Опять 7,5: Центробанк поставил на паузу изменение ключевой ставки

Полугодовой цикл снижения ключевой ставки Центробанка был приостановлен в пятницу, 28 октября, когда совет директоров регулятора «широким консенсусом» оставил ее без изменения на уровне 7,5% . Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это решение сбалансированным и нейтральным. С одной стороны, инфляция замедляется, экономика адаптируется к происходящим изменениям лучше, чем ожидалось, с другой — возникли новые факторы, которые в среднесрочной перспективе можно отнести к проинфляционным . Прежде всего это усиление геополитической напряженности, частичная мобилизация, а также ухудшение ситуации в мировой экономике. Поэтому движение ставки, по выражению председателя ЦБ, может быть вверх или вниз. Но резких изменений уже ожидать не стоит, уверены эксперты . Они объясняют решение регулятора в том числе и тем, что он не захотел создавать напряженности на рынке вкладов.

Закон сохранения

Уже традиционно решение ЦБ стало ожидаемым. Еще на прошлой пресс-конференции по ставке, которая состоялась 16 сентября, глава регулятора предположила, что цикл снижения, скорее всего, близок к завершению . И даже не исключила повышения на ближайшем заседании совета директоров. Тот, правда, ограничился сохранением на текущем уровне в 7,5%. Причем, как отметила Эльвира Набиуллина, при принятии решения был «широкий консенсус». Обычно члены совета обсуждают 2–3 варианта. Но не на этот раз. Ситуация пока не располагает к резким движениям .

Во-первых, динамика инфляции продолжает замедляться . Так, за три недели октября показатель снизился до 12,9% после 13,7% в сентябре. А в августе инфляция и вовсе составляла 14,3%. Регулятор даже несколько уточнил прогноз с 11–13% до 12–13%, где в том числе учел срок переноса индексации тарифов ЖКХ на декабрь, что может добавить к годовому показателю 0,5 п.п.

Зато на краткосрочном периоде цены будут сдерживаться низким спросом со стороны потребителей , которые приняли выжидательную позицию и пока больше склонны сберегать, чем тратить. Впрочем, компенсировать неактивность граждан может государство, рассказали в ЦБ.

Также на краткосрочном периоде против инфляции сыграет и частичная мобилизация . И тоже через потребительский спрос. А вот в среднесрочной перспективе она может уже оказать давление на инфляцию через недостаток трудовых ресурсов.

Также риском является и состояние мировой экономики, где усугубляются кризисные явления . Крупнейшие центробанки повышают ставки, что создает проблемы на долговом рынке. Да и в целом глобальная экономика всё больше смотрит в недобрые глаза рецесссии.

Легко в адаптации, сложно в восстановлении

Что касается нашей экономики, то по ней прогноз Центробанк также пересмотрел . Как заявила Эльвира Набиуллина, благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года . В III квартале позитива в картину добавило промышленное производство и сельское хозяйство, где ожидается рекордный урожай.

— Мы улучшили прогноз по ВВП на этот год и считаем, что сокращение экономики составит 3–3,5% . Вместе с тем, по оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться, — уточнила глава ЦБ.

При этом пик проблем, которые были вызваны санкциями и ограничениями, уже преодолен. Об этом 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

Опять 7,5 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Перед тем как к вам приехать, я, естественно, переговорил с правительством, с ЦБ, с администрацией. Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям, — сообщил президент.

Да, подтвердила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий», адаптация к ограничениям произошла лучше, чем ожидалось. Но впереди нелегкая работа по сложной структурной перестройке экономики для ее восстановления .

— Мы отчетливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики. Потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам . За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. По мере поступления данных о развитии экономики в этих условиях мы будем дополнительно уточнять наши оценки этих эффектов и их влияние на прогноз, — заявила председатель ЦБ.

Но уже сейчас регулятор счел, что в следующем году восстановительный рост экономики начнется несколько позже, чем ожидалось . Нижняя точка спада придется на середину следующего года, уточнила Эльвира Набиуллина.

Иногда они возвращаются

Очевидно, что на экономику влияют денежно-кредитные условия. Так, заимствования потребителям поддерживают спрос, бизнесу — предложение. В сентябре эти условия оставались нейтральными, заявила глава ЦБ. Но с того момента они ужесточились, несмотря на снижение ключевой ставки.

