета Financial Times, речь идет о лимите в €264 за 1 МВт·ч. Хотя первоначально Еврокомиссия предлагала более высокую цену — €275 за 1 МВт·ч.

Индульгенция на поставки

ЕС специально выбирает такой порог, который был бы выгоден РФ , считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Цены должны находиться на уровне, при котором мы будем терять деньги на каждом барреле, но за счет европейских морских перевозчиков объем добычи в нашей стране будет увеличен, а с ним увеличится и экспорт , — пояснил он «Известиям». По его словам, в настоящий момент рост поставок возможен в пределах 0,6 млн баррелей в сутки.

Примечательно, что потолок может даже поспособствовать росту цен на российскую нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предполагает Валерий Андрианов.

— По сути, потолок — это «индульгенция» со стороны Запада на поставки российской нефти на любые рынки (за исключением тех, которые ввели прямое эмбарго), но при условии ценовых ограничений. Так что по потолочной цене Россия, если захочет, сможет торговать своей нефтью свободно почти по всему миру и не будет необходимости снижать цену для какого-то конкретного рынка, в том числе АТР, — отметил он.

Потолок нефтяной Фото: РИА Новости/Павел Львов

По его мнению, желающих купить российское сырье появится немало, в том числе среди западных компаний и трейдеров, которые захотят на этом подзаработать, «покупая нефть по потолочной цене и перепродавая ее по более высокой стоимости». Поэтому конкуренция за российские углеводороды будет только возрастать . Более того, не исключено, что в итоге в Азии могут установиться цены на нашу нефть, которые превысят предельный уровень. Таким образом, будет выгоднее без оглядки на потолок покупать ее в России, нежели переплачивать спекулянтам, резюмировал Валерий Андрианов.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников, в свою очередь, уверен, что из-за потолка российский экспорт в декабре–феврале может уменьшиться на 1–1,5 млн баррелей в сутки .

— Вкупе с возможным сокращением добычи со стороны стран ОПЕК+ это должно привести к росту цен на нефть Brent выше $100 за баррель, — сказал он «Известиям».