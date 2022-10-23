Суды и издержки: как лжеюристы лишают россиян сотен миллионов рублей

Число жалоб в Роспотребнадзор на некачественные юридические услуги за последние годы почти удвоилось. Только за январь – июнь 2022 года их поступило более 4,1 тыс. Ущерб от действий недобросовестных юристов за четыре года составил более 205 млн рублей — и это только в тех случаях, которые стали известны Роспотребнадзору. Реальный ущерб может превышать миллиарды, полагают в ведомстве. Стать жертвами псевдоюристов рискуют даже те, у кого нет лишних денег — часто подобные услуги оказывают в кредит. Как распознать аферистов, к чему приводит спешка в оформлении документов и почему не всегда стоит верить своим глазам — в материале «Известий».

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За шесть месяцев этого года россияне направили в Роспотребнадзор более 4,1 тыс. жалоб на юристов, сообщили «Известиям» в ведомстве. А за последние четыре года количество таких обращений практически удвоилось.

— Если в 2018 году было зафиксировано почти 4,5 тыс. обращений, то в 2021 году их насчитывалось уже более 8 тыс. От года к году прослеживается тенденция к увеличению количества жалоб на 15–20% , — рассказали в Роспотребнадзоре.

За четыре года из-за действий недобросовестных юристов потребители потеряли около 205,4 млн рублей. Причем эта сумма учитывает только случаи, по поводу которых пострадавшие обратились в Роспотребнадзор. Реальный совокупный ущерб может превышать несколько миллиардов рублей, полагают в ведомстве.

Чаще всего люди жалуются на завышенную стоимость услуг, их навязывание, отсутствие профессионализма у исполнителей, «серые» схемы оплаты и препятствия желающим расторгнуть договор и вернуть деньги.

Суды и издержки Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Arne Dedert

Регулярно жертвами недобросовестных юристов становятся представители социально уязвимых категорий. В том числе пожилые люди, которые в силу возраста и отсутствия специальных знаний не могут оценить необходимый объем и адекватную стоимость услуг.

Например, у москвички Елены был вопрос относительно пенсионных начислений. Женщина нашла в интернете сайт, на котором обещали доступные консультации по интересующим ее темам.

— Там сразу появилось окошко с предложением оставить свой номер, чтобы мне перезвонили юристы. Меня подкупило, что на сайте был логотип Пенсионного фонда. Я подумала, что это официальная площадка, и заполнила все строчки, — поделилась она с «Известиями».

Представители «юридической фирмы» перезвонили довольно быстро. Они сразу же заверили, что гарантированно помогут в решении всех вопросов, но для этого нужно как можно быстрее приехать в офис для оформления договора на оказание услуг. Обещали очень выгодные условия и даже скидку как пенсионерке. Однако такой напор смутил Елену, и она засомневалась. Тогда собеседники перешли к психологическому давлению.

— Они говорили, что в таких вопросах ждать нельзя, так как меня якобы могут обвинить в нарушении закона, в каких-то махинациях. Упомянули, что у них теперь есть мои данные. В общем, практически угрожали, — вспоминает Елена.

Суды и издержки Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Женщина посчитала, что настоящие юристы не стали бы разговаривать с клиентами в таком тоне, поэтому решила прекратить беседу. А потом и вовсе по совету дочери заблокировала номер, с которого ей звонили.

Дорогие паразиты

В Роспотребнадзоре подтвердили: часто, желая вызвать доверие у потребителей, мошенники используют на своих сайтах официальную геральдику, пишут о якобы имеющейся поддержке их деятельности со стороны официальных органов власти. При этом обязательная по закону информация об исполнителе услуг — организационно-правовая форма, адрес места регистрации, ИНН, ОГРН и другие данные — как правило, отсутствует.

— Отмечается «паразитический» характер деятельности многих организаций, не преследующих цели реальной работы, — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом навязываются услуги довольно дорогостоящие. Чаще всего — в диапазоне от 20 до 100 тыс. рублей.

— Встречаются договоры и с более внушительными суммами. Рискам подвержено даже неплатежеспособное население, поскольку часто такие услуги оказывают в кредит. Широко применяется практика, когда кредитные договоры с потребителями заключаются [прямо] в офисах юридических компаний, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Суды и издержки Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Вдобавок ко всему незадачливым жертвам обмана навязывают дополнительные услуги. Например, вынуждают потратить деньги на подготовку искового заявления в адрес ответчика, пока еще не получен результат по добровольному рассмотрению претензии.

Читайте договор

При взаимодействии с сотрудниками организации, которая оказывает юридические услуги, следует в первую очередь уточнить прайс-лист, а уже после начать знакомить специалиста со своей проблемой , посоветовала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Каждая юридическая фирма заключает в письменной форме договор оказания юридических услуг. Крайне важно ознакомиться с его содержанием: правами и обязанностями сторон (заказчика и исполнителя), суммой оплаты юридических услуг, ответственностью сторон, — добавила она.

Все действия она порекомендовала фиксировать с помощью документов. Это понадобится, чтобы в проблемном случае обратиться в суд для взыскания средств за некачественное оказание услуг.

— Важно, что юрист может не нести ответственность за результат оказанных услуг. Однако бездействие, несовершение действий в пользу доверителя может стать основанием для гражданско-правовой ответственности, — подчеркнула Мария Спиридонова.

Суды и издержки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Когда услуга уже оказана, можно попросить составить акт в двух экземплярах. Он подтвердит качественное оказание услуг с перечислением совершенных действий.

Главное — проявлять бдительность, не торопиться с подписанием документов и не подписывать акт приемки услуги до ее фактического оказания, напомнила специалист.

В Роспотребнадзоре также призвали бдительно отнестись к предложению оформить кредит или заем для оплаты работы юриста — его стоит обдумать особенно тщательно.