По словам Эльвиры Набиуллиной, в ответ на отток наличных, который начался в конце месяца, банки начали повышать ставки по вкладам. Увеличение стоимости привлечения средств не могло не сказаться на стоимости заемных денег . Притормозился процесс снижения ставок по кредитам. Одновременно с этим банки начали предъявлять более высокие требования к заемщикам, что хорошо видно по снижению доли одобрения, подчеркнула она.

Впрочем, добавила глава ЦБ, кредитная активность пока остается высокой , что позволило регулятору повысить прогноз по кредитованию экономики до 9–12%. Близкие темпы сохранятся и в следующие годы, предположила Эльвира Набиуллина. Что касается оттока денег с вкладов, то он пошел вспять, и люди начали возвращать деньги в банки , сообщила она.

Действительно, статистика ЦБ подтверждает, что на этой неделе отток средств, который наблюдался более месяца, сменился притоком. С понедельника по четверг включительно счета пополнились на почти $61 млрд .

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в совокупности факторов, которые привели к последнему решению, также отмечает отток средств с депозитов. Снижение ключевой ставки сейчас могло бы нарушить некий баланс, который начал формироваться на рынке вкладов, уверен эксперт:

— ЦБ принял единственно верное решение — взял паузу, чтобы оценить эффективность ранее принятых мер на финансовые рынки и институты и проанализировать дальнейшую траекторию проинфляционных факторов.

По его мнению, уже в ноябре за счет этого крупнейшие банки могут предложить обещанную доходность в 7%.

Что касается ключевой ставки, то Михаил Зельцер полагает, что она, вероятно, будет зафиксирована на 7,5% и по итогам следующего заседания, которое состоится в декабре.

Движение вверх или вниз?

Центробанк не стал давать четких ориентиров по своим дальнейшим шагам , как это было в прошлые разы. Всё будет зависеть от новых данных и условий.

— Может быть движение вверх и движение вниз , — сказала глава ЦБ.

Опрошенные же «Известиями» эксперты не ожидают изменений до конца года. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предполагает, что пауза по ставке продлится до конца 2022-го. Он подчеркнул: проинфляционные риски скорее присутствуют на среднесрочном горизонте в первую очередь за счет стимулирующей бюджетной политики.

— В связи с этим Банк России справедливо прогнозирует рост денежной массы в национальном определении в этом году на 23–26% , — пояснил он.

Пресс-служба ЦБ пояснила «Известиям», что главный фактор этого роста с 15–20% — более быстрая и значительная девалютизация широкой денежной массы.

— Также с учетом фактического более быстрого восстановления кредитной активности в III квартале 2022 года по сравнению с июлем пересмотрен вверх рост требований к экономике. Еще одним фактором, хотя и менее значимым, было уточнение бюджетных проектировок на 2022 год, — уточнили там.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что многое будет зависеть от того, как поведут себя цены на фоне увеличения бюджетных расходов и влияния мобилизации на рынок труда. По его мнению, снижение ставки приостановлено минимум до февраля следующего года . Экономист уточнил, что, вероятнее всего, инфляция будет идти по нижней границе оценки и уже весной может быть продолжение в виде шага вниз на 0,25 п.п. Повышение же может произойти только в том случае, если слетится большая стая «черных лебедей» в виде сильнейшей глобальной рецессии, многократного ужесточения санкций, а также бесконтрольных госрасходов. Но это уже не условия базового сценария, а скорее максимально стрессовые обстоятельства.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова также больше склоняется к тому, что в следующем году скорее стоит ожидать снижения ставки, чем повышения . Сергей Гришунин предполагает, что движение может быть на 1–1,5 п.п.

Директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов не сомневается, что отыгрыш предыдущих новостей и событий, инерция снижения ключевой ставки в сторону краткосрочно равновесного уровня в основном завершились, поэтому будущие движения ставки зависят от событий будущего и настоящего:

— В том числе это видно по тому, что собственный прогноз ЦБ ключевой ставки на остаток 2022-го и 2023 год — это диапазон с центром ровно на текущем уровне 7,5%.

По словам эксперта, в случае сжатия и спроса, и предложения в следующем году мы можем увидеть снижение ставки ближе к 6% , что вероятно на горизонте в полгода-год.

Чуть менее вероятным вариантом представителю АКРА кажется пример из конца 2021 года, когда росло инфляционное давление с относительно активным потребительским спросом и сжимающимся предложением на фоне перспектив дефицита рабочей силы. В этой ситуации ЦБ просто включит механизм тонкой настройки и будет повышать ставку маленькими шагами.