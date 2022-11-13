«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре

За последние семь месяцев только два из шести условных инвестиционных портфелей, составленных аналитиками «Финама» по запросу «Известий», показали доходность выше, чем нынешние показатели годовой инфляции в России. Две самые проигрышные стратегии на данный момент — инвестиции в зарубежные валюты, причем как в классические, так и в экзотические. Подробнее — в материале.

Итоги месяца

В октябре российский фондовый рынок воспрянул после достижения локального дна на фоне объявления частичной мобилизации в России, восстановив половину утраченных ранее позиций: по итогам торгов 26 сентября индекс Мосбиржи составил 1933 пункта, а 31 октября — уже 2166 пунктов.

Этому способствовало сразу несколько факторов. Однако, по мнению многих аналитиков, интерес инвесторов в основном был вызван главной финансовой темой месяца — выплатой и объявлением дивидендов крупнейшими российскими компаниями, в числе которых «Лукойл», «Татнефть», «ФосАгро», «НОВАТЭК» и «Газпром».

В целом для держателей многих «голубых фишек» октябрь оказался весьма положительным месяцем: акции «Роснефти» за этот период подорожали на 16%, Сбербанка — на 11%, МТС — на 14,6%, «Полюса» — 10,5%.

Октябрь принес позитивные новости и для тех инвесторов, которые отдают предпочтение иностранным ценным бумагам: ЕС частично разморозил активы российских частных лиц, а СПБ Биржа открыла торги акциями еще 42 компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Классический валютный портфель из долларов и евро в октябре немного усилил свои позиции, но в целом с начала биржевого эксперимента «Известий» и «Финама» по-прежнему остается в числе аутсайдеров. Так, за месяц он подорожал на 5,5% в рублевом выражении — до 144,5 тыс. рублей. В сравнении с первоначально вложенными в него 200 тыс. рублей он показывает отрицательную доходность — минус 27,7%.

По словам инвестконсультанта ФГ «Финам» Ивана Пухового, в октябре рубль в целом немного ослаб к основным валютам, но такие колебания остаются в рамках общей волатильности валютных пар. Аналитик указывает и на то, что в целом крепкое положение рубля даже привело к корректировке валютных прогнозов на правительственном уровне. Этому в том числе поспособствовало и то, что риски очередных санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) выпали из актуальной экономической повестки.

— Стоит обратить внимание, что правительство и ЦБ пересмотрели свои прогнозы в сторону более сдержанного ослабления рубля — до диапазона 65–68. Риск наложения санкций на НКЦ пока что отошел на второй план, — комментирует ситуацию на валютном рынке Иван Пуховой.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Портфель из экзотических валют тоже не показал каких-либо неожиданных изменений по результатам октября. Причина — всё тот же крепкий рубль. За месяц он подорожал на 2,6%, до 111,1 тыс. рублей, и по-прежнему остается самым неудачным решением, которое мог принять в начале апреля частный инвестор, из шести.

Динамика этого портфеля также будет зависеть от макроэкономических показателей, но в целом сейчас можно констатировать, что чересчур крепкий рубль создает определенные проблемы для бюджета, снижая выручку экспортных компаний и соответствующие налоговые поступления в бюджет. В этой ситуации покрытие его дефицита возможно через дополнительные заимствования Минфина на внутреннем рынке или за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Портфель из государственных долговых ценных бумаг (ОФЗ) по-прежнему дает положительную доходность как за счет ежемесячной выплаты купонов, так и из-за роста стоимости бумаг отдельных выпусков. За месяц он принес инвесторам еще 2,1% доходности в рублях и 10,9% с начала эксперимента. На конец октября суммарная стоимость портфеля составила 221,8 тыс. рублей.

Аналитики «Финама» считают целесообразным продолжать реинвестировать купонные выплаты в бумаги тех же выпусков. Тем не менее инвесторам, выбравшим именно такую стратегию, нужно иметь в виду видимое окончание цикла снижения ключевой ставки Банка России. В случае изменения риторики регулятора и намеков на возврат к ее повышению можно будет локально наблюдать снижение стоимости облигаций, особенно с долгим периодом погашения.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Портфель из корпоративных облигаций крупных эмитентов и Мособласти за месяц прибавил 2,5%, или 13,6% в сумме с начала эксперимента. В конце октября его стоимость составляла 227,1 тыс. рублей против первоначальных 200 тыс. рублей.

В целом этот портфель ведет себя так же, как и предыдущий, но волатильность в нем несколько выше. Поэтому даже без купонных выплат он подорожал на 0,4 п.п. больше, чем набор из ОФЗ.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Инвестпортфель из акций крупнейших российских эмитентов по итогам октября показал доходность плюс 8,1% во многом благодаря общим позитивным настроениям на рынке после его стремительного падения в конце сентября. Но на длительном отрезке времени этот портфель всё еще находится в заметном минусе: от первоначальных 200 тыс. рублей в нем осталось только 168,7 тыс., даже несмотря на выплату дивидендов. Общий итог за 7 месяцев инвестирования — минус 15,6%.

Из позитива в этом портфеле можно отметить дивидендный гэп «Газпрома», который оказался значительно ниже объема выплат в адрес инвесторов. В целом это можно считать неким приятным бонусом для держателей акций компании.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Вишенка на торте — высокорисковый инвестиционный портфель, показавший самую сильную динамику как внутри месяца, так и с начала всего эксперимента. К концу октября его стоимость составила 250,8 тыс. рублей — это плюс 18,3% за месяц и плюс 25,4% с начала эксперимента.

Стремительный рост котировок, в частности, наблюдался у ДВМП (FESH) — с 30,4 до 37,4 рубля за акцию. Это объясняется смещением импортно-экспортного фокуса всей России на азиатский рынок. Почти на четверть подорожали и акции провайдера решений по кибербезопасности Positive Technologies — с 1012 до 1275 рублей за единицу.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).