Прогноз и ныне там: на рынке ожидают сохранения ключевой ставки в 7,5% в октябре

Ключевую ставку на заседании совета директоров ЦБ 28 октября сохранят на уровне 7,5% — таковы данные консенсус-прогноза «Известий» . Это связано с ускорением инфляции в сентябре и повышением геополитической неопределенности. Вопреки этому ставки на банковском рынке вырастут : по кредитам — в связи с повышением рисков заемщиков, по депозитам — поскольку банкам требуется сохранить ликвидность и привлекать средства, поясняют аналитики.

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Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% по итогам октябрьского заседания ЦБ прогнозируют 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций. Лишь один эксперт — из банка «Русский стандарт» — ожидает снижения показателя на 0,25 п.п., до 7,25%. В «Ренессанс Кредите» считают равновероятными варианты сохранения ключевой в 7,5% и ее увеличение на 0,25 п.п., до 7,75%.

Таким образом, может завершиться семимесячный цикл понижения ставки . В феврале регулятор поднял показатель сразу до 20% на фоне начала спецоперации и оттока средств из банков, но затем планомерно его уменьшал.

При установлении ключевой ставки ЦБ ориентируется на динамику инфляции. Совокупность краткосрочных факторов и рисков сместилась в сторону ее ускорения , рассказал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. В частности, по его словам, в сфере услуг цены стали расти быстрее, а также завершился сезон сильного позитивного влияния нового урожая на стоимость продуктов питания. Свой вклад внесет и внеплановая индексация тарифов ЖКХ ускоренными темпами с 1 декабря.

Прогноз и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Всё это указывает на необходимость удержания ставки неизменной на трех последующих заседаниях (октябрь, декабрь, февраль) . На конец года ожидаем инфляцию 13,8% год к году. Из них 1,3 п.п., предположительно, будут добавлены внеплановой индексацией тарифов, — пояснил Евгений Кошелев.

С одной стороны, потребительский спрос с середины сентября упал из-за геополитического обострения и частичной мобилизации , что может выступить дезинфляционным фактором в ближайшие недели, рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С другой стороны, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, что вызывает беспокойство ЦБ .

— Кроме этого, остаются повышенными бюджетные риски — в конце года государственные расходы будут расти. Плюс дефицит бюджета в ближайшие годы будет существенным. Банк России неоднократно предупреждал, что при смягчении бюджетной политики монетарная будет жестче, — подчеркнул Михаил Васильев.

Планомерное снижение ставки, которое ЦБ демонстрировал до этого, вероятнее всего, приостановится из-за геополитической ситуации, согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов: таким образом рынок реагирует на высокие риски.

Прогноз и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его ожиданиям, сохраняется возможность снижения ключевой до 7% на декабрьском заседании совета директоров . По прогнозам инвестиционного директора «МКБ Инвестиции» Андрея Дюрягина, напротив, на ближайшем заседании ЦБ может изменить риторику и дать более жесткий сигнал рынку, намекая на потенциал увеличения ключевой ставки на следующих заседаниях . В ценах облигаций этот сигнал уже заложен, констатировал он.

Разрыв связи

Обычно динамика ключевой отражается на ставках по кредитам и депозитам. Однако ее изменение в последние месяцы не оказывает значительного влияния на стоимость основных банковских продуктов , заявил «Известиям» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Например, несмотря на снижение ключевой с 9,5% сразу до 8% на заседании 22 июля, в августе средневзвешенная ставка по кредитам до года, напротив, увеличилась на 0,4 п.п. — до 18,48%.

— На текущий момент банки не торопятся снижать ставки по кредитам на фоне возросшего риска неплатежеспособности населения . Замедление экономического развития, риск увеличения количества безработных и сокращения заработных плат в значительной степени влияют на ценообразование в этом сегменте — так, многие банки уже повысили ставки по ипотеке с целью увеличения процентной маржи и покрытия кредитных рисков, — рассказал Роман Чечушков.

Он добавил: по данным ДОМ.РФ, с 30 сентября по 8 октября топ-20 ипотечных банков повысили ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,45 п.п., до 10,65%, на первичном рынке — на 0,41 п.п., до 10,5%.

Прогноз и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В отношении ставок по депозитам можно отметить, что традиционно спрос на ликвидность со стороны финансовых организаций возрастает к концу года , разъяснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он уточнил, что недавно банки испытывали отток наличных, который хотя и был значительно меньше мартовской волны, но всё же увеличил потребность кредитных организаций в дополнительном привлечении денег.

На этом фоне не исключено, что даже при сохранении размера ключевой до конца года на неизменном уровне ставки по банковским вкладам будут подрастать , резюмировал Владимир Евстифеев. Средний максимальный процент по рублевым депозитам к концу сентября снизился до 6,54%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора. Там, однако, отмечается, что уже в первую декаду октября ставки по вкладам увеличились на 0,13 п.п.