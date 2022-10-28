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Опять 7,5: Центробанк поставил на паузу изменение ключевой ставки

Почему регулятор приостановил снижение и повлиял ли на это отток средств с депозитов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полугодовой цикл снижения ключевой ставки Центробанка был приостановлен в пятницу, 28 октября, когда совет директоров регулятора «широким консенсусом» оставил ее без изменения на уровне 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это решение сбалансированным и нейтральным. С одной стороны, инфляция замедляется, экономика адаптируется к происходящим изменениям лучше, чем ожидалось, с другой — возникли новые факторы, которые в среднесрочной перспективе можно отнести к проинфляционным. Прежде всего это усиление геополитической напряженности, частичная мобилизация, а также ухудшение ситуации в мировой экономике. Поэтому движение ставки, по выражению председателя ЦБ, может быть вверх или вниз. Но резких изменений уже ожидать не стоит, уверены эксперты. Они объясняют решение регулятора в том числе и тем, что он не захотел создавать напряженности на рынке вкладов.

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Уже традиционно решение ЦБ стало ожидаемым. Еще на прошлой пресс-конференции по ставке, которая состоялась 16 сентября, глава регулятора предположила, что цикл снижения, скорее всего, близок к завершению. И даже не исключила повышения на ближайшем заседании совета директоров. Тот, правда, ограничился сохранением на текущем уровне в 7,5%. Причем, как отметила Эльвира Набиуллина, при принятии решения был «широкий консенсус». Обычно члены совета обсуждают 2–3 варианта. Но не на этот раз. Ситуация пока не располагает к резким движениям.

Во-первых, динамика инфляции продолжает замедляться. Так, за три недели октября показатель снизился до 12,9% после 13,7% в сентябре. А в августе инфляция и вовсе составляла 14,3%. Регулятор даже несколько уточнил прогноз с 11–13% до 12–13%, где в том числе учел срок переноса индексации тарифов ЖКХ на декабрь, что может добавить к годовому показателю 0,5 п.п.

Зато на краткосрочном периоде цены будут сдерживаться низким спросом со стороны потребителей, которые приняли выжидательную позицию и пока больше склонны сберегать, чем тратить. Впрочем, компенсировать неактивность граждан может государство, рассказали в ЦБ.

Опять 7,5
сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также на краткосрочном периоде против инфляции сыграет и частичная мобилизация. И тоже через потребительский спрос. А вот в среднесрочной перспективе она может уже оказать давление на инфляцию через недостаток трудовых ресурсов.

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Также риском является и состояние мировой экономики, где усугубляются кризисные явления. Крупнейшие центробанки повышают ставки, что создает проблемы на долговом рынке. Да и в целом глобальная экономика всё больше смотрит в недобрые глаза рецесссии.

Легко в адаптации, сложно в восстановлении

Что касается нашей экономики, то по ней прогноз Центробанк также пересмотрел. Как заявила Эльвира Набиуллина, благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года. В III квартале позитива в картину добавило промышленное производство и сельское хозяйство, где ожидается рекордный урожай.

Мы улучшили прогноз по ВВП на этот год и считаем, что сокращение экономики составит 3–3,5%. Вместе с тем, по оперативным данным, после стабилизации экономической активности в летние месяцы в сентябре она вновь начала снижаться, — уточнила глава ЦБ.

При этом пик проблем, которые были вызваны санкциями и ограничениями, уже преодолен. Об этом 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

Опять 7,5
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Перед тем как к вам приехать, я, естественно, переговорил с правительством, с ЦБ, с администрацией. Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям, — сообщил президент.

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Да, подтвердила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий», адаптация к ограничениям произошла лучше, чем ожидалось. Но впереди нелегкая работа по сложной структурной перестройке экономики для ее восстановления.

Мы отчетливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики. Потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам. За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. По мере поступления данных о развитии экономики в этих условиях мы будем дополнительно уточнять наши оценки этих эффектов и их влияние на прогноз, — заявила председатель ЦБ.

Но уже сейчас регулятор счел, что в следующем году восстановительный рост экономики начнется несколько позже, чем ожидалось. Нижняя точка спада придется на середину следующего года, уточнила Эльвира Набиуллина.

Иногда они возвращаются

Очевидно, что на экономику влияют денежно-кредитные условия. Так, заимствования потребителям поддерживают спрос, бизнесу — предложение. В сентябре эти условия оставались нейтральными, заявила глава ЦБ. Но с того момента они ужесточились, несмотря на снижение ключевой ставки.

