Ценная реакция: в ЦБ увидели риски ускорения инфляции
Инфляция в России может ускориться, говорится в бюллетене ЦБ, который проанализировали «Известия». Так, о рисках более быстрого роста цен свидетельствует перекладывание денег на короткие вклады и текущие счета. Это говорит об увеличивающейся склонности к потреблению. Кроме того, динамика кредитования и повышение расходов бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также усилит инфляционное давление в ближайшие кварталы. По оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, ускорение роста цен за счет этих факторов в следующем году может составить 1–2 п.п. Чтобы его сдержать, ЦБ готов приостановить снижение ключевой ставки в соответствии с консенсус-прогнозом «Известий», 28 октября ее сохранят на уровне 7,5%.
Под давлением бюджета
Эксперты Банка России увидели риски повышения инфляции. Сейчас продолжается ускоренный рост более ликвидной денежной массы: опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года граждане открывают вклады на срок до 181 дня и пополняют текущие счета. Вместе с другими факторами это говорит о нарастании проинфляционных рисков, сказано в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».
Аналогичное влияние будет иметь и другая тенденция. Нынешняя динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также усилит инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы, считают эксперты Центробанка.
Наиболее существенные проинфляционные факторы — это рост бюджетных расходов и кредитования населения, которые действительно увеличивают денежную массу, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, эти факторы будут влиять на повышение потребительских цен с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца.
В нынешних условиях инфляция способна расти примерно на 0,01–0,08 п.п. в неделю. Так, по итогам 2022 года показатель может составить порядка 12,8–13,2%, то есть практически достичь уровня кризисного 2015-го, оценила эксперт. По ее мнению, в следующем году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%. Основные траты будут направляться на социальную сферу, оборону, безопасность и на поддержку реального сектора экономики.
Рост денежной массы приведет к повышению объема сбережений и сохранению высоких рублевых цен, в том числе на недвижимость, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он не ожидает значительного роста кредитования в 2023 году из-за приостановки цикла снижения ставок и медленно растущего потребительского спроса, что будет отчасти сдерживать инфляцию. Однако увеличение расходов по бюджету приведет к обратному эффекту — росту наличной денежной массы и средств на счетах населения за счет повышения зарплат бюджетников и материальной помощи мобилизованным.
Кроме того, повышение спроса на размещение средств на краткосрочных счетах говорит об увеличивающейся склонности к потреблению. Но так как на рынке сейчас присутствует заметный дефицит товаров как по видам, так и по ассортименту, увеличение спроса при ограниченном предложении может потенциально привести к росту цен, сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его оценке, описанные аналитиками ЦБ факторы ускорят инфляцию на 1,5–2 п.п. в начале следующего года.
До конца 2022-го инфляция может достичь 15–17%, а в следующем году оказаться на уровне 12–14%, ожидает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. По его мнению, влияние описанных в бюллетене Центробанка факторов будет довольно существенным: они составят порядка 50–60% от роста инфляции. Значительный эффект оказывают также увеличение самим ЦБ объемов денежной массы и необходимость предоставления коммерческим банкам заемных средств, которые будут направлены на помощь населению и МСП. Кроме того, для выполнения всех обязательств и сокращения дефицита государство готово наращивать инфляцию, так как компенсировать траты за счет выпуска новых облигаций ОФЗ сейчас не получится.
Для сдерживания роста цен ЦБ готов приостановить снижение ключевой ставки. Как следует из консенсус-прогноза «Известий», 28 октября регулятор сохранит ее на уровне 7,5%.
В Минэкономразвития отметили возобновление сезонной инфляции в конце сентября после длительного периода снижения цен с середины мая. Однако с учетом складывающихся тенденций прогноз инфляции на конец 2022 года сохраняет актуальность, сообщили в пресс-службе министерства.
Ликвидность в моде
В крупнейших банках подтвердили повышение спроса россиян на более ликвидную денежную массу. Сейчас примерно 50% средств размещены на срочных депозитах до 181 дня, а в прошлом году средний срок вклада составлял год, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Основная причина такой тенденции — рост неопределенности из-за геополитических рисков и нестабильной экономической ситуации, сообщил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, на такую тенденцию повлияли также процесс активной дедолларизации сбережений и снижение процентных ставок за последние полгода, что уменьшает привлекательность долгосрочных депозитов.
Когда ЦБ снижает ставку, банки предлагают наиболее привлекательные условия именно на краткосрочные продукты. Кроме того, в период неопределенности горизонт планирования сокращается, и клиенты предпочитают чаще выбирать точки фиксации дохода, согласен лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.
На фоне снижения ключевой ставки с марта этого года проценты по вкладам также последовательно сокращались, однако с конца сентября банки начали их повышать, чтобы привлечь деньги в условиях оттока наличности. В среднем доходность депозитов, по данным финорганизаций, увеличилась в диапазоне 0,5–1 п.п. Во второй декаде октября размер максимальной процентной ставки по депозитам 10 крупнейших кредитных организаций достиг 6,78%, следует из статистики ЦБ.
Рост ликвидной денежной массы может продолжиться на фоне завершения срока вкладов, открытых три-шесть месяцев назад по более высоким ставкам, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее мнению, в последние месяцы основными факторами роста предложения денег были увеличение бюджетных расходов и портфеля рублевых корпоративных кредитов. Первое отчасти связано с индексацией социальных выплат, но, пока население следует сберегательной модели поведения, это не станет инфляционным фактором.
К концу I квартала 2023 года рост цен может замедлиться до 4–5%, однако риски усиления инфляционного давления в перспективе 6–12 месяцев высоки, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Отчасти это связано с быстрым ростом рублевой денежной массы, который происходит с заметным опережением прогноза ЦБ.