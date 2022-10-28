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Ценная реакция: в ЦБ увидели риски ускорения инфляции

До какого уровня она может увеличиться и как регулятор будет возвращать ее к цели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инфляция в России может ускориться, говорится в бюллетене ЦБ, который проанализировали «Известия». Так, о рисках более быстрого роста цен свидетельствует перекладывание денег на короткие вклады и текущие счета. Это говорит об увеличивающейся склонности к потреблению. Кроме того, динамика кредитования и повышение расходов бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также усилит инфляционное давление в ближайшие кварталы. По оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, ускорение роста цен за счет этих факторов в следующем году может составить 12 п.п. Чтобы его сдержать, ЦБ готов приостановить снижение ключевой ставки в соответствии с консенсус-прогнозом «Известий», 28 октября ее сохранят на уровне 7,5%.

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Под давлением бюджета

Эксперты Банка России увидели риски повышения инфляции. Сейчас продолжается ускоренный рост более ликвидной денежной массы: опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года граждане открывают вклады на срок до 181 дня и пополняют текущие счета. Вместе с другими факторами это говорит о нарастании проинфляционных рисков, сказано в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Аналогичное влияние будет иметь и другая тенденция. Нынешняя динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также усилит инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы, считают эксперты Центробанка.

Ценная реакция
ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Наиболее существенные проинфляционные факторы — это рост бюджетных расходов и кредитования населения, которые действительно увеличивают денежную массу, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, эти факторы будут влиять на повышение потребительских цен с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца.

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В нынешних условиях инфляция способна расти примерно на 0,010,08 п.п. в неделю. Так, по итогам 2022 года показатель может составить порядка 12,813,2%, то есть практически достичь уровня кризисного 2015-го, оценила эксперт. По ее мнению, в следующем году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%. Основные траты будут направляться на социальную сферу, оборону, безопасность и на поддержку реального сектора экономики.

Рост денежной массы приведет к повышению объема сбережений и сохранению высоких рублевых цен, в том числе на недвижимость, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он не ожидает значительного роста кредитования в 2023 году из-за приостановки цикла снижения ставок и медленно растущего потребительского спроса, что будет отчасти сдерживать инфляцию. Однако увеличение расходов по бюджету приведет к обратному эффекту — росту наличной денежной массы и средств на счетах населения за счет повышения зарплат бюджетников и материальной помощи мобилизованным.

Кроме того, повышение спроса на размещение средств на краткосрочных счетах говорит об увеличивающейся склонности к потреблению. Но так как на рынке сейчас присутствует заметный дефицит товаров как по видам, так и по ассортименту, увеличение спроса при ограниченном предложении может потенциально привести к росту цен, сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его оценке, описанные аналитиками ЦБ факторы ускорят инфляцию на 1,52 п.п. в начале следующего года.

Ценная реакция
рубль деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До конца 2022-го инфляция может достичь 1517%, а в следующем году оказаться на уровне 1214%, ожидает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. По его мнению, влияние описанных в бюллетене Центробанка факторов будет довольно существенным: они составят порядка 50–60% от роста инфляции. Значительный эффект оказывают также увеличение самим ЦБ объемов денежной массы и необходимость предоставления коммерческим банкам заемных средств, которые будут направлены на помощь населению и МСП. Кроме того, для выполнения всех обязательств и сокращения дефицита государство готово наращивать инфляцию, так как компенсировать траты за счет выпуска новых облигаций ОФЗ сейчас не получится.

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Для сдерживания роста цен ЦБ готов приостановить снижение ключевой ставки. Как следует из консенсус-прогноза «Известий», 28 октября регулятор сохранит ее на уровне 7,5%.

В Минэкономразвития отметили возобновление сезонной инфляции в конце сентября после длительного периода снижения цен с середины мая. Однако с учетом складывающихся тенденций прогноз инфляции на конец 2022 года сохраняет актуальность, сообщили в пресс-службе министерства.

Ликвидность в моде

В крупнейших банках подтвердили повышение спроса россиян на более ликвидную денежную массу. Сейчас примерно 50% средств размещены на срочных депозитах до 181 дня, а в прошлом году средний срок вклада составлял год, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Основная причина такой тенденции — рост неопределенности из-за геополитических рисков и нестабильной экономической ситуации, сообщил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, на такую тенденцию повлияли также процесс активной дедолларизации сбережений и снижение процентных ставок за последние полгода, что уменьшает привлекательность долгосрочных депозитов.

Ценная реакция
банкомат деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда ЦБ снижает ставку, банки предлагают наиболее привлекательные условия именно на краткосрочные продукты. Кроме того, в период неопределенности горизонт планирования сокращается, и клиенты предпочитают чаще выбирать точки фиксации дохода, согласен лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

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На фоне снижения ключевой ставки с марта этого года проценты по вкладам также последовательно сокращались, однако с конца сентября банки начали их повышать, чтобы привлечь деньги в условиях оттока наличности. В среднем доходность депозитов, по данным финорганизаций, увеличилась в диапазоне 0,5–1 п.п. Во второй декаде октября размер максимальной процентной ставки по депозитам 10 крупнейших кредитных организаций достиг 6,78%, следует из статистики ЦБ.

Рост ликвидной денежной массы может продолжиться на фоне завершения срока вкладов, открытых три-шесть месяцев назад по более высоким ставкам, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее мнению, в последние месяцы основными факторами роста предложения денег были увеличение бюджетных расходов и портфеля рублевых корпоративных кредитов. Первое отчасти связано с индексацией социальных выплат, но, пока население следует сберегательной модели поведения, это не станет инфляционным фактором.

К концу I квартала 2023 года рост цен может замедлиться до 4–5%, однако риски усиления инфляционного давления в перспективе 6–12 месяцев высоки, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Отчасти это связано с быстрым ростом рублевой денежной массы, который происходит с заметным опережением прогноза ЦБ.

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