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Прогноз и ныне там: на рынке ожидают сохранения ключевой ставки в 7,5% в октябре

Почему, несмотря на это, ставки по вкладам и кредитам будут расти
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Ключевую ставку на заседании совета директоров ЦБ 28 октября сохранят на уровне 7,5% — таковы данные консенсус-прогноза «Известий». Это связано с ускорением инфляции в сентябре и повышением геополитической неопределенности. Вопреки этому ставки на банковском рынке вырастут: по кредитам — в связи с повышением рисков заемщиков, по депозитам — поскольку банкам требуется сохранить ликвидность и привлекать средства, поясняют аналитики.

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Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% по итогам октябрьского заседания ЦБ прогнозируют 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций. Лишь один эксперт — из банка «Русский стандарт» — ожидает снижения показателя на 0,25 п.п., до 7,25%. В «Ренессанс Кредите» считают равновероятными варианты сохранения ключевой в 7,5% и ее увеличение на 0,25 п.п., до 7,75%.

Таким образом, может завершиться семимесячный цикл понижения ставки. В феврале регулятор поднял показатель сразу до 20% на фоне начала спецоперации и оттока средств из банков, но затем планомерно его уменьшал.

При установлении ключевой ставки ЦБ ориентируется на динамику инфляции. Совокупность краткосрочных факторов и рисков сместилась в сторону ее ускорения, рассказал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. В частности, по его словам, в сфере услуг цены стали расти быстрее, а также завершился сезон сильного позитивного влияния нового урожая на стоимость продуктов питания. Свой вклад внесет и внеплановая индексация тарифов ЖКХ ускоренными темпами с 1 декабря.

Прогноз и ныне там
жкх
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Всё это указывает на необходимость удержания ставки неизменной на трех последующих заседаниях (октябрь, декабрь, февраль). На конец года ожидаем инфляцию 13,8% год к году. Из них 1,3 п.п., предположительно, будут добавлены внеплановой индексацией тарифов, — пояснил Евгений Кошелев.

С одной стороны, потребительский спрос с середины сентября упал из-за геополитического обострения и частичной мобилизации, что может выступить дезинфляционным фактором в ближайшие недели, рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С другой стороны, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, что вызывает беспокойство ЦБ.

— Кроме этого, остаются повышенными бюджетные риски — в конце года государственные расходы будут расти. Плюс дефицит бюджета в ближайшие годы будет существенным. Банк России неоднократно предупреждал, что при смягчении бюджетной политики монетарная будет жестче, — подчеркнул Михаил Васильев.

Планомерное снижение ставки, которое ЦБ демонстрировал до этого, вероятнее всего, приостановится из-за геополитической ситуации, согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов: таким образом рынок реагирует на высокие риски.

Прогноз и ныне там
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его ожиданиям, сохраняется возможность снижения ключевой до 7% на декабрьском заседании совета директоров. По прогнозам инвестиционного директора «МКБ Инвестиции» Андрея Дюрягина, напротив, на ближайшем заседании ЦБ может изменить риторику и дать более жесткий сигнал рынку, намекая на потенциал увеличения ключевой ставки на следующих заседаниях. В ценах облигаций этот сигнал уже заложен, констатировал он.

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Обычно динамика ключевой отражается на ставках по кредитам и депозитам. Однако ее изменение в последние месяцы не оказывает значительного влияния на стоимость основных банковских продуктов, заявил «Известиям» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Например, несмотря на снижение ключевой с 9,5% сразу до 8% на заседании 22 июля, в августе средневзвешенная ставка по кредитам до года, напротив, увеличилась на 0,4 п.п. — до 18,48%.

— На текущий момент банки не торопятся снижать ставки по кредитам на фоне возросшего риска неплатежеспособности населения. Замедление экономического развития, риск увеличения количества безработных и сокращения заработных плат в значительной степени влияют на ценообразование в этом сегменте — так, многие банки уже повысили ставки по ипотеке с целью увеличения процентной маржи и покрытия кредитных рисков, — рассказал Роман Чечушков.

Он добавил: по данным ДОМ.РФ, с 30 сентября по 8 октября топ-20 ипотечных банков повысили ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,45 п.п., до 10,65%, на первичном рынке — на 0,41 п.п., до 10,5%.

Прогноз и ныне там
ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В отношении ставок по депозитам можно отметить, что традиционно спрос на ликвидность со стороны финансовых организаций возрастает к концу года, разъяснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он уточнил, что недавно банки испытывали отток наличных, который хотя и был значительно меньше мартовской волны, но всё же увеличил потребность кредитных организаций в дополнительном привлечении денег.

На этом фоне не исключено, что даже при сохранении размера ключевой до конца года на неизменном уровне ставки по банковским вкладам будут подрастать, резюмировал Владимир Евстифеев. Средний максимальный процент по рублевым депозитам к концу сентября снизился до 6,54%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора. Там, однако, отмечается, что уже в первую декаду октября ставки по вкладам увеличились на 0,13 п.п.

Высокими ставками по вкладам банки стараются удержать клиентов, которые увеличили спрос на наличность на фоне частичной мобилизации и геополитической нестабильности, добавил гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. Из-за возросшей стоимости фондирования повышаются и ставки по кредитам. Однако, по ожиданиям эксперта, при стабилизации ситуации показатели марта, когда доходность по вкладам превышала 20%, вряд ли повторятся.

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