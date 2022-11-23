Как отрезали: зачем вводят экспортную пошлину на бензин и дизель

С 2023 года вводится дополнительная экспортная пошлина на бензин и дизтопливо, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и за которые был уплачен демпфер. Наведение порядка в этом вопросе не приведет к сокращению добычи, переработки или продаж топлива на внешние рынки, уверены специалисты. По прогнозам экспертов, корректировка демпферного механизма в том числе позволяет подготовиться к грядущему росту цен на нефть этой зимой и не допустить их перегрева внутри страны. В Минэке считают, что существенного влияния на цену топлива эта мера не окажет, поскольку не затронет деятельность крупных нефтепереработчиков. Подробности — в материале «Известий».

Догнать реальность

Правительство введет пошлины на экспорт бензина и дизтоплива с демпфером. Новая заградительная мера призвана не допустить вывоза на экспорт топлива, которое предназначается для внутреннего рынка и по которому из бюджета выплачивается демпфер.

В Минэнерго отмечают, что это позволит более уверенно прорабатывать дополнительные механизмы стабилизации внутреннего топливного рынка. Например, расширение демпфера, если это потребуется. При этом применять подобные меры можно будет, не опасаясь, что этими преимуществами воспользуются участники рынка, направляющие на экспорт нефтепродукты, приобретенные на внутреннем рынке, разъяснили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго.

Как отрезали_1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Справка «Известий» Демпфер — механизм, смягчающий колебания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В отношении оборота топлив демпферный механизм начал применяться в РФ с 1 января 2019 года. Он призван выровнять привлекательность экспорта и отгрузки на внутренний рынок для производителя нефтепродуктов и обеспечить достаточную для ведения бизнеса маржинальность розничного рынка. «Демпфер» рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и внутренней ценой. Если эта разница положительная, а экспорт нефтепродуктов становится выгоднее поставок на внутренний рынок, тогда государство «помогает» нефтяным компаниям, если разница отрицательная — наоборот, нефтяники вносят деньги в госбюджет.

Проект изменений предусматривает введение с 1 января 2023 года заградительной надбавки к экспортной пошлине на бензины и ДТ в размере 20 тыс. рублей за тонну: она будет применяться к декларантам, у которых отсутствуют налоговые свидетельства, в том числе на переработку нефтяного сырья, то есть к трейдерам.

— Это решение — одна из стадий реализации ранее озвученной Минфином России меры по противодействию экспорту топлива, закупленного на внутреннем рынке с демпфером в составе цен, — рассказал член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. — Предполагается, что для производителей нефтепродуктов размер таможенной пошлины при экспорте бензинов и ДТ не изменится, так как изначально для этих объемов демпфер не предусмотрен .

Нововведения, связанные с регулированием и корректировкой демпферного механизма, призваны законодательно догнать практику, отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Суть в том, что как только появился механизм, который помогает избежать или хоть как-то оптимизировать расходы для нефтяной отрасли, государство это рационально и ожидаемо пресекает. Вспомним, что несколько лет тому назад механизм демпфера появился, чтобы не возникало перекоса между экспортом и импортом при резком отклонении цен в любую сторону. В реальности ставки регулярно пересматриваются, чаще в ухудшающую для нефтяных компаний сторону. Прямое следствие действия демпфера — стабилизация цен на бензин внутри страны, отсутствие дефицита и равномерное распределение по регионам, разъясняет эксперт.

Между тем ни одна экономика, за редким исключением, не функционирует изолированно и, конечно же, испытывает влияние мировой. Так, с 5 декабря начинает действовать потолок цен, установленный ЕС на сырую нефть, а с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты. Эта мера неизбежно вызовет рост мировых цен, поскольку иные предложения на покрытие энергонужд Европы будут сильно дороже из-за роста спроса, ограниченного предложения и дорогой транспортировки. При этом РФ четко выразила позицию, что продавать в убыток не намерена. По мнению Косаревой, корректировка демпферного механизма в том числе позволяет подготовиться к грядущему росту цен на нефть этой зимой и не допустить перегрева цен в России.

Новое изменение системы выплаты демпфера вполне оправданно, убежден эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Ведь зачастую компании экспортировали те объемы нефтепродуктов, на которые получили выплату из бюджета в рамках демпфирующего механизма, — объясняет Игорь Юшков. — И это позволяет им фиксировать даже двойную прибыль. Ведь компания получила выгоду от того, что экспортировала нефтепродукты по высоким ценам, а потом еще и от государства получила деньги фактически не за что. Прежде такая практика не вызывала существенных протестов у государства, так как сложно отслеживать объемы подобных операций и доказывать, что отдельные партии ушли именно в другие страны и так далее. В данный же момент в России сверстан бюджет на следующие годы с дефицитом, и у правительства стоит четкая задача — сокращать расходы и увеличивать доходы.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Капранова напоминает, что благодаря демпферу в течение нескольких лет рост цен на АЗС удавалось удерживать в пределах инфляции, что позволяло сохранять доступность топлива для потребителей, доходность нефтяных компаний, а также сдерживать желание компаний необоснованно увеличивать цены в розничной продаже. Этот механизм позволил удержать рост цен на бензин на АЗС в 2019 году на уровне инфляции, в 2020 году он составил 2,5% — почти в два раза ниже инфляции. Изменение ситуации в стране и в мире в 2021–2022 годах и вызвало необходимость корректировки данного механизма. По мнению Капрановой, предстоящие изменения могут вполне благоприятно сказаться на маржинальности нефтепереработки российских интегрированных нефтяных компаний.