Опять 7,5
бизнесмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Эльвиры Набиуллиной, в ответ на отток наличных, который начался в конце месяца, банки начали повышать ставки по вкладам. Увеличение стоимости привлечения средств не могло не сказаться на стоимости заемных денег. Притормозился процесс снижения ставок по кредитам. Одновременно с этим банки начали предъявлять более высокие требования к заемщикам, что хорошо видно по снижению доли одобрения, подчеркнула она.

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Впрочем, добавила глава ЦБ, кредитная активность пока остается высокой, что позволило регулятору повысить прогноз по кредитованию экономики до 9–12%. Близкие темпы сохранятся и в следующие годы, предположила Эльвира Набиуллина. Что касается оттока денег с вкладов, то он пошел вспять, и люди начали возвращать деньги в банки, сообщила она.

Действительно, статистика ЦБ подтверждает, что на этой неделе отток средств, который наблюдался более месяца, сменился притоком. С понедельника по четверг включительно счета пополнились на почти $61 млрд.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в совокупности факторов, которые привели к последнему решению, также отмечает отток средств с депозитов. Снижение ключевой ставки сейчас могло бы нарушить некий баланс, который начал формироваться на рынке вкладов, уверен эксперт:

ЦБ принял единственно верное решение — взял паузу, чтобы оценить эффективность ранее принятых мер на финансовые рынки и институты и проанализировать дальнейшую траекторию проинфляционных факторов.

По его мнению, уже в ноябре за счет этого крупнейшие банки могут предложить обещанную доходность в 7%.

Опять 7,5
ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Что касается ключевой ставки, то Михаил Зельцер полагает, что она, вероятно, будет зафиксирована на 7,5% и по итогам следующего заседания, которое состоится в декабре.

Движение вверх или вниз?

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Центробанк не стал давать четких ориентиров по своим дальнейшим шагам, как это было в прошлые разы. Всё будет зависеть от новых данных и условий.

Может быть движение вверх и движение вниз, — сказала глава ЦБ.

Опрошенные же «Известиями» эксперты не ожидают изменений до конца года. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предполагает, что пауза по ставке продлится до конца 2022-го. Он подчеркнул: проинфляционные риски скорее присутствуют на среднесрочном горизонте в первую очередь за счет стимулирующей бюджетной политики.

— В связи с этим Банк России справедливо прогнозирует рост денежной массы в национальном определении в этом году на 23–26%, — пояснил он.

Пресс-служба ЦБ пояснила «Известиям», что главный фактор этого роста с 15–20% — более быстрая и значительная девалютизация широкой денежной массы.

— Также с учетом фактического более быстрого восстановления кредитной активности в III квартале 2022 года по сравнению с июлем пересмотрен вверх рост требований к экономике. Еще одним фактором, хотя и менее значимым, было уточнение бюджетных проектировок на 2022 год, — уточнили там.

Опять 7,5
банк
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что многое будет зависеть от того, как поведут себя цены на фоне увеличения бюджетных расходов и влияния мобилизации на рынок труда. По его мнению, снижение ставки приостановлено минимум до февраля следующего года. Экономист уточнил, что, вероятнее всего, инфляция будет идти по нижней границе оценки и уже весной может быть продолжение в виде шага вниз на 0,25 п.п. Повышение же может произойти только в том случае, если слетится большая стая «черных лебедей» в виде сильнейшей глобальной рецессии, многократного ужесточения санкций, а также бесконтрольных госрасходов. Но это уже не условия базового сценария, а скорее максимально стрессовые обстоятельства.

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Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова также больше склоняется к тому, что в следующем году скорее стоит ожидать снижения ставки, чем повышения. Сергей Гришунин предполагает, что движение может быть на 1–1,5 п.п.

Директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов не сомневается, что отыгрыш предыдущих новостей и событий, инерция снижения ключевой ставки в сторону краткосрочно равновесного уровня в основном завершились, поэтому будущие движения ставки зависят от событий будущего и настоящего:

— В том числе это видно по тому, что собственный прогноз ЦБ ключевой ставки на остаток 2022-го и 2023 год — это диапазон с центром ровно на текущем уровне 7,5%.

По словам эксперта, в случае сжатия и спроса, и предложения в следующем году мы можем увидеть снижение ставки ближе к 6%, что вероятно на горизонте в полгода-год.

Чуть менее вероятным вариантом представителю АКРА кажется пример из конца 2021 года, когда росло инфляционное давление с относительно активным потребительским спросом и сжимающимся предложением на фоне перспектив дефицита рабочей силы. В этой ситуации ЦБ просто включит механизм тонкой настройки и будет повышать ставку маленькими шагами.

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