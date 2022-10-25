Хитрый полис: в ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников

В ЦБ раскритиковали страхование счетов и банковских карт от действий мошенников: оно несет небольшую ценность для потребителя из-за низкого уровня выплат, заявили «Известиям» в регуляторе. Там сообщили, что планируют менять регулирование этой сферы . В крупнейших банках и страховых компаниях подсчитали, что спрос на такие услуги кратно вырос в 2022 году. Это связано с повышением активности мошенников.

В поисках защиты

На сегодня у страхования банковских счетов и карт от действий мошенников невысокий уровень выплат при большом проценте отказов в возмещении, поэтому услуга обладает низкой ценностью для потребителя . Об этом «Известиям» заявили в ЦБ.

Там пояснили: проблемы связаны с тем, что в большинстве случаев в покрытие полисов включаются те же самые риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону «О национальной платежной системе» .

Хитрый полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» Согласно закону «О национальной платежной системе» от 2011 года, если клиент самостоятельно не передал злоумышленникам банковские сведения, которые позволили украсть у него деньги (пин-код, СМС-код и другие), кредитная организация обязана полностью возместить ему похищенные средства. Однако срок возврата не установлен. Также банк не покроет кражу денег с использованием методов социальной инженерии. Однако ранее в ЦБ предложили ряд мер, которые позволят выдавать компенсацию даже при таком виде мошенничества.

В ЦБ добавили: часто отдельная страховка не защищает от хищения денег с использованием методов социальной инженерии . Кроме того, компании могут добавлять другие исключения из покрытия, которые лишают клиентов выплат.

Для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств, рассказали в регуляторе.

Спрос россиян на защиту счетов и банковских карт от мошенничества вырос в 2022 году по сравнению с предыдущим , рассказали «Известиям» в крупнейших страховых компаниях.

Хитрый полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В январе – сентябре 2022-го россияне купили в пять раз больше страховок от кражи денег с банковских карт по сравнению с аналогичным периодом 2021-го , рассказал начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании «Согласие» Виталий Ус. По его мнению, причины роста показателя — общая тенденция увеличения интереса на такое страхование со стороны потребителей, а также ряд маркетинговых мероприятий, проведенный компанией.

В случае кражи денег со счета клиент должен подать заявление в банк о неправомерном списании средств, сообщил Виталий Ус. Он добавил: банк-эмитент, скорее всего, откажется возместить убытки, если держатель счета самостоятельно перевел злоумышленникам средства из-за обмана или запугивания. Однако такой риск может покрыть страховка — косвенным признаком мошенничества будет сомнительный номер в списке входящих звонков. При этом в выплате откажут, если клиент не обеспечил защиту данных, например, записал на карту пин-код.

В ВТБ тоже зафиксировали кратный рост спроса на страхование карт и счетов по сравнению с прошлым годом , однако не уточнили, во сколько именно раз. За девять месяцев этого года за такой защитой обратилось более 250 тыс. клиентов банка. В результате подобные страховки заняли 37% от общего числа оформленных полисов, сообщили в пресс-службе организации.

В «СберСтраховании» с января по сентябрь 2022-го оформили 4,5 млн таких страховок, спрос на них оказался на 64% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказал директор проектов компании Никита Тырин. По его словам, за девять месяцев по программе было урегулировано 5,5 тыс. страховых случаев, а объем выплат варьировался от 10 до 250 тыс. рублей. Чаще всего клиенты обращались по рискам социальной инженерии, полис такую угрозу покрывает.

Хитрый полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Повышение спроса на защиту карт и счетов от мошенничества также подтвердили в «АльфаСтраховании». За девять месяцев 2022-го россияне купили 270 тыс. таких полисов, это на 15–17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила руководитель управления страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Татьяна Ходеева. Причем увеличения числа несанкционных списаний средств не наблюдалось.

Покроет ли риск

Широкий спектр предложений по защите денег клиентов появился в финорганизациях в ответ на активность мошенников в последние годы , отметил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Он добавил: поскольку чуть ли не каждый гражданин успел в своей жизни пообщаться и с лжесотрудниками «служб безопасности банка», и с «правоохранительными органами», то и со стороны клиентов есть активная потребность в такой защите.

— Для страховщиков этот вид услуг стабильно приносит положительный финансовый результат. Уровень выплат (отношение возмещения к страховым премиям) по итогам последних лет по таким продуктам обычно не превосходит 20% . При заключении договора страхования клиентам необходимо внимательно анализировать список документов, необходимых для страховой выплаты, поскольку иногда этот список может оказаться достаточно длинным и трудозатраты страхователя на получение полного комплекта могут перевесить ценность выплаты, — подчеркнул Евгений Шарапов.

Кроме того, страховщики могут вводить ограничения по защите, сообщила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Хитрый полис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Обычно исключаются из покрытия случаи использования карты родственниками, нарушения правил применения карт . Например, открытый доступ к информации о пин-коде. Ограничения распространяются и на срок действия страховой защиты : как правило, она начинает действовать через несколько дней после заключения договора, а риски кражи наличных не покрываются по истечении двух-трех часов с момента снятия денег, — уточнила Татьяна Никитина, добавив, что цена таких полисов варьируется от 300 рублей до 7 тыс. в год .

Рост в этом сегменте также может быть связан с тем, что страховые автоматически оформляют такие полисы (по аналогии с обязательным страхованием жизни при получении ипотеки), предположил руководитель отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Он пояснил: такая страховка необязательна, но менеджеры могут убедить человека в том, что ему выгодно ее оформить.