В последние месяцы нефтекомпании перенаправили поставки нефти из Европы в Азию, а нефтепродуктов — на внутренний рынок. В результате поставки на отечественный рынок за 10 месяцев текущего года выросли на 30% и достигли 41,6 млн т. Выплаты же по демпферу за 10 месяцев троекратно превысили показатели всего прошлого года (они составили 1,9 трлн рублей).

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов замечает, что высокие выплаты нефтяным компаниям в этом году объясняются резким падением внутренних цен, поскольку прежние каналы экспорта нефтепродуктов менее доступны из-за санкций.

«Обратный демпфер»

Проблема заключается в том, что все нефтегазовые налоги в РФ, включая демпфер и обратный акциз, рассчитываются по формуле цены, привязанной к котировкам на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, поясняет исполнительный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» Тамара Сафонова. Исключение составляет акциз на нефтепродукты, который установлен в рублях, но он не входит в группировку нефтегазовых доходов.

— В течение 2022 года индекс экспортной альтернативы на бензин и дизельное топливо был значительно выше средней оптовой цены реализации на нефтепродукты на внутреннем рынке, — отмечает Тамара Сафонова. — Так, в 2022 году по бензину такой ценовой дисбаланс составлял от 18 тыс. до 99 тыс. рублей за тонну, по дизельному топливу — от 19 тыс. до 100 тыс. рублей за тонну. Такой ценовой дисбаланс привел к тому, что компаниям-производителям безусловно выгодно было осуществлять экспорт относительно внутренних поставок.

В настоящее время экспорт нефти и нефтепродуктов осуществляется в режиме жестких ограничительных мер. С 23 ноября западная коалиция планирует ввести потолок цены на российскую нефть, поставляемую морским транспортом, а с начала декабря будет отказано в страховании судов, перевозящих нефть, за которую заплатили выше установленной цены.

— Страхование рисков, возникающих при нефтяных перевозках, необходимо на случай непредвиденной аварии судна, данная мера позволяет избежать огромных расходов в случае разлива нефти и нефтепродуктов , — отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. — В основном, 90%, судовладельцы при страховании пользуются услугами International Group of P&I Clubs (Англия).

Напомним, что в прошлом году в России было добыто 524 млн т нефти, из них экспортировано 230 млн т, при этом практически 50% продаваемой за рубеж нефти доставляется морским путем.

— Отсутствие страховки затруднит проход судов в Средиземное море, через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролируются Турцией, — отмечает Хаджимурад Белхароев. — Думаю, что Турция, возможно, будет требовать страховать риски на подконтрольной ей морской акватории, у турецких страховщиков. Транспортировка по Балтийскому морю будет блокироваться Данией и Швецией, так как путь пролегает через их воды. Остаются порт Мурманска и дальневосточные терминалы.

В текущем году весь экспорт, включая дальнее зарубежье, составляет отгрузку 194,5 млн т, в страны СНГ — 10 млн т. Поставки в оба направления продолжаются. Соответственно, подчеркнул эксперт РУДН, при таком экспортном потенциале государству необходимо подготовить необходимый правовой механизм для поддержания нефтяной отрасли.

— В складывающейся ситуации это реальный рабочий механизм, который поможет отечественным нефтяным компаниям остаться на плаву , — убежден Хаджимурад Белхароев. — Эксперты прекрасно понимают, что при затруднениях с поставками нефти и нефтепродуктов из России мировой рынок отреагирует повышением стоимости, падения рынка в данном случае не ожидается. Нефтяную отрасль придется поддерживать — поэтому, исходя из прогнозов развития ситуации на рынке, государство обоснованно берет на себя обязательства по спасению нефтяной отрасли.

Белхароев отмечает, что интересы государства в данных обстоятельствах заключаются в том, чтобы спасти нефтяную отрасль при затруднениях с экспортом.

— Допускаю, что государственный бюджет нашей страны при негативном развитии сценария понесет дополнительные убытки, — говорит он. — Эти расходы возмездные, после нормализации обстановки вокруг нашей страны компании начнут в обычном порядке экспортировать нефть и нефтепродукты, бюджет страны, как и прежде, начнет пополняться за счет налоговых отчислений. При негативном сценарии, а именно из него и надо исходить, меры, предлагаемые руководством страны, гарантируют нефтяной отрасли прямую государственную поддержку от различного рода колебаний на рынке.

Ну а пока, по словам главного эксперта ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ», председателя Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Тамары Канделаки, главная проблема с экспортом нефтепродуктов — в закрытии количественных и стоимостных данных об экспорте.

— Раньше ФТС эти данные раскрывала, теперь нет, — отмечает Тамара Канделаки. — Причем по факту данные оказались закрыты для отечественных информагентств, зарубежные источники публикуют статистику — по данным импортеров, из этих данных следует, что импорт нефтепродуктов в Европу из России снижается. Исторически в ЕС из России экспортировались главным образом дизельное топливо и нафта (прямогонный бензин) на нефтехимию. Логично предположить, что выпавшие объемы импорта этих нефтепродуктов из России могла заместить, например, Индия, которая, как опять же пишут зарубежные источники, нарастила импорт сырой нефти из России.

Канделаки считает, что в настоящее время Россия профицитна по нефтепродуктам. Происходящие время от времени локальные топливные кризисы , по ее мнению, скорее связаны с недостатками существующей системы налогообложения бизнеса, а также с чехардой вокруг ценообразования и налогового бремени, которые «по сути привязаны» к котировкам мирового рынка и курсу доллара. Всё это вместе приводит к росту цен на стелах АЗС, подчеркивает она.

Впрочем, в какую сторону склонится развитие ситуации с поставками из России, можно будет прогнозировать после очередной министерской встречи ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря 2022 года. При благоприятном исходе покупатели, которые поддержали ограничительные меры против нашей страны, сами будут искать механизмы взаимодействия с российскими компаниями.